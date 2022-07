L’analyse du marché des dispositifs chirurgicaux comprend les principaux fabricants, la croissance prévue et les tendances actuelles de l’industrie 2028

La taille du marché mondial des dispositifs chirurgicaux devrait atteindre 9,72 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 9,6 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et du nombre d’interventions chirurgicales devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante d’appareils chirurgicaux portatifs devrait également stimuler la croissance des revenus du marché à l’avenir. Les maladies chroniques ont un impact global sur la santé et la qualité de vie de nombreuses personnes. De plus, les maladies chroniques sont devenues une cause majeure de dépenses de santé, tout en ayant une influence sur les modèles de main-d’œuvre. Les maladies chroniques constituent une menace sérieuse dans le monde entier et contribuent à la fois à la mortalité précoce et à la morbidité. Aux États-Unis, les maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques, le cancer et le diabète, sont les principales causes de mortalité et d’invalidité. Ce sont également des contributeurs majeurs aux dépenses de santé annuelles du pays, qui s’élèvent à 3 800 milliards de dollars. Les dispositifs chirurgicaux portatifs sont rapidement utilisés dans les chirurgies non invasives. Le faible coût des dispositifs chirurgicaux portatifs par rapport aux dispositifs robotiques est un facteur essentiel de l’utilisation croissante des dispositifs chirurgicaux portatifs dans la plupart des interventions chirurgicales. En raison de la commodité d’utilisation de tels dispositifs, les chirurgiens adoptent rapidement des instruments chirurgicaux portatifs. Ces facteurs devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Cependant, les réglementations gouvernementales strictes en matière d’approbation des dispositifs chirurgicaux pour la commercialisation et l’influence négative de Covid-19 sur les entreprises de fabrication de dispositifs chirurgicaux devraient entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Quelques faits saillants clés du rapport

Le segment des dispositifs chirurgicaux réutilisables devrait se développer à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de dispositifs chirurgicaux réutilisables parmi les prestataires de soins de santé. Cependant, les dispositifs réutilisables sont souillés et infectés par des bactéries lorsqu’ils sont utilisés sur des patients, ce qui devrait freiner la croissance des revenus du segment.

Le segment des sutures chirurgicales et des agrafes devrait enregistrer une croissance considérable de ses revenus au cours de la période de prévision, car ces produits sont largement utilisés dans les procédures de cicatrisation des plaies.

Le segment de la chirurgie orthopédique devrait enregistrer un taux de croissance important des revenus sur le marché mondial des dispositifs chirurgicaux entre 2021 et 2028, en raison du nombre croissant d’interventions chirurgicales orthopédiques telles que la chirurgie du LCA, le remplacement du genou et de la hanche et l’arthroscopie.

Le marché nord-américain des dispositifs chirurgicaux devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. La forte présence des principaux fournisseurs de dispositifs chirurgicaux tels que Stryker Corporation, Aspen Surgical Products, Inc., Cadence Inc. et Becton, Dickinson and Company dans les pays de la région devrait propulser la croissance des revenus du marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

Smith & Nephew plc, Zimmer Biomet Holdings, Inc., B. Braun Melsungen AG, Medtronic plc, Stryker Corporation, Ethicon, Inc. (Johnson & Johnson Medical Devices), Aspen Surgical Products, Inc. , CONMED Corporation, Cadence Inc. et Becton, Dickinson and Company.

Perspectives du type d’appareil (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Dispositif chirurgical jetable Dispositif

chirurgical réutilisable

Robotique médicale et dispositifs assistés par ordinateur

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Sutures et agrafes chirurgicales

Instruments auxiliaires Instruments

alimentés et à base d’énergie

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada S. Mexique

Europe Allemagne Italie K. Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste de



MEA le rapport de recherche sur le marché des dispositifs chirurgicaux:

informations pertinentes sur le marché mondial des dispositifs chirurgicaux

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de

consommation et analyse des segments de marché actuels pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Analyse SWOT approfondie et analyse des cinq forces de Porter ainsi qu’analyse de faisabilité et analyse du retour sur investissement

