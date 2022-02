La valeur marchande des mélanges de farine préparés en Europe devrait augmenter d’ici 2028 | AB Mauri, PURATOS, Lesaffre, ADM, General Mills, Swiss Bake Ingredients Pvt. Ltd

Le rapport sur le «marché des mélanges de farine préparés en Europe» définit une étude approfondie des caractéristiques du marché telles que la définition du produit, le taux de progression et la taille existante de l’industrie. Une analyse approfondie des demandes des clients, des opportunités de croissance de la haute technologie et des tendances prédominantes est également incluse dans le rapport.

Principaux acteurs clés présentés dans ce rapport :

AB Mauri, PURATOS, Lesaffre, ADM, General Mills, Swiss Bake Ingredients Pvt. Ltd, GRWright & Sons Ltd

Les mélanges de farine préparés sont des ingrédients prêts à l’emploi contenant de la farine, du sel, du sucre, de la graisse, des agents levants, des émulsifiants et d’autres ingrédients de ce type utilisés en boulangerie. Ces prémélanges sont mélangés avec un agent liquide tel que de l’eau, du lait, des œufs ou de l’huile pour préparer les produits finaux.

Après avoir étudié les entreprises clés, le rapport se concentre sur les startups contribuant à la croissance du marché. Les fusions et acquisitions possibles entre les startups et les organisations clés sont identifiées par les auteurs du rapport dans l’étude. La plupart des entreprises du marché Mélanges de farine préparés sont actuellement engagées dans l’adoption de nouvelles technologies, stratégies, développements de produits, expansions et contrats à long terme pour maintenir leur domination sur le marché mondial.

Des outils d’analyse tels que l’analyse SWOT et le modèle à cinq forces de Porter ont été inculqués afin de présenter une connaissance approfondie parfaite du marché des mélanges de farine préparée. De nombreux graphiques, tableaux et graphiques sont ajoutés pour aider à avoir une compréhension précise de ce marché. Le marché des mélanges de farine préparés a également été analysé en termes d’analyse de la chaîne de valeur et d’analyse réglementaire.

Ce rapport présente un aperçu complet, les parts de marché et les opportunités de croissance du marché des mélanges de farine préparés par type de produit, application, principaux fabricants et régions et pays clés.

Marché des mélanges de farine préparés en Europe, par catégorie

Biologique

Conventionnel

Marché des mélanges de farine préparés en Europe, par application

Pains

Gâteaux

Les autres

