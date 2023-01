La valeur marchande des équipements d’analyse automatique des sols agricoles devrait atteindre 11,70 milliards USD d’ici 2029

L’équipement d’analyse du sol fournit des informations essentielles en identifiant les matériaux du sol et les caractéristiques de la roche requises par diverses industries verticales telles que la construction, l’agriculture et autres. Cet appareil facilite la détermination des niveaux de fertilité, l’identification des composés potentiellement dangereux, l’identification des pénuries de nutriments et l’identification des oligo-éléments. Les sols sont les éléments fondamentaux de toute ville. Il ne peut y avoir de vie sans sol, mais nous avons négligé les sols pendant de nombreuses années. Les sols perdent leur productivité au fil du temps en raison d’une utilisation accrue, comme l’agriculture, ce qui les rend inutilisables.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements d’analyse automatique des sols agricoles, qui valait 4,25 milliards USD en 2021, devrait atteindre une valeur de 11,70 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 13,50 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets.

Obtenez un accès complet aux rapports @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automatic-agricultural-soil-testing-equipment-market

Portée du marché mondial des équipements d’analyse automatique des sols agricoles

Le marché des équipements d’analyse automatique des sols agricoles est segmenté en fonction du type d’analyse, du site, du degré d’automatisation et du canal de vente. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’essai

Tests physiques

Équipement de résistance au cisaillement

Équipement de lixiviation

Équipement de plasticité

Équipement de perméabilité

Essais résiduels

GC-MS

ICP-MS

Essais chimiques

Ph mètres

Équipement de test de salinité

Trousses de test

Réactifs

Site

Sur site

Laboratoire

Consolideur

Appareil de cisaillement direct

Appareil d’essai de cisaillement triaxial

Autres

Canal de vente

Marché secondaire

Fabricant/Distributeur/Fournisseur de services

Degré d’automatisation

Pénétromètre

Appareil de perméabilité

Compacteur

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché Équipement d’analyse automatique des sols agricoles

Le marché des équipements d’analyse automatique des sols agricoles est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de test, site, degré d’automatisation et canal de vente, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements d’analyse automatique des sols agricoles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis dominent le marché des équipements d’analyse automatique des sols agricoles en raison de l’augmentation des préférences en matière d’agriculture biologique et de l’augmentation des fonds pour la protection de l’environnement.

La Chine devrait croître sur le marché des équipements d’analyse automatique des sols pour l’agriculture en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des initiatives pour la promotion de l’agriculture de précision et du nombre croissant d’activités de recherche.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement d’analyse automatique des sols agricoles

Le paysage concurrentiel du marché Équipement d’analyse automatique des sols agricoles fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des équipements d’analyse automatique des sols agricoles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements d’analyse automatique des sols agricoles sont:

Agilent Technologies (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis) Merck KGaA (Allemagne)

PerkinElmer Inc. (États-Unis)

Controls SpA (Italie)

LaMotte Company (États-Unis)

Équipement d’essai géotechnique UK Ltd (Royaume-Uni)

Équipements Sun Labtek (I) Pvt. Ltd (Inde)

Martin Lishman Ltd (Royaume-Uni)

SW Cole (Royaume-Uni)

Ele International (Royaume-Uni)

Gilson Company Inc. (États-Unis)

Humboldt Mfg. Co. (États-Unis)

PROPRE Instruments Pvt. Ltd (Inde)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Équipement de test Alfa (États-Unis)

Matest (Italie)

Équipements de test M&L (Canada)

Shambhavi Impex (Inde)

Prenez un exemple de copie du rapport ici : @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-automatic-agricultural-soil-testing-equipment-market

TOC PRINCIPALE DU RAPPORT

Chapitre un : Introduction

Chapitre deux : Segmentation du marché

Chapitre trois : Aperçu du marché

Chapitre quatre : Résumé analytique

Chapitre Cinq : Informations Premium

Et plus….

Obtenez les détails de la table des matières : @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-automatic-agricultural-soil-testing-equipment-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !!!!

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com