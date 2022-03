L’analyse du marché des systèmes de gestion des médicaments révèle une croissance explosive d’ici 2029 | Principaux acteurs clés – GE, BD, Allscripts, Cerner

Synopsis du marché mondial du système de gestion des médicaments:

Le rapport universel sur le marché du système de gestion des médicaments fournit les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, l’aperçu de l’industrie et l’analyse du marché international. En se synchronisant avec les chefs de projet, l’équipe DBMR fournit aux clients tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Le rapport sur le marché du système de gestion des médicaments répertorie également les principaux concurrents et fournit des informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés influençant l’industrie des soins de santé. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués dans ce document de marché à l’aide d’une analyse SWOT.

Le rapport d’étude de marché crédible sur le système de gestion des médicaments prend en considération la dynamique de marché clé du secteur. De plus, ce rapport de marché comprend des aspects cruciaux du marché qui contiennent la recherche sur l’industrie, le dimensionnement et les prévisions du marché, la veille concurrentielle, la stratégie d’entrée sur le marché, les tendances des prix, les tendances en matière de durabilité, les informations sur les clients, l’évolution technologique, les tendances en matière d’innovation et l’évaluation des canaux de distribution. Ce rapport d’étude de marché offre des informations clés sur l’industrie, des faits et chiffres utiles et importants, des opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Un rapport international sur le marché des systèmes de gestion des médicaments peut être fiable à coup sûr lors de la réflexion sur les décisions commerciales clés.

Le marché mondial du système de gestion des médicaments est en croissance avec un TCAC de 14,54 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les services complets de gestion des médicaments font référence à un système de gestion de la thérapie médicamenteuse soutenue dans lequel les pharmaciens effectuent des examens complets des médicaments. La conduite de ces examens se fait en recherchant d’éventuelles contre-indications, des médicaments inutiles et d’autres moyens d’améliorer les soins d’un point de vue des soins pharmaceutiques. Ces systèmes de gestion aident à assurer le suivi et la validation des médicaments administrés aux patients aux points de service.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial des systèmes de gestion des médicaments sont l’augmentation des investissements des hôpitaux pour améliorer le flux de travail, la croissance rapide du nombre d’ordonnances à travers le monde et le besoin croissant de réduire les erreurs de médication, l’adoption croissante de l’informatique dans le secteur de la santé, l’adoption croissante de solutions automatisées dans la gestion des flux de travail en raison de la lourde charge pesant sur les pharmaciens et de la forte augmentation des investissements des hôpitaux afin d’acheter de nouveaux logiciels pour une gestion efficace des processus de soins de santé. En outre, les coûts élevés associés à la mise en œuvre et à la maintenance des systèmes avancés et le manque de sensibilisation aux systèmes de gestion des médicaments, en particulier dans les pays en développement, sont des facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché des systèmes de gestion des médicaments.

En termes d’analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des systèmes de gestion des médicaments en raison de la forte sensibilisation aux nouvelles technologies, du manque de médecins de soins primaires et de la présence d’un grand nombre d’acteurs de petite et moyenne taille dans la région. L’APAC devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’amélioration des infrastructures et des établissements de santé, de la présence d’un grand bassin de patients, de l’augmentation des dépenses de santé et du nombre croissant d’hôpitaux dans la région.

Principaux acteurs mondiaux :

Tous les scripts Solutions de santé ARxIUM BD Société Cerner GE Santé McKesson Corporation Systèmes de gestion des médicaments Omnicell Inc. Talyst, LLC QuadraMed Affinity Corporation Siemens Healthcare Private Limited Optum, Inc. Technologie de l’information médicale, Inc. BIQHS Wiegand SA NEXUS SA Gênes Santé cardinale et plus…………..

Segmentation globale du marché Système de gestion des médicaments :

Segmentation logicielle :

Saisie informatisée des ordonnances des médecins (CPOE)

Solutions de système d’aide à la décision clinique

Logiciel d’administration de médicaments

Logiciel de gestion des stocks

Autre

Segmentation du mode de livraison :

Sur place

Basé sur le Web

Basé sur le cloud

Segmentation de l’utilisation finale :

Hôpitaux

Pharmacies

Autre

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché du système de gestion des médicaments, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur le système de gestion des médicaments, y compris les produits, les ventes / revenus et position sur le marché

6 Système de gestion des médicaments Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial du système de gestion des médicaments : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial du système de gestion des médicaments par régions

5 Analyse du marché mondial du système de gestion des médicaments par type

6 Analyse du marché mondial des systèmes de gestion des médicaments par applications

7 Analyse du marché mondial du système de gestion des médicaments par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des systèmes de gestion des médicaments

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial du système de gestion des médicaments 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

