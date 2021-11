L’analyse du marché des manchons de taraudage révèle une croissance explosive d’ici 2026 acteurs clés : Ford Meter Box Company, Inc. ; Société PowerSeal

L’ adoption du rapport d’étude de marché de Tapping Sleeves devient très essentielle pour les entreprises, car elle permet de prendre de meilleures décisions, de générer des revenus, de hiérarchiser les objectifs du marché et de rentabiliser les affaires. Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’informations très ciblées, complètes et détaillées sur le marché afin d’avoir une idée claire du paysage du marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport d’analyse de l’industrie donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent.

L’attention sur les joueurs écrasants Mueller Water Products, Inc.; AMÉRICAIN (American Cast Iron Pipe Company); Ford Meter Box Company, Inc. ; Corporation PowerSeal ; Industries JCM Inc. ; INDUSTRIES ROMAC, INC; Robar Industries Ltd.; Produits Petersen Co. ; Ingénierie UTS ; Everett J. Prescott, Inc. ; Solutions de tuyauterie totales ; Société Kennedy Valve ; Produits PipeMan, Inc. ; Cascade Waterworks Mfg.; Smith-Blair, Inc. ; LB EAU ; Systèmes de tuyauterie GF ; Société internationale APAC ; Tracon International BV ; Guhring, Inc. ; LA BUVETTE et US Pipe entre autres.

Une introduction du marché des manchons de taraudage 2020

Le marché mondial des manchons de taraudage devrait enregistrer un TCAC substantiel de 5,05 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation significative des niveaux de population à l’échelle mondiale, entraînant une demande accrue de systèmes de transport de fluides.

Les manchons de piquage sont des composants de tuyauterie supplémentaires installés sur les systèmes de tuyauterie pour dériver/dévier l’alimentation/le débit d’eau des tuyaux principaux. Le piquage est généralement classé comme pénétrant dans le système d’eau déjà présent et ce processus implique l’utilisation de manchons de piquage pour son succès. Ces manchons sont classés comme ayant deux composants à des fins de connexion et de finition, une pièce étant fixée à la selle pour être intégrée au tuyau existant tandis que l’autre est connectée au tuyau opposé.

Détails du segment de marché crucial :

Par matériau (acier, fonte ductile, fonte),

Pouces (1-10, 11-20, 21-30, 31-40, au-dessus de 40),

Mouvement fluide (liquide, gaz, pétrole),

Application (Distribution d’Eau Potable, Systèmes d’Eaux Usées, Solution Gazeuse, Solution Pétrolière),

Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Pourquoi le rapport sur le marché des manchons de taraudage est bénéfique?

Le rapport Tapping Sleeves est compilé avec une méthodologie de recherche approfondie et dynamique. Le rapport offre une image complète du scénario concurrentiel du marché Tapping Sleeves.



Il comprend une grande quantité d’informations sur les derniers développements technologiques et de production dans l’industrie des manchons de taraudage.



La vaste gamme d’analyses s’associe à l’impact de ces améliorations sur l’avenir de la croissance de l’industrie des manchons de taraudage.

Le rapport Tapping Sleeves a combiné les données historiques essentielles et l’analyse requises dans un rapport de recherche complet.

Les informations contenues dans le rapport Tapping Sleeves peuvent être facilement comprises et contiennent une représentation graphique des chiffres sous forme de graphiques à barres, de statistiques, de camemberts, etc.

Pilote de marché :

L’utilisation croissante des systèmes de tuyauterie et leur installation dans diverses régions devraient stimuler la croissance du marché

La croissance des niveaux de transport et de distribution de fluides devrait également alimenter la croissance du marché

Des alternatives à faible coût par rapport à l’installation de systèmes de tuyauterie avec ces méthodes devraient stimuler la croissance du marché

La rareté des ressources en eau dans divers domaines, ce qui entraîne de plus grandes initiatives entreprises par les autorités pour mettre en œuvre la ramification des systèmes de tuyauterie devrait également stimuler la croissance du marché.

Restriction du marché :

La présence de fabricants non organisés proposant une alternative à faible coût devrait entraver la croissance du marché

Quelles sont les évolutions récentes du marché ?

En mai 2019, AMERICAN a annoncé la création d’une nouvelle société axée sur la recherche et le développement de vannes et de bornes d’incendie. La société établira un « Centre de contrôle de flux AMÉRICAIN pour l’excellence innovante » situé à Crawfordsville, Indiana, États-Unis. L’installation s’étendra sur 30 000 pieds carrés et coûtera entre 9 et 12 millions de dollars US pour sa construction. Cette installation se concentrera sur les innovations et le développement technologique des derniers équipements et produits associés aux vannes et aux bornes d’incendie pour une utilisation dans un large éventail d’applications

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché des manchons de taraudage :

Chapitre 1 : Introduction, définition, spécifications, classification et portée du marché des manchons de taraudage 2019

Chapitre 2 : Estival exclusif comme la structure de la chaîne industrielle, la structure des coûts du fabricant, les fournisseurs, etc.

Chapitre 3: Affiche les tendances, les moteurs et les défis du marché des manchons de taraudage

Chapitre 4: Par l’étude de l’analyse SWOT, il affiche l’analyse des ventes, l’analyse des investissements, l’analyse du marché, etc.

Chapitre 5: Il évalue le marché par segments, par pays et par fabricants avec des revenus, des parts et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 6: Évaluer les principaux fabricants du marché mondial des manchons de taraudage qui se compose de son paysage concurrentiel, de son analyse de groupe de pairs, de sa matrice BCG et du profil de l’entreprise

Chapitre 7: Résultats et conclusion de la recherche sur les manchons taraudés, annexe, système et source d’informations

