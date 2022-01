La valeur marchande du séquençage d’ARN basé sur NGS devrait augmenter d’ici 2029 Analyse Covid-19

Le rapport complet sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS est une source décisive d’informations sur l’industrie, les faits et chiffres importants, les opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Prendre en compte le rapport sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS est le meilleur moyen de rester sur la bonne voie, car les données et les réalités de l’industrie sont au centre des préoccupations. Les entreprises sont armées d’informations produites par des méthodes de recherche solides qui offrent une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui affecteront l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de positionner des marques spécifiques. Toutes ces informations mèneront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Le document de marché gagnant sur le séquençage d’ARN basé sur NGS fait prendre conscience de ce que fait l’industrie, ce qui renforce la crédibilité et la réputation.

Le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 7,23 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 19,85 % dans les prévisions susmentionnées. point final. La prise de conscience croissante parmi les patients des avantages du séquençage contribuera à stimuler la croissance du marché.

Les principaux acteurs clés présentés dans le rapport incluent :

Agilent Technologies, Inc.

BGI

Eurofins Genomics Allemagne GmbH

Compagnie d’Hamilton

Illumina, Inc.

Tecan Genomics, Inc.

Technologies des nanopores d’Oxford

PerkinElmer Inc

Psomagen, Inc

QIAGEN

Takara Bio Inc

Thermo Fisher Scientific Inc.

Recherche Zymo

Analyse du segment de marché du séquençage d’ARN basé sur NGS:

Par produit et services (plates-formes et consommables de séquençage d’ARN, produits de préparation d’échantillons, services de séquençage d’ARN, analyse, stockage et gestion des données)

Par technologie (séquençage par synthèse, séquençage ionique semi-conducteur, séquençage en temps réel d’une seule molécule, séquençage nanopore)

Par application (analyse de profil d’expression, séquençage de petits ARN, assemblage de transcriptome de novo, appel de variantes et épigénétique du transcriptome)

Par utilisateur final (recherche et universités, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, autres utilisateurs finaux)

NGS-Based RNA-Sequencing market report is a particular investigation of the business which clarifies what the market definition, arrangements, applications, commitment, and worldwide industry patterns are. This market research report serves to be an exceptionally huge segment of business system. Excellent practice models and method of research utilized while generating this industry report reveals the best opportunities to thrive in the market. With the market data of this report, emerging trends along with major drivers, challenges and opportunities in the market for NGS-Based RNA-Sequencing industry can be identified and analysed. The credible NGS-Based RNA-Sequencing market report presents market potential for each geographical region based on the growth rate, macroeconomic parameters, consumer buying patterns, their preferences for particular product and market demand and supply scenarios.

The report shares key insights on:

Current market size

Market forecast

Market opportunities

Key drivers and restraints

Regulatory scenario

Industry trend

New product approvals/launch

Promotion and marketing initiatives

Pricing analysis

Competitive landscape

By Geographical Regions

Asia Pacific: China, Japan, India, and Rest of Asia Pacific

Europe: Germany, the UK, France, and Rest of Europe

North America: The US, Mexico, and Canada

Latin America: Brazil and Rest of Latin America

Middle East & Africa: GCC Countries and Rest of Middle East & Africa

The analysis report NGS-Based RNA-Sequencing Market Includes Crucial Points:

This report provides detailed summary analysis for changing competitive dynamics.

It provides a forward-looking perspective on different factors driving or restraining market growth.

It provides a six-year forecast assessed on the basis of how the market is predicted to grow.

It helps in understanding the key product, historical, current, and projected market size in terms of amount and price.

It provides manufacturing companies, to specify, clarify and analyse the product sales amount, value and market share, market rivalry landscape, SWOT analysis and development plans for future.

It helps in making informed business decisions by having complete insights of market expansions, arrangements, new product launches and by making in-depth analysis of market segments

