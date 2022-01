L’analyse de l’impact du marché des plates-formes de marché alimentaire B2B en Europe de Covid-19 devrait atteindre 14640,77 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 17,2%

Le marché des plates-formes de marché alimentaire B2B en Europe devrait passer de 4 820,73 millions de dollars US en 2021 à 14 640,77 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 17,2 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le « Marché des plates-formes de marché alimentaire B2B en Europe » et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macro-économiques et les facteurs directeurs, ainsi que attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché Europe B2B Food Marketplace Platforms au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2028.

Les entreprises concentrent leurs efforts sur l’amélioration de leur capacité de production, leurs processus de mise sur le marché et leurs activités numériques, telles que l’expansion de leur présence et de leur échelle de commerce électronique. COVID-19 a incité toutes les autres entreprises à apporter des modifications à leur stratégie marketing après la normalité. Chaque organisation, grande ou petite, s’est concentrée sur le développement de nouveaux modèles commerciaux pour répondre aux besoins changeants du marché. Par exemple, PepsiCo Inc. a lancé ses sites Web de vente directe aux consommateurs (DTC) Snacks.com et PantryShop.com en réponse à la demande accrue causée par la pandémie de COVID-19. Les deux sites Web visent à tirer profit de la tendance croissante des personnes à utiliser le commerce électronique pour satisfaire leurs demandes d’aliments et de boissons au milieu de la crise sanitaire actuelle. PepsiCo fait la promotion de ses marques Pepsi, Frito-Lay, Gatorade, Quaker Oats et d’autres marques bien connues sur ces sites. Ce type d’initiative aide d’autres entreprises à innover leurs marchés en ligne en fonction de la demande. Dans l’ensemble, ces variables devraient contribuer à la croissance de la plate-forme de marché alimentaire B2B.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

Agorara BioLinked com FOOD FOR SALE com FoodsTrade GUSTO MARKETPLACE Mindcurv GmbH Plate-forme alimentaire ukrainienne

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des plates-formes de marché alimentaire B2B en Europe. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des plates-formes européennes B2B Food Marketplace pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché.

Segmentation du marché des plateformes de marché alimentaire B2B en Europe

Marché des plates-formes de marché alimentaire B2B en Europe – par taille d’entreprise

PME

Grandes entreprises

Marché des plates-formes de marché alimentaire B2B en Europe – par catégorie d’aliments

Réfrigéré et Lait

Épicerie

Breuvages

L’eau

Autres

Autres

La recherche sur le marché Europe B2B Food Marketplace Platforms se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Europe B2B Food Marketplace Platforms en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des plates-formes de marché alimentaire B2B en Europe.