L’analyse de l’impact sur le marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord de Covid-19 devrait atteindre 2 012,23 millions de dollars américains d’ici 2027 avec un TCAC de 6,9 % | Business Market Insights

Le marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord devrait passer de 1 311,56 millions de dollars américains en 2020 à 2 012,23 millions de dollars américains d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,9 ​​% de 2020 à 2027.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que avec l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

L’industrie de l’aviation en Amérique du Nord connaît une croissance importante en raison de l’augmentation du nombre de vols internationaux et intérieurs. Ceci, à son tour, propulse la croissance du marché de la surveillance des données de vol. Le nombre croissant d’aéronefs génère une demande de systèmes et de services avancés de surveillance des données de vol (FDM) pour améliorer la sécurité opérationnelle d’un aéronef. L’importance de la surveillance des données de vol augmente à mesure que les avions modernes sont équipés de systèmes connectés, qui nécessitent des outils de collecte de données. L’importance croissante de l’analyse des données dans les opérations aériennes pour améliorer les performances et la sécurité des vols augmente la demande de solutions de surveillance des données de vol. La surveillance des données de vol assure la sécurité opérationnelle en collectant les données de vol pendant ou après le vol. En outre, des normes de sécurité accrues et des directives améliorées pour les exploitants de flottes d’aéronefs renforcent l’importance des systèmes de surveillance des données de vol. En outre, l’utilisation accrue de solutions de surveillance automatique des données de vol réduit les coûts et le temps de maintenance avec une efficacité opérationnelle améliorée.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Appareo

Société Curtiss-Wright

FLYHT Aerospace Solutions Ltd.

Mobilité du tuteur

Honeywell International Inc.

L3Harris Technologies inc.

Safran Électronique & Défense

Scaled Analytics Inc.

Skytrac Systems Ltd.

Teledyne Controls LLC

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions du marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord.

Segmentation du marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord

Marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord – Par composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord – Par type de solution

À bord

Sol

Marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord – Par utilisateur final

Opérateurs de flotte

Opérateurs de drones

Agences d’enquête

La recherche sur le marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché nord-américain des systèmes de surveillance des données de vol en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des systèmes de surveillance des données de vol en Amérique du Nord.