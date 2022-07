L’analyse de l’impact du marché des dispositifs de traitement de la peau en Amérique du Nord de Covid-19 devrait atteindre 9 283,89 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 11,7 % | Business Market Insights

Le «marché nord-américain des dispositifs de traitement des soins de la peau» devrait passer de 4 289,13 millions de dollars américains en 2021 à 9 283,89 millions de dollars américains d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 11,7 % de 2021 à 2028.

Le marché nord-américain des dispositifs de traitement des soins de la peau est segmenté en fonction du produit, de l’application, du canal de distribution, de l’utilisateur final et du pays. Sur la base des produits, le marché est segmenté en appareils de luminothérapie / LED et de photorajeunissement, appareils de liposuccion, appareils électrochirurgicaux, appareils de microdermabrasion, appareils à base de laser et appareils de cryothérapie. En 2021, le segment des appareils à base de laser détenait une plus grande part de marché ; et il devrait également enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Sur la base de l’application, le marché nord-américain des appareils de traitement des soins de la peau est segmenté en réduction de la cellulite, épilation, rajeunissement de la peau, raffermissement de la peau et remodelage du corps, etc. En 2021, le segment de l’épilation détenait la plus grande part de marché ; et le segment du raffermissement de la peau et du remodelage du corps devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.businessmarketinsights.com/sample/BMIRE00025095

La prévalence croissante de la dermatite ; acné; psoriasis; et d’autres anomalies cutanées, telles que les verrues, les grains de beauté et les lésions, créent la demande de dispositifs de traitement des soins de la peau. Selon l’American Academy of Dermatology Association, l’acné est l’affection cutanée la plus courante aux États-Unis et touche environ 50 millions de personnes par an. Ainsi, une augmentation des conditions d’acné crée le besoin de dispositifs de traitement de soins de la peau. De plus, l’évolution des normes de beauté et l’industrie progressive de la beauté créent une demande pour les appareils de traitement des soins de la peau. De plus, les populations gériatriques sont sujettes aux rides et ont tendance à être très enclines à utiliser des produits anti-âge, tonifiants et de rajeunissement de la peau pour masquer les signes du vieillissement. Selon The Aesthetic Society, 41 301 procédures de rajeunissement de la peau ont été réalisées aux États-Unis en 2020, générant un revenu de 31 567 167 USD.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Allergan SA

Cutera, Inc.

Merz Pharma

Hologic, Inc.

Candela Médical

Société Panasonic

Michelson Diagnostics Ltée.

Bausch Health Companies Inc.

Lumenis Be Ltd.

PhotoMédex

On estime que le marché croîtra à un TCAC de 11,7 % de 2021 à 2028. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché nord-américain des dispositifs de traitement des soins de la peau ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. La prévalence croissante des troubles cutanés et la sensibilisation croissante aux appareils de beauté, le nombre croissant de lancements de nouveaux produits et l’augmentation des développements et des collaborations stratégiques, ainsi que l’augmentation de la demande de procédures cosmétiques et d’opportunités inexploitées sont le principal facteur de croissance du marché des appareils de traitement des soins de la peau en Amérique du Nord. Cependant, le coût plus élevé des appareils de traitement des soins de la peau et les effets secondaires indésirables entravent la croissance du marché des appareils de traitement des soins de la peau en Amérique du Nord.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/BMIRE00025095

Sur la base du canal de distribution, le marché nord-américain des dispositifs de traitement des soins de la peau est segmenté en ventes au détail en ligne, magasins spécialisés, supermarchés / hypermarchés et autres canaux de vente. En 2021, le segment des magasins spécialisés détenait la plus grande part de marché ; et le segment de la vente au détail en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques de dermatologie, hôpitaux, spas et salons, etc. En 2021, le segment des cliniques de dermatologie détenait une plus grande part de marché ; et le même segment devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. En outre, en fonction des pays, le marché nord-américain des dispositifs de traitement des soins de la peau est segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En 2021, les États-Unis détenaient la plus grande part de marché ; et il devrait également croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@businessmarketinsights.com

Téléphone : +16467917070