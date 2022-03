L’analyse du marché des dégradeurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) révèle une croissance explosive d’ici 2029 | GSK, Lilly, Roche, Sanofi

Synopsis du marché mondial Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD):

Un superbe document d’analyse du marché de la thérapeutique des dégradeurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) donne un examen d’une gamme de segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision de l’estimation. Ce rapport aide à identifier les performances du marché au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport d’étude de marché le plus approprié, exclusif, réaliste et admirable est livré avec dévouement en fonction des besoins de l’entreprise. Le rapport mondial sur le marché Thérapeutique sélective des dégradeurs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise et agit comme une colonne vertébrale pour l’entreprise.

Le rapport sur le marché de la thérapeutique des dégradeurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) examine divers segments sur lesquels on compte pour assister à la croissance la plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. Alors que les entreprises d’aujourd’hui cherchent à effectuer une analyse d’étude de marché avant de prendre un verdict sur les produits, opter pour un tel rapport d’étude de marché est essentiel pour les entreprises. Les profils d’entreprise de tous les acteurs clés et marques qui dominent le marché Thérapeutique sélective des dégradeurs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) avec des mouvements tels que des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, l’importation, l’exportation, les revenus et Les valeurs CAGR sont mentionnées dans le rapport.

Le marché mondial des dégradeurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) devrait croître à un TCAC de 16,66% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les dégradeurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) sont les médicaments qui inhibent le récepteur alpha des œstrogènes ou bloquent la production d’œstrogènes. Ils sont efficaces dans le traitement du cancer du sein métastatique. Fulvestrant est le premier et le seul SERD qui a été cliniquement approuvé pour le traitement du cancer du sein.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) sont l’augmentation de l’incidence du cancer du sein, les avantages cliniques non satisfaits du traitement existant du cancer du sein ciblant le cancer du sein métastatique à récepteurs hormonaux positifs, l’augmentation des dépenses de santé. , utilisation de l’administration orale de médicaments comme voie d’administration avancée, exposition à des doses limitées, financement gouvernemental et privé croissant pour améliorer la sécurité et les résultats fournis par la thérapie SERD.

Segmentation globale du marché Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) :

Sur la base du type, le marché des dégradeurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) est segmenté en faslodex, GDC-9545, RAD1901, SAR439859, AZD9833 et autres.

Sur la base de la demande, le marché des dégradeurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) est segmenté en traitement de première intention et traitement de deuxième intention.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des dégradeurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) est segmenté en clinique, hôpital et autres.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des dégradeurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) en raison de la présence d’acteurs clés majeurs, de l’incidence croissante du cancer du sein, de la rechute des thérapies endocriniennes existantes, des dépenses de santé élevées et du secteur de la santé bien développé dans cette région. L’APAC devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement, de l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé et du soutien gouvernemental croissant.

Principaux acteurs mondiaux :

AstraZeneca Lily GlaxoSmithKline plc Hoffmann-La Roche SA Sanofi Novartis AG Sandoz International GmbH Mylan SA Laboratoires Reddy’s Ltd Glenmark Pharmaceuticals Limitée Accord Santé Teva Pharmaceutical Industries Ltd Amnéal Pharmaceuticals LLC G1 Thérapeutique, Inc Laboratoires HBT Rayon Santé, Inc Zénopharm ZENTALIS PHARMACEUTICALS

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché thérapeutique des dégradeurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD), y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché 2

Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

) Thérapeutique, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) Thérapeutique Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) Thérapeutique: Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) Thérapeutique par régions

5 Analyse du marché mondial des Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) par type

6 Analyse du marché mondial Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) Thérapeutique par applications

7 Analyse du marché mondial Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) Thérapeutique par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants mondiaux de Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) Thérapeutiques

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD) Thérapeutique 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

