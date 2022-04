L’analyse du marché de la chirurgie laparoscopique et ouverte de réparation de maillage herniaire révèle une croissance explosive d’ici 2029 | BD, B Braun, Baxter, Cuisinier

Synopsis du marché mondial de la chirurgie laparoscopique et ouverte de réparation de maillage herniaire:

Pour la production d’un tel excellent rapport d’étude de marché sur la chirurgie laparoscopique et ouverte de la hernie , les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, les solutions pratiques, la recherche et l’analyse dédiées, l’innovation, les solutions de talents, les approches intégrées, la technologie la plus avancée et l’engagement jouent un rôle clé. Ce rapport sur le marché mondial fournit des données et des prévisions détaillées sur le marché en analysant les principales tendances commerciales et en identifiant les voies de croissance potentielles sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Selon ce document de marché, de nouveaux sommets seront atteints sur le marché Chirurgie laparoscopique et ouverte de réparation de maille herniaire en 2022-2029. Ce rapport aide non seulement à prendre des décisions intelligentes, mais gère également mieux la commercialisation des biens et services, ce qui conduit à la croissance de l’entreprise.

Le document Laparoscopic and Open Hernia Mesh Repair Surgery Market permet de prospérer sur le marché concurrentiel en donnant une connaissance des demandes, des préférences, des attitudes et de l’évolution des goûts des consommateurs concernant le produit spécifique. Ce rapport de marché estime le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. De plus, les entreprises peuvent tirer un grand profit de ces informations pour décider de leurs stratégies de production et de commercialisation. Tous les principaux sujets de l’analyse de l’étude de marché sont couverts dans le rapport Chirurgie laparoscopique et ouverte de réparation de maillage herniaire qui comprend la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle, les développements majeurs sur le marché et une méthodologie de recherche de premier ordre.

Le marché mondial de la chirurgie laparoscopique et de la réparation des mailles herniaires ouvertes devrait croître avec un TCAC sain de 2,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la réparation laparoscopique des hernies est une méthode pour réparer les déchirures de l’estomac ou des muscles de la paroi abdominale en utilisant de petites coupures ou incisions, des télescopes et un maillage. La chirurgie laparoscopique permet de traiter une hernie sans faire d’autres incisions. La chirurgie laparoscopique nécessite une anesthésie générale pour entreprendre le processus. De nombreuses recherches ont démontré qu’à court terme, la chirurgie réparatrice laparoscopique est meilleure que la chirurgie réparatrice ouverte en ce qui concerne la perte de sang.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la chirurgie laparoscopique et ouverte de réparation du maillage herniaire sont le nombre croissant de patients dans le monde souffrant d’hernie ou de douleurs abdominales nécessitant une chirurgie laparoscopique, la chirurgie de réparation laparoscopique implique l’utilisation d’un maillage biologique et pas seulement synthétique traditionnellement utilisé maillage, technologie améliorée, politiques de remboursement favorables dans les pays en développement et adoption croissante du maillage, en particulier biologique.

Segmentation globale du marché Chirurgie laparoscopique et ouverte de réparation de maillage herniaire :

Sur la base du type de produit, le marché de la chirurgie laparoscopique et ouverte de la réparation des mailles herniaires est segmenté en mailles herniaires, dispositifs de fixation des hernies. Le treillis pour hernie est en outre sous-segmenté en treillis synthétique, en treillis de matériel biologique et autres.

Sur la base du type de chirurgie, le marché de la chirurgie laparoscopique et de la réparation des hernies ouvertes est segmenté en chirurgie de réparation à tension ouverte, chirurgie de réparation sans tension et chirurgie laparoscopique.

Sur la base du type de hernie, le marché de la chirurgie laparoscopique et de la réparation des hernies ouvertes peut être divisé en hernie inguinale, hernie ventrale, hernie gemorale, hernie ombilicale, hernie hiatale et autres.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la chirurgie laparoscopique et de la réparation des hernies ouvertes est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord détenait jusqu’à présent la plus grande part de marché en raison du nombre élevé de patients atteints de hernie et du niveau élevé d’adoption des filets dans les chirurgies de réparation laparoscopiques. La région APAC connaîtrait cependant la plus forte croissance de la part de marché totale en raison de l’amélioration des établissements de soins de santé, en particulier dans les pays en développement.

Principaux acteurs mondiaux :

Braun Melsungen SA

BD

Services aux entreprises de dispositifs médicaux, Inc.

Medtronic

L. Gore & Associates, Inc

Baxter

Cuisiner

CooperSurgical, Inc.

Herniamesh Srl

Getinge AB

Société Olympe

Via Surgical Ltd

Dipromed Srl

Atrium Medical Corporation

Méditech Web

Kraft Surgicals Private Limited

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché Chirurgie laparoscopique et ouverte de réparation de maille herniaire, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur la chirurgie laparoscopique et ouverte de réparation de maille herniaire y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le

marché

Marché mondial de la chirurgie laparoscopique et ouverte de réparation de maillage herniaire: table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2021-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial Chirurgie de réparation laparoscopique et hernie ouverte par régions

5 Analyse du marché mondial Chirurgie de réparation laparoscopique et hernie ouverte par type

6 Analyse du marché mondial Chirurgie de réparation laparoscopique et hernie ouverte par applications

7 Analyse du marché mondial de la chirurgie laparoscopique et ouverte de réparation de maillage herniaire par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Laparoscopic and Open Hernia Mesh Repair Surgery

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la chirurgie laparoscopique et ouverte de réparation de maillage herniaire 2021-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

