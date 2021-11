L’analyse du marché des adoucisseurs d’eau révèle une croissance explosive d’ici 2026 acteurs clés : BWT Aktiengesellschaft ; Marques Sears, LLC ; AO Smith

L’ adoption du rapport d’étude de marché sur les adoucisseurs d’eau devient très essentielle pour les entreprises, car elle permet de prendre de meilleures décisions, de générer des revenus, de hiérarchiser les objectifs du marché et de réaliser des activités rentables. Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’informations très ciblées, complètes et détaillées sur le marché afin d’avoir une idée claire du paysage du marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport d’analyse de l’industrie donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent.

L’attention sur les joueurs écrasants BWT Aktiengesellschaft; Marques Sears, LLC ; AO Smith ; 3M ; GE Appliances, une entreprise Haier ; Harvey Water Softeners Ltd; WOONGJIN COWAY CO., LTD. ; Culligan ; Kaineng Santé à l’étranger ; Kinetico Incorporated, une société Axel Johnson Inc. ; EcoWater Systems LLC ; Société Whirlpool ; NuvoH20, LLC ; Systèmes d’eau des États-Unis Inc ; PelicanWater.com, une société Enviro Water Solutions, Inc. ; ÉCHANGE D’ION; Pentair plc; Honeywell International Inc. ; Watts et adoucisseurs d’eau.

Rivalité concurrentielle : le rapport Adoucisseurs d’eau intègre l’analyse détaillée des principales organisations et de leur processus de réflexion, ainsi que les méthodologies qu’elles adoptent pour maintenir leur image de marque sur ce marché. Le rapport aide les nouvelles abeilles à comprendre le niveau de concurrence pour lequel elles doivent se battre pour renforcer leurs racines dans ce marché concurrentiel.

Le marché mondial des adoucisseurs d’eau devrait passer de sa valeur initiale estimée de 2,23 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 3,80 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,86% au cours de la période de prévision 2019-2026.

Réalise une segmentation globale du marché des adoucisseurs d’eau : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par type (Adoucisseurs d’eau à base de sel, Adoucisseurs d’eau sans sel),

Type opérationnel (électrique, manuel),

Procédé (échange d’ions, distillation, osmose inverse),

Capacité (32000, 40000, 64000, 80000, 96000, 110000, 120000, 210000, 300000, 450000, 600000, 900000, Supérieur à 1200000),

Application (Résidentiel, Industriel, Commercial, Municipal)

Le rapport sur les ADOUCISSEURS D’EAU couvre les parts de marché pour le monde, l’ Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. L’analyse de ce rapport a été utilisée pour examiner divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide en fonction du cadre de prévision estimé.

En avril 2019, AO Smith a annoncé avoir acquis Water Right Inc. pour un montant approximatif de 107 millions de dollars. Cette acquisition permettra à AO Smith d’élargir son portefeuille de produits et de lui fournir les capacités de traiter directement avec le consommateur ainsi que dans certains espaces de vente au détail avec l’aide des canaux de vente en gros et indépendants de Water Right Inc.

Faits saillants suivants MOTEURS ET RETENUE DU MARCHÉ :

Adoption croissante des produits dans divers secteurs industriels verticaux, car ils favorisent la durabilité et améliorent la durée de vie opérationnelle des équipements de ces industries ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

La croissance de la prise de conscience concernant les effets de l’eau dure sur la santé des individus devrait stimuler la croissance du marché

Disponibilité d’autres méthodes de traitement de l’eau ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

L’analyse concurrentielle est l’un des facteurs importants du rapport sur le marché des adoucisseurs d’eau. Le rapport couvre tous les paramètres clés tels que l’innovation des produits, les stratégies de marché des principaux acteurs, la part de marché, la génération de revenus, les dernières recherches et développements et les opinions des experts du marché.

Il y a 13 chapitres pour présenter en détail le marché des adoucisseurs d’eau.

1 Aperçu du rapport

2 tendances de croissance mondiales

3 Part de marché par les principaux acteurs

4 Données de répartition par type et application

5 Taille du marché des adoucisseurs d’eau par régions

6 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

7 revenus des adoucisseurs d’eau en Amérique du Nord par pays

8 Revenus des adoucisseurs d’eau en Europe par pays

9 revenus des adoucisseurs d’eau en Asie-Pacifique par pays

10 revenus des adoucisseurs d’eau en Amérique du Sud par pays

11 adoucisseurs d’eau au Moyen-Orient et en Afrique par pays

12 profils de joueurs internationaux

13 Prévisions de marché 2019-2026

14 Points de vue/Conclusions des analystes

15 Annexe

