La valorisation du marché nordique des stores solaires devrait dépasser 1648,5 millions d’ici 2028

Marché nordique des stores solaires est évalué à 1291,3 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1648,5 millions USD d’ici 2028 avec un TCAC de 3,1% sur la période de prévision.

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués dans le marché sont :

Somfy

Royal Solskjerming AS

Wallners Persienn & Markis

ANWIS Sp. z oo .

Bodo Markise & Persiennefabrikk AS

Glasscon GmbH

Duco Ventilation & Contrôle Solaire

Kawneer

Chasseur Douglas

Warema Renkhoff SE

Les autres

Accédez à une copie gratuite de notre dernier exemple de rapport @ https://brandessenceresearch.com/requestSample/PostId/1942?Android_Guru

Analyse de segmentation :

Par type:

Stores

Rideaux

Volets

Autres (y compris Shades)

Par opération :

Manuel

automatique

Par candidature :

Clair/Transparent

Opaque

Semi-transparent/Translucide

Par produit :

Interne

Externe

Par candidature :

Résidentiel

Commercial

Industriel

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2015-2020 ; Année de base – 2020 ; Période de prévision** – 2022 à 2028

Le rapport sur le marché nordique des stores solaires est également disponible pour toutes les régions et tous les pays spécifiques :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

(États-Unis, Canada) Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, Turquie, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe)

(Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, Turquie, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Corée du Sud, Japon, Chine, Inde, Australie, Philippines, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, reste de l’APAC)

(Corée du Sud, Japon, Chine, Inde, Australie, Philippines, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, reste de l’APAC) Amérique latine (Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

(Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Dynamique du marché des stores solaires nordiques-

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) augmentent rapidement dans les pays nordiques en raison de l’allumage direct des combustibles fossiles. Selon les statistiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les émissions de gaz à effet de serre sont passées de 47,50 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 1992 à 52,10 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2019 . Les principales sources d’émission de gaz à effet de serre sont l’électricité, les transports, l’industrie, les bâtiments commerciaux/résidentiels et l’agriculture. Le secteur de la construction est l’une des principales sources d’émission de gaz à effet de serre. Les gouvernements des pays nordiques, suédois et autres ont estimé plusieurs objectifs énergétiques et climatiques à long terme pour encourager la combinaison de technologies écoénergétiques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les établissements résidentiels et commerciaux. Cela augmente l’adoption de technologies écoénergétiques pour la réduction des émissions de carbone, ce qui devrait stimuler la demande de stores solaires, car cela réduit les pics de gain de chaleur et de refroidissement des bâtiments et fournit la qualité d’éclairage naturel des intérieurs des bâtiments. Par exemple; les stores solaires sont fabriqués à partir de matériaux à tissage ouvert et conçus pour filtrer et gérer l’éblouissement de la chaleur solaire, la pluie et les rayons UV nocifs. Selon Whole Building Design Guide, les stores solaires peuvent réduire la consommation annuelle d’énergie de refroidissement de 5% à 15%

Table des matières:

Chapitre 1- Méthodologie du rapport

1.1. Processus de recherche

1.2. Recherche primaire

1.3. Recherche secondaire

1.4. Estimations de la taille du marché

1.5. Triangulation des données

1.6. Modèle de prévision

1.7. USP du rapport

1.8. Description du rapport

Chapitre 2 – Aperçu du marché mondial des stores solaires nordiques

2.1. Présentation du marché

2.2. Résumé

2.3. Classification du marché mondial des stores solaires nordiques

2.4. Facteurs de marché

2.5. Contraintes du marché

2.6. Opportunité de marché

2.7. Marché nordique des stores solaires : Tendances

2.8. Analyse des cinq forces de Porter

2.9. Analyse de l’attractivité du marché

Chapitre 3 – Aperçu du marché mondial des stores solaires nordiques

Chapitre 4 – Analyse du marché mondial des stores solaires nordiques: segmentation par type

Chapitre 5 – Analyse du marché mondial des stores solaires nordiques: segmentation par opération

Chapitre 6 – Analyse du marché mondial des stores solaires nordiques: segmentation par application

Chapitre 7 – Analyse du marché mondial des stores solaires nordiques : segmentation par produit

A continué@……..

Obtenez un rapport gratuit : https://brandessenceresearch.com/requestSample/PostId/1942?Android_Guru

À propos de nous:

Nous publions des rapports d’études de marché et des informations commerciales produits par des analystes industriels hautement qualifiés et expérimentés. Nos rapports de recherche sont disponibles dans un large éventail de secteurs verticaux, notamment l’aviation, l’alimentation et les boissons, la santé, les TIC, la construction, les produits chimiques et bien plus encore. Le rapport Brand Essence Market Research conviendra le mieux aux cadres supérieurs, aux responsables du développement commercial, aux responsables marketing, aux consultants, aux PDG, aux CIO, aux COO et aux directeurs, aux gouvernements, aux agences, aux organisations et aux doctorants. Étudiants.

Contactez -nous :

Courriel : vishal@brandessenceresearch.com , Courriel : Sales@brandessenceresearch.com

Ventes aux entreprises : +44-2038074155, Bureau Asie : +917447409162

Site Internet: https://brandessenceresearch.com

Rapports sur les tendances :