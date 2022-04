La valorisation du marché des systèmes chirurgicaux assistés par robot atteindra 17,80 milliards USD d’ici 2027 à un TCAC de 14,80%

Le marché mondial des systèmes chirurgicaux assistés par robot devrait atteindre 17,80 milliards USD d’ici 2027. Le marché mondial des systèmes chirurgicaux assistés par robot est entraîné à un rythme monumental alors que les hôpitaux et les centres chirurgicaux ambulatoires du monde entier adoptent rapidement les systèmes chirurgicaux robotiques pour ses capacité à opérer dans des procédures complexes avec une précision, un contrôle et une flexibilité minutieux par rapport à toute autre procédure manuelle conventionnelle. Les systèmes chirurgicaux assistés par robot ont été initialement utilisés dans les techniques de chirurgie mini-invasive, mais leur splendide précision a également permis l’applicabilité de l’assistance robotique dans certaines procédures chirurgicales ouvertes.

Les techniques chirurgicales robotiques comprennent moins d’invasions, des cicatrices plus petites ou moins visibles, moins de complications telles que l’infection du site opératoire et contribuent également à une récupération plus rapide. Le taux de réussite impressionnant des chirurgies assistées par robot a créé une commotion cérébrale massive dans la chirurgie médicale. De plus en plus de chirurgiens et d’hôpitaux sont enclins à incorporer des techniques chirurgicales assistées par robot pour atteindre une super précision dans la chirurgie. L’adoption de systèmes technologiques avancés et le grand intérêt pour la capture d’économies inexploitées devraient jouer un rôle vital dans la stimulation de la croissance du marché. Par exemple, Monogram Orthopedics, une société basée aux États-Unis, a développé un système robotique Monogram – il imprime sur mesure une hanche ou un genou et utilise un système de robotique chirurgicale pour les implants.

L’impact de

la COVID-19 : à mesure que la crise de la COVID-19 s’aggrave, les fabricants modifient rapidement leurs pratiques et leurs priorités d’achat pour répondre à la demande requise en cas de pandémie. En quelques mois, cette crise a eu un impact direct sur les taux de développement des systèmes chirurgicaux assistés par robot car les unités de fabrication d’équipements ont été perturbées. De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement régulière ont amené les entreprises à créer de nouvelles chaînes d’approvisionnement qui sont plus chères et prennent beaucoup plus de temps pour satisfaire le besoin de catalyseurs dans différents domaines de l’industrie des équipements de santé, voyant un degré d’activité sans précédent associé avec le marché.

Principaux acteurs du marché mondial des systèmes chirurgicaux assistés par robot :

Intuitive Surgical, Stryker Corporation, Medrobotics Corporation , Medtronic, Transenterix, Inc., Auris Health, Inc., Omnilife Science, Inc., CMR Surgical, Transenterix, Inc. et Smith & Nephew, entre autres.

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Robots chirurgicaux Robots

réadaptation Robots

d’intervention d’urgence et robots utilitaires

Autres

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

matérielles

et logicielles

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Chirurgie générale

Chirurgie gynécologique Chirurgie

urologique

Neurochirurgie

Chirurgie orthopédique Radiochirurgie

non invasive

Système robotique d’intervention d’urgence Système

robotique utilitaire

Autres

Certains facteurs clés contribuant à la croissance du marché mondial de la pharmacie et de la santé La croissance

sans précédent des revenus de l’industrie mondiale de la pharmacie et de la santé est attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës dans le monde, l’augmentation de la population gériatrique, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, et la demande croissante de services de santé plus avancés. Demande croissante de médicaments et de thérapies de pointe, disponibilité croissante des options de diagnostic et de traitement de nouvelle génération – en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine – augmentation des activités de R&D et des essais cliniques dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, augmentation des investissements publics et privés dans la recherche en santé les projets et l’augmentation des dépenses de santé des consommateurs sont parmi les autres facteurs importants qui contribuent à la croissance des revenus de l’industrie.

La pandémie de coronavirus a eu un impact drastique sur l’industrie mondiale des soins de santé, avec une augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, une augmentation substantielle des taux d’admission et de réadmission à l’hôpital et une demande croissante de services de télésanté et de télémédecine pour la surveillance à distance des patients. En outre, l’attention croissante portée au développement de diagnostics rapides COVID-19 tels que les kits de test RT-PCR, l’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins, des normes et protocoles réglementaires stricts pour la sécurité COVID-19 et l’augmentation des ventes d’équipements de sécurité COVID-19, tels que comme les masques N-95, les écrans faciaux, les kits EPI et les désinfectants pour les mains, ont stimulé la croissance mondiale des revenus de l’industrie pharmaceutique et de la santé au cours des dernières années.

Rapport sur le marché mondial des systèmes chirurgicaux assistés par robot: segmentation régionale

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Europe Allemagne K. Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Sud Afrique Reste de la MEA



D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les principaux avantages qui peuvent être constatés en appliquant les systèmes chirurgicaux assistés par robot dans les procédures médicales sont une plus grande capacité de visualisation, une dextérité améliorée et une précision d’invasion.

Outre les procédures robotiques complètes, l’assistance robotique est largement utilisée dans les procédures traditionnelles pour sa visibilité avancée qui permet aux chirurgiens de mieux observer le site et les mécanismes et accessoires d’assistance robotique de haute technologie augmentent la précision des invasions.

Le sous-segment des robots chirurgicaux détenait la part de marché la plus élevée en 2019, car cela nécessite un investissement important pour concevoir et développer et également largement utilisé dans les chirurgies robotiques à part entière. Le type de robotique chirurgicale intègre la robotique flexible, la science des données, l’intelligence chirurgicale, la micro-instrumentation et d’autres technologies pour les procédures chirurgicales, diagnostiques et thérapeutiques.

En 2019, CMR Surgical, une société basée au Royaume-Uni, a levé un tour de table de série C de 240 millions USD pour le lancement de son robot chirurgical Versius dans les économies émergentes d’Asie et dans les pays développés d’Europe. Cependant, de nombreux chirurgiens ne connaissent pas l’utilisation de la robotique dans les soins de santé, et les défaillances mécaniques associées aux chirurgies sont également les facteurs qui freinent le marché.

Medrobotics Corp, en 2017, avait annoncé avoir reçu l’autorisation réglementaire de la FDA pour son Flex Robotic Systemin pour effectuer des chirurgies colorectales aux États-Unis. Medrobotics a été la première entreprise à proposer des produits robotiques peu invasifs, orientables et façonnables pour les opérations colorectales aux États-

Unis

.

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial des systèmes chirurgicaux assistés par robot?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial des systèmes chirurgicaux assistés par robot au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

