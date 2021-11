L’analyse du marché des grille-pain révèle une croissance explosive d’ici 2026 acteurs clés : De’Longhi Appliances Srl ; Marques de plage de Hamilton, Inc. ; Cuisinart

L’ adoption du rapport d’étude de marché sur les grille-pain devient très essentielle pour les entreprises, car elle permet de prendre de meilleures décisions, de générer des revenus, de hiérarchiser les objectifs du marché et de rentabiliser les affaires. Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’informations très ciblées, complètes et détaillées sur le marché afin d’avoir une idée claire du paysage du marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport d’analyse de l’industrie donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent.

L’attention sur les joueurs écrasants De’Longhi Appliances Srl; Marques de plage de Hamilton, Inc. ; Cuisinart; Aide culinaire; Marques de spectre, Inc. ; Courbe ouest ; Breville USA, Inc. ; Dualit ; GARANTIE COMMERCIALE ; Morphy Richards; ARTICLES MÉNAGERS BELLA ; Marques Sears, LLC ; Krups; Produits Sunbeam, Inc. ; Haier Inc. ; Koninklijke Philips NV ; Panasonic Corporation ; Tourbillon; APW Wyott; Société Hatco ; Fabrication d’étoiles ; Eveready Industries India Ltd., entre autres.

Une introduction du marché des grille-pain 2020

Le marché mondial des grille-pain devrait enregistrer un TCAC stable de 2,56% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée au développement de divers appareils et produits électroniques économes en énergie pour répondre aux réglementations strictes présentées par le gouvernement.

Les grille-pain sont des appareils de cuisine électroniques qui sont utilisés pour griller des tranches de pain et les griller à l’aide de la chaleur générée par l’énergie électrique. Cette exposition à la chaleur entraîne la transformation du pain cuit en tranches grillées. Les grille-pain modernes sont également capables de griller plus que du pain et peuvent même cuire des pizzas, des biscuits et d’autres plats à base de protéines.

Détails du segment de marché crucial :

Par produit (grille-pain escamotables, fours grille-pain, grille-pain à convoyeur),

Type (grille-pain 2 tranches, grille-pain 4 tranches, autres),

Application (commerciale, résidentielle),

Canal de distribution (hors ligne, en ligne),

Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Facteurs de marché:

L’augmentation du revenu disponible des individus, entraînant un pouvoir d’achat accru, devrait stimuler la croissance du marché

Création d’un volume croissant de restauration rapide/restauration rapide dans le monde ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

La demande accrue de diverses applications commerciales telles que les restaurants, les cafés, les hôtels, les restaurants et d’autres utilisateurs finaux devrait propulser la croissance du marché

Développement de grille-pain intelligents connectés via Internet, Bluetooth et autres technologies de connectivité ; ce facteur devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché

Restriction du marché :

L’amélioration de l’énergie, des salaires des employés, des coûts de transport et de l’amortissement favorise le coût des grille-pain en raison duquel les entreprises sont confrontées à un risque de baisse des bénéfices ; c’est l’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché

Quelles sont les évolutions récentes du marché ?

En février 2019, Gourmia a annoncé le lancement de « Toaster Oven Air Fryers » au « International Home + Housewares Show » dans huit modèles différents. Les modèles ont été séparés en fonction de la taille, de la conception et des caractéristiques avec une fourchette de prix de 49 à 199 USD par unité. Les produits garantiront que les consommateurs peuvent utiliser leurs espaces de cuisson de manière plus efficace

En mars 2016, Eveready Industries India Ltd. a annoncé qu’elle avait élargi son portefeuille de produits avec l’introduction d’appareils électroménagers conçus pour les catégories premium et économique. L’entreprise entreprendra une évaluation stratégique de ses activités et fournira aux consommateurs des appareils de haute qualité et certifiés avec l’aide de son réseau de distribution à grande échelle.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché des grille-pain :

Chapitre 1 : Introduction, définition, spécifications, classification et portée du marché des grille-pain 2019

Chapitre 2 : Estival exclusif comme la structure de la chaîne industrielle, la structure des coûts du fabricant, les fournisseurs, etc.

Chapitre 3: Affiche les tendances, les moteurs et les défis du marché des grille-pain

Chapitre 4: Par l’étude de l’analyse SWOT, il affiche l’analyse des ventes, l’analyse des investissements, l’analyse du marché, etc.

Chapitre 5: Il évalue le marché par segments, par pays et par fabricants avec des revenus, des parts et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 6: Évaluer les principaux fabricants du marché mondial des grille-pain qui se compose de son paysage concurrentiel, de son analyse de groupe de pairs, de sa matrice BCG et du profil de l’entreprise

Chapitre 7: Résultats et conclusion de la recherche sur les grille – pain, annexe, système et source d’informations

