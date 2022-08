La valorisation du marché des gommages hospitaliers devrait atteindre environ 276,73 millions de dollars d’ici 2029

Les infections nosocomiales sont des complications courantes, coûteuses et potentiellement évitables. Le but de cette étude était de comprendre comment l’escalade des mesures de prévention et de contrôle des infections associées à la pandémie de COVID-19 affecte l’incidence des infections nosocomiales chez les patients chirurgicaux australiens présentant de faibles niveaux de COVID-19. L’exfoliation chirurgicale est cruciale car même après une désinfection et une hygiène soignée, il reste encore de nombreuses bactéries sur les parties du corps, notamment les mains. Il est également utilisé pour prévenir la propagation de l’infection pendant la chirurgie. De plus, lors d’un traitement chirurgical, le nettoyage protège les médecins et les patients des infections nosocomiales.

Le marché des gommages hospitaliers était évalué à 183,77 millions USD en 2021 et atteindra 276,73 millions USD d’ici 2029, selon Data Bridge Market Research, et devrait croître à un TCAC de 5,25% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Étendue du marché Ball Hospital Scrub

Le marché des gommages hospitaliers est segmenté en fonction de l’utilité et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

utilitaire

utilisateur final

Hôpital

Centre de Chirurgie Ambulatoire

Clinique

Analyse régionale / aperçu du marché Scrubs hospitaliers

Comme mentionné ci-dessus, le marché du gommage hospitalier est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, service public et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des gommages hospitaliers sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. . , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de « l’Amérique du Sud ».

L’Amérique du Nord domine le marché en raison du nombre croissant de chirurgies.

L’Asie-Pacifique représente 31,3% de la part de marché mondiale et devrait maintenir sa position de leader tout au long de la période de prévision. La région devrait également connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Une augmentation des maladies et des chirurgies dans la région est susceptible de propulser l’industrie vers l’avant.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gommage hospitalier

Le paysage concurrentiel du marché des gommages hospitaliers fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications. les points de données présentés ci-dessus ne sont pertinents que pour les entreprises axées sur le marché des gommages hospitaliers.

Certains des principaux acteurs du marché Scrubs hospitaliers sont:

3M (États-Unis)

Bandes dessinées (États-Unis)

STERIS (États-Unis)

Ecolab (États-Unis)

Narang Medical Co., Ltd. (États-Unis)

Lords Wear Private Limited (Inde)

Proexamine Surgicals Pvt. Ltd. (Inde)

Apothicaires Sundries Mfg. Corner of)

Sunshine Enterprise (Inde)

Stryka (Inde)

Système de soins de santé modulaire (Inde)

Groupe d’entreprises Excellence (États-Unis)

Uniforme Randox (États-Unis)

Fig Company (États-Unis)

Medline Industries, Inc. (États-Unis)

