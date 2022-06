L’adoption de l’intelligence artificielle pour obtenir des informations utiles sur les consommateurs et une efficacité opérationnelle élevée stimule le marché des puces d’intelligence artificielle

L’étude de marché des puces d’intelligence artificielle réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Dernière étude de marché sur le « marché des puces d’intelligence artificielle jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions mondiales par segment (centre de données, périphérie); type (CPU, GPU, ASIC, FPGA et autres); et secteur vertical (BFSI, vente au détail, informatique et télécommunications , automobile et transport, soins de santé, médias et divertissement et autres) et géographie – analyse et prévisions mondiales », le marché des puces d’intelligence artificielle devrait atteindre 83 252,7 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 5 658,1 millions de dollars américains en 2018. Le rapport comprend des éléments clés comprendre les facteurs moteurs de ce marché et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs évolutions.

La disponibilité d’une quantité massive de données, la demande d’un service client de qualité supérieure, des opérations efficaces et de meilleurs revenus de vente sont quelques-uns des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché de l’intelligence artificielle. Avec les progrès de la technologie informatique et de stockage, la puissance de calcul a été multipliée par plusieurs au cours de la dernière décennie. Cette puissance de calcul a créé de nouvelles opportunités pour la gestion et le calcul de grands ensembles de données, et lorsqu’elle est associée à la technologie de l’intelligence artificielle, elle peut fournir des informations utiles aux entreprises. Les principales applications d’intelligence artificielle pour lesquelles des puces d’IA sont utilisées comprennent l’apprentissage automatique (ML), le traitement du langage naturel (NLP), les systèmes experts, la reconnaissance vocale automatisée, la planification de l’IA et la vision par ordinateur. L’apprentissage automatique est une branche de l’intelligence artificielle qui permet aux machines de développer la capacité d’auto-apprentissage et d’adaptation par l’expérience sans être explicitement programmées. Il s’agit d’une méthode d’analyse de données qui automatise la construction de modèles analytiques. L’apprentissage automatique est l’un des cas d’application les plus fréquents des puces d’intelligence artificielle.

Avec la disponibilité d’une énorme quantité de données et la grande évolutivité de la puissance de calcul basée sur le cloud, l’intelligence artificielle est devenue une tendance massive dans tous les secteurs ces dernières années. Dans le monde numérique d’aujourd’hui, l’information est la clé pour que les entreprises réussissent et maintiennent une croissance durable. La plupart des industries, en particulier le secteur des services, dépendent profondément de l’analyse pour leur fournir des informations commerciales utiles et leur permettre de rester compétitifs sur le marché. Les entreprises automatisent en permanence leurs processus métier qui étaient auparavant exécutés par programmation ou manuellement. Avec les progrès des puces IA et l’introduction de puces personnalisées spécifiques à l’application, les entreprises ont désormais la capacité de collecter des analyses en temps réel et de transformer les données en informations exploitables.

Principaux acteurs du marché des puces d’intelligence artificielle: Advanced Micro Devices, Inc., Google, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd, IBM, Intel Corporation, Micron Technology, Inc., NVIDIA Corporation, QUALCOMM Incorporated, Samsung Electronics Co., Ltd. , Xilinx, Inc.

Le marché mondial des puces d’intelligence artificielle a été segmenté comme suit :

Marché des puces d’intelligence artificielle – par segment

Centre de données

Bord

Marché des puces d’intelligence artificielle – par type

CPU

GPU

ASIC

FPGA

Les autres

Marché des puces d’intelligence artificielle – par secteur vertical

BFSI

Détail

Informatique & Télécom

Automobile et transport

Soins de santé

Médias et divertissement

Les autres

Un rapport d’étude de marché exclusif sur les puces d’intelligence artificielle fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché dans cinq régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

