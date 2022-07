La valeur marchande des films à effet de serre devrait augmenter de près de 5092,46 millions USD d’ici 2029

Définition du marché mondial des films à effet de serre

Films de serresont des films protecteurs qui créent un climat intérieur régulé dans serre pour améliorer le rendement, la qualité et les performances des cultures. En raison de la demande croissante de cultures cultivées, de la superficie cumulée de l’agriculture sécurisée en serre et de l’accent accru mis sur l’amélioration des cultures, la tendance à générer des rendements hors saison dans la serre est à la hausse.

Le marché mondial des films à effet de serre était évalué à 4,66 millions USD en 2021 et devrait atteindre 5092,46 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,6% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le «polyéthylène basse densité (LDPE)» représente le plus grand segment de type résine sur le marché des films pour serres en raison de la demande croissante de films de haute qualité pour résister à des conditions climatiques défavorables et il possède diverses propriétés supérieures. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Analyse et taille du marché mondial des films à effet de serre

La forte demande alimentaire, en particulier en Europe de l’Est, en Asie centrale, en Amérique latine et en Asie, en raison de l’augmentation rapide de la population dans ces régions, exerce une pression supplémentaire sur la productivité agricole. L’agriculture contrôlée et l’utilisation de technologies telles que les serres peuvent aider à répondre à cette augmentation spectaculaire de la demande de produits agricoles. Par conséquent, on estime que le marché des films pour serre connaîtra une croissance lucrative.

La portée du document d’étude de marché sur les films à effet de serre s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, en passant par les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées. Les données collectées pour structurer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. En fonction des besoins du client, les informations sur les entreprises et les produits ont été rassemblées via ce rapport, ce qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions. La qualité et la transparence maintenues dans ce rapport font gagner la confiance des entreprises membres et des clients. Pour transformer des informations complexes sur le marché en versions plus simples, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération duFilm de serrerapports.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Film de serre

Le paysage concurrentiel du marché Film pour serre fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des films à effet de serre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du film de serre sont

Dupont (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

DAIKIN (Japon)

Dow (États-Unis)

Halocarbon, LLC (États-Unis)

Freudenberg SE (Allemagne)

The Chemours Company (États-Unis)

Metalubgroup (Israël)

M&I Materials Limited (Royaume-Uni)

Nye Lubricants, Inc. (États-Unis)

Lubrilog (France)

ECCO Gleittechnik GmbH (Allemagne)

HUSK-ITT Corporation (États-Unis)

Setral Chemie GmbH (Allemagne)

IKV Tribology Ltd (Allemagne)

Il administre également les matières premières en amont et l’analyse du marché en aval. Les tendances et les réseaux de distribution du développement commercial mondial sont brièvement analysés. Enfin, la faisabilité des récentes entreprises d’investissement est mesurée et les conclusions générales de l’étude sont abordées. Ce rapport comprend des informations clés sur l’état de l’industrie avec des graphiques et des tableaux pour mieux mesurer le marché mondial et peut être une source importante de commentaires et d’orientation pour les entreprises curieuses du marché. L’analyse présente un résumé régional général qui tient compte de plusieurs variables. Ici, la prise de conscience des techniques adoptées par eux a été notée par les grands acteurs.

Impact du COVID-19 sur le marché du film de serre

L’épidémie de COVID-19 a provoqué un arrêt de la production de matières premières utilisées dans la production de textiles agricoles. Les centres de fabrication de textiles agricoles d’Asie, tels que l’Inde, la Chine, le Japon, Singapour et la Thaïlande, sont d’importants fournisseurs de ces matières premières. La nouvelle épidémie de coronavirus en Asie-Pacifique a perturbé la disponibilité de ces matériaux de base. Par exemple, la Chine est un important fournisseur de résine, exportant un million de tonnes de résine sur le marché mondial. La fabrication de film de serre a été ralentie en raison d’une pénurie de matières premières.

Développement récent

En juillet 2021, UbiQD a annoncé un partenariat avec Solvay pour sa gamme UbiGro de films pour serres. Cette collaboration a permis de faire progresser les couvertures de serre fluorescentes alimentées par des points quantiques. Les points quantiques d’UbiQD convertissent la lumière bleue et ultraviolette en couleurs plus photosynthétiquement actives. Selon UbiQD, le film augmente la productivité de la serre de 20 %. L’expertise de Solvay en matière d’additifs pour films à effet de serre devrait aider l’entreprise à promouvoir son film auprès d’une base de consommateurs potentiels. Portée du marché mondial des films à effet de serre

Le marché des films pour serres est segmenté en fonction du type de résine, de l’épaisseur, du type de largeur, de la fonctionnalité et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de résine

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)

Acétate de vinyle d’éthylène (EVA)

Les autres

Sur la base du type de résine, le marché des films pour serres a été segmenté en polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE), éthylène acétate de vinyle (EVA) et autres. Le polyéthylène basse densité (LDPE) devrait avoir la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de films de haute qualité pour supporter des conditions climatiques défavorables, et il possède diverses propriétés supérieures.

Épaisseur

80<200 microns

200 microns

>200 microns

Le marché des films pour serres a également été segmenté sur la base de l’épaisseur en 80<200 microns, 200 microns, >200 microns.

Type de largeur

4,5 mètres

5,5 mètres

7 mètres

9 mètres

Les autres

Sur la base du type de largeur, le marché des films pour serre est segmenté en 4,5 mètres, 5,5 mètres, 7 mètres, 9 mètres et autres.

Fonctionnalité

GHF diffus

GHF photo-sélectif

GHF anti-salissures

Les autres

Sur la base de la fonctionnalité, le marché des films pour serres est segmenté en GHF diffus, GHF photo-sélectif, GHF anti-saleté et autres.

Application

Fabrication

Construction

Exploitation minière

Pétrole et gaz

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des films pour serres est segmenté en fabrication, construction, exploitation minière, pétrole et gaz et autres.

De plus, avec les variables associées ou les périmètres à fusionner, le degré de relation peut être analysé. Par l’implication de quelques équipes, le marché stratégique de Greenhouse Film est classé. Étant donné que tous les acteurs se font concurrence pour développer des parts de marché importantes, l’environnement concurrentiel entre les acteurs est très féroce. Les acteurs doivent constamment lancer des produits et les différencier avec une proposition de valeur distinctive et cohérente afin de maintenir leur compétitivité mondiale et d’augmenter leur part de marché. Grâce à des activités de recherche et développement approfondies, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial se concentrent de plus en plus sur la croissance des produits et, en échange, sur l’augmentation de leurs ventes.

