L’actualité santé française: Marché de la physiothérapieStatistiques de croissance de l’industrie, marges brutes et rapport de recherche prévisionnel

L'analyse et la discussion des tendances importantes de l'industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont couvertes dans le rapport d'étude de marché sur le marché de la thérapie physique. Le rapport de marché consiste en une analyse du marché par régions, en particulier l'Amérique du Nord, la Chine, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Japon et l'Inde, en se concentrant sur les principaux fabricants du marché mondial, avec la production, le prix, les revenus et la part de marché de chaque fabricant.

Un rapport d'étude de marché sur la thérapie physique fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments de l'industrie des soins de santé.

L'analyse SWOT et l'analyse des cinq forces de Porter sont deux des techniques les plus largement utilisées lors de la préparation de ce rapport. Ce rapport de marché donne un coup de main à l'industrie des soins de santé en donnant des informations exploitables sur le marché et une analyse complète du marché. De plus, le profil de l'entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché de chaque entreprise pour la période de prévision sont également présentés dans le rapport d'étude sur le marché de la physiothérapie.

Aperçu du marché mondial de la physiothérapie :

La physiothérapie est un terme qui fait référence à une variété de procédures utilisées pour soulager la douleur et restaurer la mobilité des parties du corps humain blessées comme les membres et les articulations. Il donne à ceux qui ont de graves problèmes musculo-squelettiques et neuromusculaires, qu’ils soient acquis ou héréditaires, un nouveau souffle de vie. Il est également administré aux patients après des procédures telles que le remplacement articulaire et la restauration musculaire, dans lesquelles une partie du corps est immobilisée pendant une période prolongée. Étant donné que les améliorations médicales ont augmenté le taux de survie des prématurés et des victimes de traumatismes et d’accidents vasculaires cérébraux, la demande d’évaluation et de traitement de leurs troubles biophysiques a augmenté. Cela propulse le marché mondial des services de physiothérapie vers de nouveaux sommets.

La physiothérapie est un type de traitement qui utilise des pratiques telles que l’exercice, le massage et d’autres pour soulager toute maladie ou blessure. Les traitements physiques gériatriques, la physiothérapie cardiaque et pulmonaire, la physiothérapie neurologique et d’autres types de thérapies charnelles sont parmi les plus courants.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la physiothérapie sont:

Physiothérapie AmeriCare (États-Unis)

Rehab Alternatives PLLC (États-Unis)

Physiothérapie PIVOT (États-Unis)

ProHealth Limited (Hong Kong)

BTL (Inde)

DJO LLC (États-Unis)

Santé des performances (États-Unis)

Physiothérapie athlétique (États-Unis)

Geisinger Health (États-Unis)

Sélectionnez Medical Corporation (États-Unis)

Knight Health Holdings, LLC (États-Unis)

Concentra, Inc. (États-Unis)

EMS Physio Ltd. (Royaume-Uni)

Physiothérapie américaine, Inc. (États-Unis)

net (États-Unis)

Portée du marché mondial de la physiothérapie

Le marché de la physiothérapie est segmenté en fonction du groupe d’âge, de la procédure de traitement, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Tranche d’âge

Pédiatrie

Adultes

Âgé

Application

Physiothérapie orthopédique

Physiothérapie gériatrique

Physiothérapie neurologique

Physiothérapie cardiopulmonaire et pulmonaire

Les autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Cabinets privés

Cliniques ambulatoires

Sports and fitness facility centers

Others

Treatment Procedure

Equipment

Therapies

Products

Physical Therapy Market Dynamics

Drivers

Advancements in healthcare secto The market is predicted to rise due to an increase in the number of incidents occurring around the world. Other factors such as advancements in healthcare facilities, availability of physical therapy at healthcare facilities such as hospitals, private practises, and others, rising population ageing, and increasing number of people suffering from neurological disease are expected to boost the physical therapy market from 2022 to 2029.

Technological advancements

Les faibles coûts de traitement des solutions de réadaptation en physiothérapie, l’augmentation des lancements et des approbations de nouvelles solutions de physiothérapie virtuelles, ainsi que les collaborations et les partenariats croissants entre les acteurs du marché sont tous des facteurs qui stimulent l’expansion du marché. La demande d’équipements de physiothérapie devrait augmenter en raison des avancées technologiques et des nouveautés des principales entreprises, stimulant la croissance du marché.

Augmentation de la demande de services de physiothérapie

La croissance globale des solutions mondiales de réadaptation en physiothérapie est susceptible d’être stimulée par une prise de conscience croissante de la valeur d’un traitement physique qui produit des avantages sans effets secondaires. Les gens reçoivent une thérapie physique dans une variété de lieux, y compris les hôpitaux, les cliniques externes, les cabinets privés, les activités sportives et de remise en forme, etc. Les services de physiothérapie sont plus demandés dans les écoles élémentaires et secondaires et les centres de sport et de conditionnement physique pour les enfants en difficulté.

Opportunités

De plus en plus de personnes pratiquent des sports et des activités physiques intenses dans le monde, ce qui contribue à une augmentation du nombre de blessures associées à ces activités. C’est une composante importante de la croissance du marché. Avec une population de plus en plus âgée, les chutes sont de plus en plus fréquentes à l’intérieur comme à l’extérieur. Il s’agit d’un résultat naturel de la défaillance des articulations à mesure qu’elles vieillissent, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services de physiothérapie.

Contraintes/Défis

Les dépenses élevées associées aux compétences en recherche et développement, les services d’infrastructure limités, les prix élevés associés à la médecine du sport et le manque de connaissances dans les pays en recul devraient entraver l’expansion de l’industrie. En outre, au cours de la période de prévision 2022-2029, le marché devrait être entravé par un manque d’états de rémunération favorables et de transmission de technologie dans les pays en développement, ainsi qu’un devoir de pratique élevé imposé sur les dispositifs médicaux et un manque de conseils appropriés dans pays à revenu faible et intermédiaire.

Ce rapport sur le marché de la physiothérapie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’examen d’import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché locaux et restreints, étudie les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les fluctuations du marché réglementations, analyse calculée de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, positions et dominance des demandes, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la physiothérapie, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing prévisionnel, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour réaliser la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la physiothérapie

La pandémie mondiale de COVID-19 a eu un impact sur le marché de la physiothérapie, directement ou indirectement. Étant donné que la maladie infecte actuellement de nombreuses personnes actives dans les secteurs de l’industrie et des services, la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est susceptible d’avoir un impact considérable sur la société et l’économie. La capacité fonctionnelle des patients et, par conséquent, leurs performances professionnelles peuvent être impactées par la maladie à long terme. Les effets du COVID-19 sur la santé au travail ont été étudiés dans cette étude, en mettant l’accent sur le rôle de la physiothérapie dans la réadaptation.

En avril 2020, ATI Physical Therapy, une organisation de soins de santé privée et reconnue au niveau national basée aux États-Unis et spécialisée dans la réadaptation ambulatoire et les services de soins de santé connexes, a introduit un service de physiothérapie virtuel ou en ligne.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la physiothérapie

Le marché de la physiothérapie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, groupe d’âge, procédure de traitement, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la physiothérapie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de l’augmentation des accidents, de l’incidence de l’ostéoporose et du nombre de personnes âgées (60 ans et plus).

La région Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître un taux de croissance impressionnant dans les années à venir en raison de la croissance du revenu disponible (résultat d’une croissance économique robuste) et de l’amélioration de l’organisation des soins de santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, par exemple l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la physiothérapie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la physiothérapie, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché de la kinésithérapie. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de la physiothérapie jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelles sont les principales opportunités du marché de la physiothérapie?

Quel est le segment d’application ?

Qui sont les principaux acteurs opérant sur le marché de la physiothérapie?

Quelle région du marché de la physiothérapie devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision ?

