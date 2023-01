La valeur marchande des résines résistantes à la corrosion devrait croître de près de 15,61 milliards USD d’ici 2029 avec un TCAC sain de 6,80 %

Définition du marché

La résine est une «substance très visqueuse ou solide» qui est normalement convertie en polymères. Les résines sont dérivées de plantes. Les résines existent également dans la combinaison de composés organiques. Ces résines résistantes à la corrosion sont utilisées à long terme pour résister à la surface contre les attaques chimiques essentielles ou fonctionnant à des températures élevées. Les résines résistantes à la corrosion sont principalement formulées sous forme de résines téréphtaliques, isophtaliques et d’ esters vinyliques . Ils ont des applications dans plusieurs industries telles que l’automobile, le pétrole et le gaz et les industries maritimes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des résines résistantes à la corrosion devrait connaître un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 9,22 milliards USD en 2021, atteindrait 15,61 milliards USD d’ici 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Les résines résistantes à la corrosion gagnent du terrain dans plusieurs industries en raison de leurs différentes propriétés telles que la résistance à l’humidité, aux solvants, aux produits chimiques et aux températures élevées. Ces résines ont une large application dans la fabrication d’acier peint, de récipients en verre et d’acier inoxydable. La « résine époxy » est le segment de type à plus forte croissance en raison de ses excellentes propriétés de résistance à la corrosion, de son coût raisonnable et de sa simplicité d’application. En outre, la demande croissante de matériaux composites est l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des résines résistantes à la corrosion au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le rapport d’étude de marché convaincant sur la résine résistante à la corrosion atteint une importance élevée en cette ère de mondialisation qui ouvre la porte du marché mondial pour les produits. Ce document de marché rassemble une vaste analyse de l’industrie avec des estimations et des prévisions exactes qui fournit des solutions de recherche complètes avec une clarté maximale de l’industrie. Avec l’utilisation appropriée d’excellents modèles de pratique et d’une méthode de recherche brillante, ce merveilleux rapport de marché est généré, ce qui aide les entreprises à découvrir les plus grandes opportunités de prospérer sur le marché. Ainsi, un rapport sur le marché des résines anticorrosion de meilleure qualité est une excellente solution pour les entreprises si elles souhaitent garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des résines résistantes à la corrosion sont :

Sino Polymer Co. Ltd. (Chine)

Eastman Chemical Company (États-Unis)

Hexion (États-Unis)

Huntsman International LLC (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Produits chimiques du groupe Aditya Birla (Inde)

Ashland (États-Unis)

Reichhold LLC (États-Unis)

Scott Bader Company Limited (Royaume-Uni)

Atul Ltd (Inde)

New Japan Chemical Co. Ltd. (Japon)

Kukdo Chemicals Co. Ltd. (Corée du Sud)

Anhui Xinyuan Chemical Co. Ltd. (Chine)

SIR Industriale (Italie)

LANXESS (États-Unis)

Nagase America Corporation (États-Unis)

Huntsman Corporation LLC (États-Unis)

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation. (Japon)

Groupe Milliken & Co (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des résines résistantes à la corrosion

L’épidémie de covid-19 a entravé les transports nationaux et internationaux en raison des fermetures et des restrictions imposées par plusieurs gouvernements. Cela a entraîné une perturbation de la demande et de la chaîne d’approvisionnement sur le marché mondial des résines résistantes à la corrosion. Les pays en développement ont été fortement touchés par cette pandémie qui a entraîné une baisse de la croissance dans le secteur de la construction et des infrastructures et a également affecté le marché des résines résistantes à la corrosion. L’utilisation de la résine résistante à la corrosion dans plusieurs industries d’utilisateurs finaux telles que le pétrole et le gaz, la marine, l’automobile et les transports et d’autres industries lourdes devrait entraîner une amélioration de l’économie du marché de la résine résistante à la corrosion dès que les industries commenceront à travailler après la période COVID-19.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Développement récent

En janvier 2021, Ashland global holdings Inc. a signé un contrat pour acquérir l’activité de soins personnels de Schulke & Mayr GmbH, un positionnement stratégique en tant que fournisseur de premier plan et renforçant le portefeuille d’activités grand public de l’entreprise.

En décembre 2020, Huntsman Corporation avait déclaré son contrat avec une chimie de spécialité nord-américaine pour acquérir Gabriel Performance Products. La chimie de spécialité nord-américaine est la société de fabrication d’additifs de spécialité et d’agents de durcissement époxy pour les marchés finaux des mastics, des revêtements, des adhésifs et des composites, ce qui peut élargir l’offre de l’entreprise dans le portefeuille de spécialités. Portée du marché mondial des résines résistantes à la corrosion

Le marché des résines résistantes à la corrosion est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Époxy

Polyester

Polyuréthane

Vinylester

Autres

Application

Revêtements

Matériaux composites

Autres

Utilisateur final

Pétrole et gaz

Industries lourdes

Automobile et transport

Infrastructure

Marin

Autres Analyse/aperçus régionaux du marché Résine résistante à la corrosion

Le marché des résines résistantes à la corrosion est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la résine résistante à la corrosion sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des résines résistantes à la corrosion au cours de la période de prévision en raison de la croissance du PIB, de l’industrialisation croissante et de la demande croissante d’infrastructures améliorées et modernes dans cette région.

L’Asie-Pacifique continuera de projeter le taux de croissance annuel composé le plus élevé pour cette période en raison de l’augmentation de la population âgée et de l’augmentation des dépenses de santé dans cette région.

