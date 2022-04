L’analyse du marché des revêtements hydrophobes atteindra 2,19 milliards USD d’ici 2027 | Rapports et données

Global du marché des revêtements hydrophobes – 1,45 milliard USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 5,2 %, tendances du marché – Forte demande des pays en développement. Le marché mondial des revêtements hydrophobes devrait atteindre 2,19 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La production croissante de produits hydrofuges a récemment attiré beaucoup d’attention en raison de la grande variété d’applications qu’offrent ces surfaces, anticipant une croissance favorable du marché des revêtements hydrophobes. Des exemples de la promesse de tels produits sont les textiles résistants aux taches, les tissus autonettoyants, les produits antisalissures et les revêtements antigivrage. De plus, la production de peintures et de revêtements extérieurs alimenterait davantage le désir du produit. La taille du marché des revêtements hydrophobes à base de fluoropolymères en Chine devrait augmenter considérablement au cours de la période prévue en raison de la croissance du marché régional de l’électronique. La préférence croissante des consommateurs pour les produits électroniques de haute qualité ainsi que l’augmentation des investissements sur le marché des revêtements stimuleront les performances du marché.

La composante aérospatiale sera ajoutée à toute la surface de l’avion, ce qui contribuera à empêcher l’accumulation de dépôts de glace. La formation de glace à l’extérieur des machines aérospatiales en raison d’altitudes de vol plus élevées et de l’expérience d’une eau surfondue lors d’un voyage à travers des nuages ​​​​bas peut déclencher de graves problèmes, y compris la traînée et la portance, les accumulations de glace peuvent contribuer à un problème de transport extrême causé par les déséquilibres des avions sous rapide -vitesses. Par rapport à l’alternative facilement accessible de la cire dure, des investissements en capital élevés dans les installations de maintenance, un traitement coûteux et une dégradation entraveraient la compétitivité du secteur, affectant ainsi les modèles de demande des consommateurs en revêtements hydrophobes. Les émissions de PTFE surchauffé sont nocives pour les humains et le bétail, qui peuvent ne pas avoir la même résistance à la dégradation qui pourrait nécessiter la croissance de l’industrie.

Application sanitaire des propriétés répulsives du produit contre le sang, les tissus et les fluides qui glissent facilement. En raison de ses effets autonettoyants, antisalissures et antimicrobiens, il maintient les instruments chirurgicaux stériles et diminue les risques d’infection et de maladie chez les patients, stimulant ainsi la demande de produits.

Les substrats métalliques sont translucides, résistants à l’humidité et robustes, ce qui a permis d’atténuer la corrosion. Ils sont plus concentrés que les revêtements polymères chimiques organiques et sont électriquement protecteurs, assurant de meilleures propriétés de barrière à l’eau et à la corrosion. Les métaux attirent l’eau en raison de la corrosion provoquant une attraction électromagnétique. Sans machines complexes susceptibles d’alimenter la demande des entreprises, le produit peut être mis en œuvre rapidement et en toute sécurité. Ils réussissent très bien à créer des revêtements robustes et mécaniquement sûrs et peuvent également agir comme une barrière. Il utilise largement le ciment, les peintures, les cadres de fenêtres et les applications textiles et entraînera une demande régionale de biens. Les revêtements antibactériens et hydrofuges sont progressivement utilisés sur les surfaces textiles car ils sont plus sains et plus pratiques sur les vêtements au quotidien.

Les principaux leaders opérant sur le marché sont :

BASF SE, 3M, PPG Industries, Abrisa Technologies, Advanced Industrial Coatings, NEI Corporation, Prelco, Nippon Paint, Aculon, et Drywired, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

sur la base du produit, le dioxyde de titane a généré un chiffre d’affaires de 0,60 milliard USD en 2019. Il devrait augmenter avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision en raison de ses propriétés photocatalytiques, qui, en présence de l’eau, produisent des radicaux libres d’hydroxyle, qui peuvent transformer les molécules organiques en dioxyde de carbone et en eau et tuer les micro-organismes.

Le substrat de verre devrait croître avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision, car il forme une association influente avec des matériaux en verre pour créer une matrice moléculaire qui empêche la liaison de l’eau.

Les secteurs de la construction sont le principal contributeur au marché des revêtements hydrophobes. Les secteurs de la construction de la région Asie-Pacifique sont le principal actionnaire du marché et détenaient environ 26% du marché en 2019, en raison de la croissance rapide du secteur de la construction et du développement continu des projets d’infrastructure.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché des revêtements hydrophobes en 2019. L’accent constant de la région sur les procédures rentables et innovantes adoptées dans la région est le moteur du marché. La région Asie-Pacifique détenait environ 33,3 % du marché, suivie de l’Europe, qui détenait environ 26,2 % du marché en 2019.

Aperçu du marché :

Les produits chimiques sont nécessaires dans de nombreux processus industriels. Par conséquent, l’industrie des matériaux et de la chimie est inextricablement liée à d’autres secteurs. Lorsque l’un est utilisé pour produire l’autre, il y a une corrélation. D’autres industries utilisent des produits chimiques provenant de fabricants et de fournisseurs de produits chimiques comme matières premières.

Plus de 70 % des produits de l’industrie chimique sont consommés par d’autres industries, dont environ 20 % sont utilisés par l’industrie à d’autres fins. Ces 70 % soutiennent l’alimentation et la santé, le textile, les transports, les médicaments et d’autres secteurs. Seuls 10% des produits sont destinés à être vendus au grand public. L’expansion de l’activité matériaux et produits chimiques dépend de la demande d’autres industries. Par conséquent, l’offre est directement touchée par l’augmentation des taux de fabrication dans d’autres industries.

Segmentation

perspectives

_

_

_

_

hydrophobes

_

_

marché

revêtements

du

produits

:

États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de la Amérique)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible selon les besoins du client. Veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

