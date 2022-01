La valorisation boursière du Système de gestion des factures basé sur le Cloud devrait atteindre 9,3 milliards de dollars en 2027 | SAP, Microsoft, Stampli, Bill.com , Spendesk, AvidXchange

Le système de gestion des factures basé sur le Cloud market invoice Tracker a été conçu pour automatiser le processus de vos comptes clients. Connectez et synchronisez les factures de votre compte de suivi du temps et de facturation et commencez à traquer les factures impayées en quelques clics. XERO peut-il générer des factures. La nouvelle facturation vous permet de créer et d’envoyer une facture à vos clients. Une fois que vous avez ajouté un contact sur la facture, Xero enregistrera automatiquement la facture toutes les quelques secondes.

Le marché mondial des Systèmes de Gestion des factures basés sur le Cloud est estimé à 3,9 milliards de dollars en 2022 et devrait dépasser la barre des 9,3 milliards de dollars en progressant à un TCAC de + 19% entre 2022 et 2027.

Le meilleur système de logiciel de facturation est QuickBooks Online en raison de sa capacité à gérer les exigences de facturation et de facturation des petites et grandes entreprises. Également appelée traitement des factures, la gestion des factures est la méthode par laquelle les entreprises suivent et paient les factures des fournisseurs. Le processus le plus simple consiste à recevoir une facture d’un tiers, à la valider comme légitime, à payer le fournisseur et à noter le paiement dans les registres de l’entreprise. Il est temps d’adopter une approche numérique unique qui transforme le traitement manuel des factures en une gestion simplifiée des factures. En traitant les factures fournisseurs rapidement, avec précision et efficacité, les organisations peuvent améliorer la productivité des travailleurs, les flux de trésorerie et les relations avec les fournisseurs.

acteurs clés-

SAP (Allemagne), Microsoft (États-Unis), Stampli (États-Unis), Bill.com (Californie), Spendesk (France), Beanworks AP Automation (Canada), AvidXchange (États-Unis), Armatic (États-Unis), Chrome River technologies (États-Unis), Coupa Invoicing (États-Unis)

Marché du système de gestion des factures basé sur le Cloud, le logiciel aide les entreprises à automatiser les tâches liées au traitement des factures. Les factures reçues par les services comptables passent généralement par un processus d’approbation, après quoi leurs informations sont mises en correspondance avec les commandes de vente et d’achat, ainsi que les paiements. De plus, le logiciel de gestion des factures rationalise le flux de travail en scannant les factures, en lisant et en extrayant les données dans le système et en transférant les paiements par voie électronique. Les solutions de gestion des factures offrent une application mobile pour la visualisation et l’approbation à distance. Le logiciel de gestion des factures permet souvent la saisie manuelle des données pour les factures en plus de la capture automatique des données.

Les segments et la sous-section intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

par Fonctionnalités (Notes de frais, Gestion des voyages, Flux de travail d’approbation complexe, Traitement des factures, Génération de factures, Autres), Plate-forme (Android, Windows, IOS), Déploiement (sur site, Basé sur le Cloud), Tarification (Mensuelle, Annuelle, Licence unique)

Tendance Du Marché:

Introduction de Nouvelles Technologies dans le Logiciel de Gestion Automatisée des Factures

Moteurs du Marché:

L’augmentation de l’efficacité et de l’efficience alimente le marché

Fonctionnalités telles que la Génération et le Traitement des Factures

Défi:

La présence d’Acteurs Majeurs et Émergents augmente la Concurrence

Occasion:

Adoption croissante des Logiciels de Gestion des Factures dans les Grandes Entreprises

La région incluse est:

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Océanie, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du marché du Système Mondial de Gestion des Factures Dans le Cloud

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché du Système Mondial de Gestion des Factures en Nuage des Plaies

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10 : Tendance du marché du Système de Gestion des Factures Basé sur le Cloud pour 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

