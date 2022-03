L’analyse du marché des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi révèle une croissance explosive d’ici 2029 | Pfizer, Novartis, Novo Nordisk

Aperçu du marché mondial Médicament contre le syndrome de Prader-Willi :

Le marché mondial des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi devrait connaître une croissance du marché à un taux potentiel de 2,75 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, le syndrome de Prader-Willi (PWS) est défini comme une maladie génétique rare caractérisée par une dystonie (faiblesse musculaire), des problèmes d’alimentation et une croissance médiocre. Cette condition est due à la suppression d’une partie du chromosome 15. Les patients touchés pendant la petite enfance ont un sentiment constant de faim et ils commencent à manger excessivement et à devenir en surpoids. D’autres signes et symptômes comprennent un faible développement, une petite taille, des troubles cognitifs et des caractéristiques comportementales distinctives telles que l’entêtement, les crises de colère et les tendances obsessionnelles compulsives.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial Médicament contre le syndrome de Prader-Willi sont l’augmentation des désignations de médicaments spéciaux par les organismes de réglementation, l’augmentation des initiatives et des dépenses de R&D, l’augmentation des dépenses de santé dans les pays en développement et l’augmentation de la prévalence de cette maladie.

Le marché mondial des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi est segmenté en fonction du type, des médicaments de marque, du diagnostic, de la thérapie, du traitement, de la voie d’administration, du canal de distribution et des utilisateurs finaux. Le marché des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type, le marché des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi est segmenté en délétion paternelle , disomie uniparentale maternelle (upd), défaut d’empreinte.

Sur la base des médicaments de marque, le marché des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi est segmenté en génotropine, norditropine omnitrope, autres.

Sur la base du diagnostic, le marché des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi est segmenté en examen physique, tests génétiques, test sanguin.

Sur la base de la thérapie, le marché des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi est segmenté en thérapie hormonale, thérapie physique et thérapie comportementale.

Sur la base du traitement, le marché des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi est segmenté en médicaments, traitement diététique, remplacement de l’hormone de croissance humaine et remplacement de l’hormone sexuelle.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi est segmenté en oraux, sous-cutanés, intranasaux, autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des médicaments contre le syndrome de Prader-willi est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi en raison de l’augmentation de l’abordabilité des soins de santé aux États-Unis, de l’augmentation des connaissances et de la sensibilisation de la population et de l’augmentation des progrès technologiques dans cette région. L’APAC est la région attendue en termes de croissance du marché des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi en raison de l’amélioration de l’accès et de la qualité des soins de santé, de la sensibilisation accrue à la gestion des troubles cibles et de la présence d’un large éventail de solutions médicales dans cette région.

Principaux acteurs clés du marché mondial des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi : Pfizer Inc, Novartis AG, Novo Nordisk A/S, Soleno Therapeutics, Inc., Levo Therapeutics, Ferring BV, Zafgen, Inc., Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp, Saniona, Millendo Therapeutics, Inc., LG Corp, Insys Therapeutics, Inc., GeneScience Pharmaceuticals Co., Ltd et Rhythm Pharmaceuticals et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché du médicament contre le syndrome de Prader-Willi est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) du médicament contre le syndrome de Prader-Willi dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévision) , couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des médicaments contre le syndrome de Prader-Willi

1 Aperçu du marché mondial Médicament contre le syndrome de Prader-Willi

2 Global Competition Médicament contre le syndrome de Prader-Willi par les fabricants

3 Capacité mondiale de Médicaments contre le syndrome de Prader-Willi, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Approvisionnement mondial en Médicament contre le syndrome de Prader-Willi (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Médicament contre le syndrome de Prader-Willi, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial Médicament contre le syndrome de Prader-Willi par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de médicaments contre le syndrome de Prader-Willi

8 Analyse des coûts de fabrication du médicament contre le syndrome de Prader-Willi

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial Médicament contre le syndrome de Prader-Willi (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

