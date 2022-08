La valorisation du marché de la gestion des établissements de santé devrait atteindre environ 513,78 milliards de dollars d’ici 2028

Le rapport sur le marché mondial de la gestion des installations de soins de santé , grâce à ses études de marché, aide à améliorer et à réviser les produits afin d’apporter les modifications nécessaires aux futurs produits et de fournir plus de satisfaction aux précieux clients. Lors de l’élaboration de ce rapport sur le marché de la gestion des établissements de santé, les capacités commerciales des clients sont bien comprises pour identifier les opportunités de croissance tangibles. De plus, un modèle stratégique autour des objectifs de croissance est conçu par l’analyste et comprend une analyse détaillée de la trajectoire du marché, des capacités à exploiter et à développer et des éventuels pièges. Le rapport d’étude de marché Gestion des établissements de santé fournit une analyse complète de la structure du marché et des prévisions pour divers segments et sous-segments du marché.

L’analyse des études de marché sur la gestion des installations médicales fournira des idées fructueuses pour le produit afin de le rendre plus efficace et impressionnant sur le marché concurrentiel. Ces rapports peuvent être très percutants lorsque les entreprises cherchent des réponses plus rapides aux défis commerciaux. Le rapport examine des descriptions détaillées, des scénarios concurrentiels, de vastes portefeuilles de produits de fournisseurs clés et des stratégies commerciales adoptées par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les rapports d’études de marché sur la gestion des établissements de santé permettent non seulement de gagner des heures de temps, mais ajoutent également de la crédibilité au travail effectué, qu’il s’agisse d’affiner les plans d’affaires, de préparer des présentations pour des clients importants ou de faire des recommandations aux dirigeants.

Le marché de la gestion des établissements de santé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre 513,78 milliards USD d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 10,44 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

La gestion des établissements de santé est souvent nécessaire pour maintenir un environnement dynamique et propre, et est réalisée grâce à une planification et à une prestation appropriées de diverses fonctions riches en ressources. La gestion des installations prend en charge la gestion professionnelle des services tels que la restauration, le nettoyage, l’entretien et la sécurité.

Étendue du marché mondial de la gestion des établissements de santé et taille du marché

Le marché de la gestion des établissements de santé est segmenté en fonction du type de service et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments sous-croissants de l’industrie et fournira aux utilisateurs des profils de marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type de service, le marché de la gestion des établissements de santé est segmenté en services matériels et services logiciels. Les services matériels sont en outre subdivisés en plomberie, maintenance de la climatisation, systèmes de protection contre les incendies, maintenance mécanique et électrique, etc. Les services souples sont en outre subdivisés en nettoyage et lutte antiparasitaire , blanchisserie, restauration, gestion des déchets , sécurité, etc.

Les utilisateurs finaux du marché de la gestion des établissements de santé sont segmentés en hôpitaux et cliniques, centres de services ambulatoires, établissements de soins de longue durée et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la gestion des établissements de santé

Comme mentionné ci-dessus, le marché Gestion des établissements de santé est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de service et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion des établissements de santé sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) partie, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché de la gestion des installations médicales en raison de la solide infrastructure médicale et du prélude de différentes technologies de gestion des installations médicales dans la région. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la tendance croissante des hôpitaux à externaliser les services de santé non essentiels à des organisations spécialisées dans la gestion des installations dans cette région particulière.

Le segment par pays du rapport sur le marché de la gestion des installations de soins de santé révèle également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, l’emplacement et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gestion des installations de soins de santé

Le paysage concurrentiel du marché de la gestion des établissements de santé fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de la gestion des établissements de santé sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion des établissements de santé sont ABM, Aramark Corporation, Ecolab, ISS Group, Sodexo, Compass Group PLC, Jones Lang LaSalle IP, Inc., Medxcel, Mitie Group plc, IBM, Serco Group plc, Vanguard Resources, UEM Edgenta Berhad, B38 Group, SMS Integrated Facility Services Private Limited, Oracle, Planon, Founders 3 Real Estate Services, Accruent et OCS Group Limited et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

