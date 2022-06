L’analyse de l’impact du marché des hyperviseurs embarqués en Europe de Covid-19 devrait atteindre 2073,14 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 5,5% | Business Market Insights

Selon une nouvelle étude de marché sur « Europe Embedded Hypervisor Market jusqu’en 2028 – Analyse et prévisions d’impact du COVID-19 par composant, technologie, taille d’entreprise, industrie et pays » devrait atteindre 2073,14 millions de dollars US d’ici 2028 contre 1424,38 millions de dollars US en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,5 % de 2021 à 2028. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché européen des hyperviseurs intégrés ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. La demande croissante de systèmes de sûreté et de sécurité et l’expansion de la préférence pour les systèmes d’exploitation en temps réel dans le secteur de l’automatisation industrielle sont le principal facteur de croissance du marché européen des hyperviseurs intégrés. Cependant, le manque de professionnels qualifiés pour le déploiement de solutions d’IA et d’IOT entrave la croissance du marché européen des hyperviseurs intégrés.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Système Citrix, Inc.

Société IBM

Microsoft Corporation

VMware, Inc.

Système Wind River, Inc.

Semi-conducteurs NXP

Groupe Thales

Solution logicielle innovante Fent, SL

Technologies logicielles Lynx

Siemens SA

Le marché européen des hyperviseurs intégrés est segmenté en fonction des composants, de la technologie, de la taille de l’entreprise, de l’industrie et du pays. Basé sur les composants, le marché européen des hyperviseurs intégrés est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché européen de l’hyperviseur intégré en 2020. Basé sur la technologie, le marché européen de l’hyperviseur intégré est segmenté en virtualisation de bureau, virtualisation de serveur et virtualisation de centre de données. Le segment de la virtualisation des postes de travail a dominé le marché européen de l’hyperviseur intégré en 2020. En fonction de la taille de l’entreprise, le marché européen de l’hyperviseur intégré est segmenté en petites et moyennes entreprises, grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises a dominé le marché européen des hyperviseurs intégrés en 2020. Basé sur l’industrie, le marché européen des hyperviseurs intégrés est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, l’aérospatiale et la défense, l’automobile, la santé, les transports et autres. Le segment BFSI a dominé le marché européen des hyperviseurs intégrés en 2020. Selon les pays, le marché européen des hyperviseurs intégrés est segmenté en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Russie et dans le reste de l’Europe. Le segment britannique a dominé le marché européen des hyperviseurs intégrés en 2020.

