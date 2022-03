L’analyse du marché de l’imagerie à bande étroite (NBI) révèle une croissance explosive d’ici 2029 | Entreprises clés – Olympus, HOYA, Richard Wolf

Synopsis du marché mondial de l’imagerie à bande étroite (NBI):

Le marché mondial de l’imagerie à bande étroite (NBI) devrait croître à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’étude de marché, l’imagerie à bande étroite (NBI) est un type de technologie optique innovante qui modifie la longueur d’onde centrale et la bande passante de la lumière d’un endoscope en un éclairage à bande étroite. Dans cette technique, un certain nombre de longueurs d’onde diverses sont appliquées dans la visualisation afin que certains aspects soient plus clairs et puissent être mis au point. Il est utilisé dans diverses procédures d’endoscopie où les applications de ces longueurs d’onde aident à affiner les cellules sanguines et d’autres corps extérieurs, le cas échéant.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’imagerie à bande étroite (NBI) sont la croissance rapide du nombre d’hôpitaux et l’augmentation des investissements hospitaliers dans les installations d’endoscopie, la sensibilisation et l’acceptation accrues des techniques d’imagerie à bande étroite, l’augmentation de la population vieillissante, l’augmentation de le nombre de procédures endoscopiques ainsi que les progrès rapides des technologies endoscopiques.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord et l’Europe détiennent une part importante du marché mondial de l’imagerie à bande étroite (NBI). De plus, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance plus élevé sur le marché de l’imagerie à bande étroite (NBI) au cours de l’année de prévision.

Principaux acteurs clés du marché mondial Imagerie à bande étroite (NBI):

SOCIÉTÉ OLYMPUS Société HOYA KARL STORZ SE & Co. KG PENTAX Médical Richard Wolf GmbH Stryker Société FUJIFILM Medtronic Société scientifique de Boston cuisiner Astrodon Inc. Santé de la capitale

Segmentation globale du marché Imagerie à bande étroite (NBI) :

Segmentation des types :

Systèmes séquentiels

Systèmes non séquentiels

Segmentation des applications :

Endoscopie gastro-intestinale

Cystoscopie

Bronchoscopie

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Les autres

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché de l’imagerie à bande étroite (NBI) comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur l’imagerie à bande étroite (NBI), y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de l’imagerie à bande étroite (NBI), principaux moteurs et contraintes

Marché mondial de l’imagerie à bande étroite (NBI): table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial Imagerie à bande étroite (NBI) par région

5 Analyse du marché mondial Imagerie à bande étroite (NBI) par type

6 Analyse du marché mondial Imagerie à bande étroite (NBI) par applications

7 Analyse du marché mondial Imagerie à bande étroite (NBI) par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Imagerie à bande étroite (NBI)

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial Imagerie à bande étroite (NBI) 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

