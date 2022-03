L’analyse de l’impact sur le marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord de Covid-19 devrait atteindre 265,57 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 3,1% | Business Market Insights

Le marché nord-américain des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien devrait passer de 214,78 millions de dollars US en 2021 à 265,57 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 3,1 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs. , ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Le système de fret aérien est un réseau complexe à multiples facettes qui traite de nombreux frets, colis et courrier transportés à bord d’avions de passagers et tout-cargo. Le système de fret aérien est vulnérable à plusieurs menaces de sécurité, y compris des complots potentiels pour placer des explosifs à bord des avions ; expéditions illégales de matières dangereuses ; activités criminelles comme la contrebande et le vol; et les détournements et sabotages potentiels par des personnes ayant accès aux aéronefs. Une augmentation des initiatives gouvernementales et des conformités aux politiques et à la sécurité par les organismes de réglementation a entraîné une augmentation des investissements liés à la sécurité par les entreprises. Une augmentation des menaces mortelles telles que les attaques terroristes et les activités criminelles, y compris l’incidence récente des tirs de masse aux États-Unis, a entraîné l’installation de systèmes améliorés de sécurité et de contrôle du fret aérien. Le gouvernement américain a largement soutenu ses compagnies aériennes pendant la pandémie, et il y a encore de l’espoir pour un deuxième programme de soutien. De plus, l’Amérique du Nord est une plaque tournante des développements technologiques qui comprend des pays économiquement robustes.

Les entreprises améliorent continuellement les processus commerciaux globaux pour répondre de la meilleure façon possible à la demande des clients en produits et services de haute qualité. De plus, les aéroports se concentrent sur la sécurisation des passagers du terminal à l’avion et sur l’amélioration de l’expérience client. Des technologies de numérisation avancées et innovantes telles que les systèmes de contrôle de fret à rayons X peuvent détecter des armes à feu, des explosifs et d’autres armes. L’Airport Council International-North America a estimé un besoin d’environ 100 milliards de dollars américains entre 2017 et 2021 aux États-Unis, où 63 % du développement est prévu pour répondre à la croissance de l’activité passagers et fret, et 30 % est prévu pour moderniser l’infrastructure existante. et maintenir un état de bon état, ainsi que maintenir les aéroports aux normes pour les aéronefs qui les utilisent. Cela entraînerait en outre la modernisation des aéroports de la région, renforçant ainsi la demande de détecteurs de métaux et de traces et de scanners à rayons X. De plus, la Transportation Security Administration (TSA) compte environ 166 de ses propres équipes canines multimodales qui, entre autres tâches, contrôlent le fret dans les 20 aéroports les plus fréquentés. Ces équipes se concentrent sur les grandes configurations de cargaisons en vrac qui ne peuvent pas être contrôlées efficacement à l’aide des technologies actuellement disponibles.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Astrophysique Inc.

• Nuctech Company Limited

• Rapiscan Systems, Inc.

• Safran

• VOTI Détection Inc.

• Smiths Detection Group Ltd. (Smiths Group plc)

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances. sur le marché.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions du marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord.

Segmentation du marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord

Marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord – Par taille de fret

• Petit Colis

• Cargaison brisée et sur palette

• Cargaison surdimensionnée

Marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord – Par technologie

• Système à rayons X

• ETD

• EDS

Les autres

Marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord – par application

• Détection de stupéfiants

• Détection d’explosifs

• Détection de métaux et de contrebande

• Les autres

La recherche sur le marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché nord-américain des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Amérique du Nord.

