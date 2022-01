La valorisation du marché des engrais à libération contrôlée devrait atteindre 2,3 milliards de dollars en 2027 | Nutrien, LTD., Yara International ASA, Groupe ICL Ltd., K+S AG, Société civile et Minière du Chili

Les nutriments fertilisants à libération contrôlée sont libérés dans le sol par diffusion. En général, la longévité des engrais à libération contrôlée est plus longue que celle des engrais à libération lente. Cela détermine la vitesse à laquelle les nutriments sont libérés. Les produits peuvent être revêtus à 100%, mais moins est également possible. La méthylène urée (MDU) est composée des engrais à libération contrôlée les plus populaires.

La taille du marché mondial des engrais à libération contrôlée était évaluée à 2,3 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 3,86 milliards de dollars d’ici 2027, affichant un TCAC de + 6% au cours de la période de prévision 2022 à 2027.

L’engrais à libération contrôlée est appliqué soit sous forme de top-dress, soit pré-incorporé dans le milieu de culture avant la plantation. S’il est habillé, l’engrais à libération contrôlée est placé sur la surface du milieu de culture après la plantation. Les inhibiteurs de nitrification sont des composés chimiques qui ralentissent la nitrification de l’ammoniac, des engrais contenant de l’ammonium ou de l’urée, qui sont appliqués au sol comme engrais. Ces inhibiteurs peuvent aider à réduire les pertes d’azote dans le sol qui seraient autrement utilisées par les cultures. Qu’est-ce qui a contrôlé la fécondation? Un engrais à libération contrôlée est un engrais granulé qui libère des nutriments progressivement dans le sol au cours d’une période donnée, mesurée en mois, de manière contrôlée.

Demandez un exemple de copie de ce rapport @ Cliquez ici: –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=49552

Les principaux acteurs du marché comprennent

Nutrien, LTD., Yara International ASA, Groupe ICL Ltd., K+S AG, Société Química y Minera de Chile (SQM), The Mosaic Company, EuroChem Group AG, CF Industries Holdings, Inc., Nufarm et OCI Nitrogen.

La capacité des engrais à libération contrôlée à fournir la quantité requise de nutriments aux plantes quelles que soient les conditions météorologiques stimule la demande d’engrais à libération contrôlée. Les coûts d’application inférieurs des engrais à libération contrôlée par rapport aux engrais solubles dans l’eau sont un autre facteur contribuant à son utilisation croissante. L’incorporation d’engrais à libération contrôlée réduit les coûts de main-d’œuvre, en éliminant le besoin de mélanger et de surveiller manuellement les engrais solubles dans l’eau, et réduit également le besoin d’équipement d’injection coûteux.

En février 2020, ICL, qui est l’une des principales sociétés de produits chimiques de spécialité et de minéraux de spécialité, a annoncé l’acquisition de Growers Holdings, Inc., qui est un innovateur dans le domaine de l’agriculture axée sur les processus et les données. Avec cette acquisition, ICL renforcera encore son offre de services numériques et accélérera sa feuille de route de développement mondial.

Segmentation du Marché:

Par type-

* Engrais en micronutriments

* Engrais à Libération Lente

* Engrais à Libération Contrôlée

* Engrais personnalisés

* Engrais hydrosolubles

* Autres

Segmentation régionale du Marché:

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Amérique Latine

* Moyen-Orient et Afrique

Renseignez-Vous Avant D’Acheter Ce Rapport De Recherche: –

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=49552

Le rapport présente un aperçu global du marché en termes de taille du marché, de part de marché, d’analyse régionale, de cadre réglementaire, de développements technologiques, de progrès des produits, de facteurs influençant la croissance du marché et d’analyse d’impact des moteurs et des contraintes. Il propose une analyse des facteurs susceptibles d’affecter la dynamique de l’offre et de la demande, ainsi que des tendances actuelles et émergentes. Ces éléments clés évalués offrent des informations précises sur le marché pour la période de prévision 2021-2027.

Table des Matières:

Chapitre 1: Aperçu du Marché Mondial des engrais à Libération Contrôlée des Plaies

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5: Processus de Fabrication du Marché Mondial des engrais à Libération Contrôlée des Plaies

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché des engrais à Libération Contrôlée des Plaies 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

Numéro de contact: +81-368444299

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant est une destination de choix pour vos aptitudes commerciales et vos solutions analytiques, car nous fournissons des sources d’informations qualitatives et quantitatives qui sont compétentes pour fournir des solutions uniques. Nous associons habilement des recherches qualitatives et quantitatives dans des proportions exactes pour obtenir le meilleur rapport, qui donne non seulement les informations les plus récentes, mais vous aide également à vous développer.