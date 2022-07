L’analyse de l’impact sur le marché des distributeurs automatiques de billets de tri en Amérique du Nord de Covid-19 devrait atteindre 672,26 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 3,1% | Business Market Insights

Selon une nouvelle étude de marché sur le «marché des distributeurs automatiques de billets de tri en Amérique du Nord», il devrait atteindre 672,26 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 547,26 millions de dollars américains en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,0% de 2021 à 2028 Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché des distributeurs automatiques de billets de tri en Amérique du Nord ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. La demande croissante de différentes industries d’utilisation finale et les divers avantages offerts par les distributeurs automatiques de billets sont le principal facteur de croissance du marché des distributeurs automatiques de billets en Amérique du Nord. Cependant, la pénétration des solutions de transactions numériques entrave la croissance du marché des distributeurs de billets de tri en Amérique du Nord.

Les machines de tri des espèces sont utilisées dans diverses entreprises, institutions financières et applications à forte intensité monétaire, y compris le secteur BFSI, les commerçants, les kiosques libre-service, les casinos, les parcs d’attractions et d’autres points de vente du secteur public. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante de solutions technologiques de tri et de comptage des espèces. Dans le secteur financier, un trieur de devises est un instrument courant. La machine est utilisée pour automatiser divers processus chronophages, tels que le tri de gros paquets de billets ou de pièces en un tas, la réduction du temps consacré au comptage manuel et la prévention des erreurs de comptage et de tri des espèces. Un trieur de devises est une méthode rapide et efficace pour organiser les droits monétaires.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.businessmarketinsights.com/sample/BMIRE00025165

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

CUMMINS ALLISON

BCASH, ÉLECTRONIQUE CO

De La Rue PLC

Giesecke Devrient GmbH

GLORY GLOBAL SOLUTIONS (INTERNATIONAL) LIMITÉ

Banque GRG

Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corporation

Kisan Electronics Co Ltd

Laurel Bank Machines Co Ltd

Le marché des distributeurs automatiques de billets de tri en Amérique du Nord est segmenté en fonction du type, de l’application et du pays. En fonction du type, le marché est divisé en trieur de billets et trieur de pièces. Le segment des trieurs de billets a dominé le marché en 2020. Sur la base de l’application, le marché des distributeurs automatiques de billets de tri en Amérique du Nord est segmenté en banque, supermarché et autres. Le segment bancaire a dominé le marché en 2020. Selon le pays, le marché des distributeurs automatiques de billets en Amérique du Nord est segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le segment américain a dominé le marché des distributeurs automatiques de billets de tri en Amérique du Nord en 2020.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des distributeurs automatiques de billets de tri en Amérique du Nord. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des distributeurs automatiques de billets de tri en Amérique du Nord.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/BMIRE00025165

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@businessmarketinsights.com

Téléphone : +16467917070