L’actualité santé française: Taille du marché des technologies de santé numériques, technologie, part de l’industrie, croissance, entreprise leader et application

Un rapport de grande envergure sur le marché des technologies de santé numériques identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du secteur des soins de santé avec une analyse des fournisseurs, des régions géographiques, des types et des applications. Cette étude de marché estime l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Ce rapport est un document indispensable pour tout passionné de marché, décideur, investisseur et acteur. Un rapport d’étude de marché international sur les technologies de santé numérique est un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Avec l’utilisation efficace de la technologie, des applications innovantes et de l’expertise, le marché des technologies de santé numériqueUn rapport de recherche a été généré qui gère avec succès des tableaux de données de marché volumineux et complexes. Pour donner une idée claire du marché actuel et futur, les informations et analyses de marché les plus récentes ont été proposées via ce rapport. Plusieurs facteurs critiques du marché couverts dans ce meilleur rapport marketing comprennent la recherche primaire, les études comparatives, la recherche secondaire, les profils d’entreprise, la veille concurrentielle et les rapports, la recherche syndiquée, la collecte de données, le traitement et l’analyse des données, la conception d’enquêtes et la programmation d’enquêtes. L’exécution du rapport d’étude de marché devient très vitale pour que les entreprises réussissent, car elle offre un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des technologies de santé numériques devrait atteindre la valeur de 68,89 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.

Téléchargez un exemple de rapport PDF (comprenant des graphiques, des graphiques et une liste de figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-digital-health-technologies-market

Analyse et taille du marché des technologies de la santé numérique

L’objectif de la santé numérique est d’améliorer les soins aux patients, la gestion des maladies et l’expérience globale de l’utilisateur en matière de soins de santé. Il permet également aux prestataires de soins de santé d’accéder aux dossiers de santé, de créer un historique de diagnostic, d’éliminer le besoin de tests en double et de prendre des décisions plus efficaces. La santé numérique facilite également la détection de nouvelles maladies ou l’aggravation de maladies existantes, tout en réduisant les coûts globaux des soins de santé. En raison de ces avantages, il a des applications cliniques et non cliniques dans l’industrie médicale.

L’intégration des technologies de l’information et des communications électroniques avec divers processus de soins de santé est connue sous le nom de santé numérique. La télésanté, les appareils portables médicaux, les systèmes de santé numériques tels que les applications médicales EMR et EHR, l’analyse des soins de santé et d’autres services sont des exemples de services de santé numériques. Cette solution vise à améliorer les soins aux patients, la gestion des maladies et l’expérience globale de l’utilisateur en matière de soins de santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des technologies numériques de santé sont

Teladoc Health, Inc. (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

Cisco Systems, Inc. (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

IBM (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Groupe Tunstall (Royaume-Uni)

Puits américain (États-Unis)

CareCloud, Inc. (États-Unis)

eClinicalWorks (États-Unis)

AMD Global Telemedicine (États-Unis)

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-health-technologies-market

Technologies de la santé numérique Dynamique du marché

Conducteurs

L’essor de l’utilisation des mégadonnées et de l’intelligence artificielle

L’essor de l’intelligence artificielle, de l’IdO et des mégadonnées est l’un des principaux facteurs qui devraient alimenter la croissance et la demande de technologies de santé numériques. En outre, l’augmentation de l’adoption des soins de santé numériques et les progrès technologiques dans les technologies de santé numériques devraient stimuler la croissance du marché mondial des technologies de santé numériques au cours de la période de prévision.

L’augmentation de l’utilisation des applications mobiles de santé

L’utilisation généralisée des applications de santé mobile et des initiatives de soutien, ainsi qu’une augmentation des alliances stratégiques, devraient stimuler la croissance du marché. En outre, la pénétration élevée des smartphones et l’amélioration de l’infrastructure informatique des soins de santé dans les pays développés devraient être des facteurs importants de croissance du marché des technologies de santé numériques.

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, la flambée des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché des technologies de santé numériques.

Contraintes/Défis

L’augmentation rapide des investissements en capital-risque, l’augmentation des dépenses de santé et la demande accrue de services de santé numériques dans les économies émergentes devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché des technologies de santé numériques au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des technologies de la santé numérique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des technologies de santé numériques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des technologies de santé numériques

En raison de la fermeture temporaire des installations de fabrication et de l’affaiblissement de la demande, l’épidémie de COVID-19 a eu un effet paralysant sur le secteur de la santé. Alors même que le monde s’efforce de contenir la propagation du SRAS-CoV-2, les grandes entreprises s’efforcent de renforcer leurs chaînes d’approvisionnement et d’accélérer leurs opérations afin d’éviter de nouvelles pertes. De plus, la pratique de distanciation sociale répandue dans le monde a encouragé les patients à demander une consultation médicale à distance, renforçant ainsi le besoin de soins de santé numériques. Face à la propagation de la pandémie, les professionnels de santé proposent désormais des consultations par visioconférence ainsi que par téléphone. Cela profitera presque certainement au marché de la santé numérique dans les années à venir.

Développement récent

Neuroglee, un fournisseur de technologies de la santé, a levé 2,3 millions de dollars pour le développement de sa plateforme thérapeutique numérique. Ce logiciel thérapeutique numérique aide au traitement des patients atteints de la maladie d’Alzheimer à leurs débuts. Le nouveau logiciel de thérapie numérique, NG-001, facilite les traitements et les médicaments, et il permet aux patients d’accéder à toutes ses tâches et exercices cognitifs via une tablette après la prescription d’un clinicien.

Sensyne Health Plc, une société de technologie d’IA clinique, a lancé MagnifEye, une application logicielle avancée pour smartphone qui utilise l’intelligence artificielle d’apprentissage automatique profond pour automatiser des mesures précises, en janvier 2021.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-digital-health-technologies-market

Portée du marché mondial des technologies de santé numériques

Le marché des technologies de santé numériques est segmenté en fonction de la technologie, du mode de livraison, du composant, de l’application et de l’utilisateur final. des informations pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Télésanté

M santé

Analyse de la santé

Système de santé numérique

Sur la base de la technologie, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en télésanté, mhealth, analyse de la santé et systèmes de santé numériques. La télésanté a ensuite été segmentée en télésoins et télésanté. Les télésoins ont en outre été sous-segmentés en surveillance des activités et gestion des médicaments à distance. La télésanté a en outre été sous-segmentée en surveillance SLD et consultation vidéo. mHealth a en outre été segmenté en appareils portables et applications. Les appareils portables ont en outre été sous-segmentés en moniteur de tension artérielle, lecteur de glycémie, oxymètre de pouls , moniteurs d’apnée du sommeil, moniteurs neurologiques et d’autres. Les applications ont en outre été sous-segmentées en applications médicales et applications de fitness. Les systèmes de santé numériques ont en outre été segmentés en dossiers de santé électroniques et systèmes de prescription en ligne.

Mode de livraison

Sur site

Basé sur le cloud

Le marché des technologies de santé numériques peut être segmenté en fonction du mode de livraison sur site et basé sur le cloud.

Type de chirurgie

Logiciel

Prestations de service

Matériel

Le segment des composants du marché des technologies de santé numériques est segmenté en logiciels, services et matériel.

Application

Cardiologie

Diabète

Neurologie

Apnée du sommeil

Oncologie

Les autres

Sur la base des applications, le marché des technologies numériques de la santé est segmenté en cardiologie, diabète, neurologie, apnée du sommeil, oncologie et autres.

Les utilisateurs finaux

Les fournisseurs de soins de santé

Payeurs de soins de santé

Entreprises pharmaceutiques

autre

Basé sur l’utilisateur final, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en fournisseurs de soins de santé, payeurs de soins de santé, sociétés pharmaceutiques et autres .

Technologies de santé numériques Analyse / aperçus régionaux du marché

Le marché des technologies de santé numériques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, mode de livraison, composant, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des technologies de santé numériques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché des technologies de santé numériques en raison de la hausse des coûts des soins de santé, de l’adoption généralisée des téléphones intelligents, des progrès des réseaux de couverture et de l’augmentation rapide de la demande de services de télésanté. En raison de l’augmentation rapide de la pénétration des smartphones, de l’adoption généralisée d’appareils portables intelligents et de la demande accrue de DME et de DSE, l’Asie-Pacifique devrait se développer à un rythme significatif de 2021 à 2028.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des technologies de santé numériques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des technologies numériques de santé. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Met en évidence les facteurs clés suivants :

:- Description de l’activité – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

:- Stratégie d’entreprise – Synthèse par un analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

:- Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.

:- Histoire de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

:- Principaux produits et services – Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

:- Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

:- Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Points clés couverts dans ce rapport d’étude de

marché: Taille

du marché Marché Nouveaux volumes de ventes Volumes

de ventes de remplacement du marché Marché de la

base installée

par marques

Volumes des procédures

du marché Analyse des prix des produits du

marché Résultats des soins de santé du marché Analyse

du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et modifications

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans Différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché Étude des innovateurs du marché des

applications à venir

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-local-anesthetics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-blade-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pelvic-cellulitis-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-small-lymphocytic-lymphoma-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-craniofacial-fibrous-dysplasia-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-optic-nerve-atrophy-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-radio-frequency-identification-rfid-smart-cabinets-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research has over 500 analysts working in different industries. We have catered more than 40% of the fortune 500 companies globally and have a network of more than 5000+ clientele around the globe. Data Bridge adepts in creating satisfied clients who reckon upon our services and rely on our hard work with certitude. We are content with our glorious 99.9 % client satisfying rate.

Contact Us:-

Data Bridge Market Research

US: +1 888 387 2818

UK: +44 208 089 1725

Hong Kong: +852 8192 7475

Email:- corporatesales@databridgemarketresearch.com