La valeur marchande des aliments pour le maïs devrait atteindre 3,21 milliards de dollars d’ici 2029 La pandémie de COVID-19 est une pandémie mondiale qui a touché de nombreux pays. Elle bouleverse le monde des affaires et du marketing. Les restrictions d'importation et d'exportation perturbent les chaînes d'approvisionnement d'un endroit à un autre. Les expéditions industrielles de matières premières telles que le maïs et les articles connexes ont également été restreintes.

Le marché de l’alimentation du maïs était évalué à 1,97 milliard de dollars en 2021 et devrait atteindre 3,21 milliards de dollars en 2029, avec un TCAC de 6,30 % de 2022 à 2029. Les rapports de marché créés par l’équipe des études de marché de Data Bridge incluent des informations sur le marché telles que valeur, taux de croissance, segment, géographie, ainsi qu’une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs Couverture, acteurs du marché et scénarios de marché.

Ces dernières années, environ les trois quarts de la consommation mondiale de céréales provenaient du maïs. La majeure partie du maïs est utilisée à des fins alimentaires, fourragères, industrielles et liées à l’industrie. Il existe des produits de maïs transformés qui comprennent la farine de blé, la semoule de maïs et les édulcorants.

Partout dans le monde, le maïs brut et transformé est utilisé dans les industries de l’alimentation humaine et animale. Les ingrédients à base de maïs sont un sous-produit majeur du maïs. Le maïs est séché et réduit en poudre. C’est un plat principal typique dans de nombreuses régions du monde. Les ingrédients à base de maïs sont riches en fibres et apportent une bonne nutrition à l’organisme. Des minéraux importants tels que le manganèse, le cuivre, le zinc et le phosphore sont également présents.

Obtenez un exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-corn-based-ingredients-market

conducteur

Adoption croissante des produits à base de maïs à mesure que les préférences des consommateurs changent

Les principaux facteurs qui stimulent la demande mondiale d’ingrédients à base de maïs sont l’augmentation de la demande des consommateurs pour des options alimentaires saines et l’évolution des habitudes de consommation alimentaire. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les petits déjeuners sains composés d’aliments prêts à consommer devrait stimuler le marché des ingrédients à base de maïs au cours de la période de prévision. De plus, le passage à des aliments plus sains pour prévenir les maladies cardiovasculaires et contrôler la glycémie a eu un impact positif sur le marché mondial des matières premières à base de maïs.

Utilisation du maïs comme matière première pour l’innovation alimentaire et l’augmentation de la production de maïs

Les gens dans les maisons et les restaurants utilisent des revêtements alimentaires innovants à base de maïs. En outre, la demande croissante de production de maïs en raison de l’utilisation généralisée de la matière première à base de maïs devrait stimuler la croissance du marché. En outre, l’adoption de nouvelles techniques agricoles, des rendements plus élevés et l’expansion des terres entraînent une augmentation de la production de maïs dans les pays en développement, alimentant la croissance du marché. L’industrie de la restauration rapide en plein essor, l’acceptation de la culture occidentale et l’augmentation du revenu disponible contribuent à la croissance du marché.

Possibilité

Les fabricants d’aliments et de boissons tiennent compte des avantages pour la santé des ingrédients du maïs et ajoutent des ingrédients essentiels pour rendre leurs produits plus savoureux et plus nutritifs. En dehors de cela, la matière première à base de maïs pour la prévention des maladies et le maintien de la santé devrait générer une croissance positive de la valeur au cours de la période de prévision. La farine de blé est couramment utilisée dans les produits de boulangerie, mais des ingrédients à base de maïs ont récemment été ajoutés pour une utilisation saine et savoureuse dans la cuisson aux côtés de la farine de blé, ce qui devrait augmenter la demande d’ingrédients à base de maïs.

Voir catalogue détaillé @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-corn-based-ingredients-market

Restriction

La teneur élevée en glucides des composants du maïs limite la consommation du produit. De plus, le maïs est indigeste et riche en sucre et en matières grasses, ce qui pourrait constituer un obstacle majeur à la croissance du marché. L’offre fluctuante de maïs associée à des facteurs alimentaires défavorables entrave la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des ingrédients de maïs fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et régional et analyse les opportunités en termes de flux de revenus émergents. Changements réglementaires du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, applications et domaine, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Pour en savoir plus sur le marché des ingrédients de maïs, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour développer votre marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des ingrédients de maïs

La pandémie de COVID-19 est une pandémie mondiale qui a touché de nombreux pays. Elle bouleverse le monde des affaires et du marketing. Les restrictions d’importation et d’exportation perturbent les chaînes d’approvisionnement d’un endroit à un autre. Les expéditions industrielles de matières premières telles que le maïs et les articles connexes ont également été restreintes.

La fabrication souffre de pénuries de matières premières et de main-d’œuvre, ce qui entraîne des temps d’arrêt. En conséquence, la production de matière première à base de maïs a été retardée. Une diminution de la production entraîne une diminution de la demande pour le produit. Cependant, à mesure que le nombre de cas corona confirmés diminuait et que le verrouillage était levé, le marché du maïs a connu une croissance rapide.

Obtenez plus d’infos@

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-corn-based-ingredients-market

Couverture du marché mondial des matières premières de maïs

les types

fécule de maïs

ingrédients alimentaires

Ingrédients du germe de maïs

Ingrédients du gluten de maïs

l’huile de maïs

Rob

application

nourriture pour animaux

Aliments et boissons transformés

carburant éthanol)

Autre

Analyse / aperçu du marché régional des ingrédients de maïs

Les pays couverts par le rapport sur le marché des ingrédients de maïs sont:

États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, autres pays européens, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouveau Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Sud L’Afrique, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Voir rapport connexe :

https://www.diigo.com/item/note/9x6vf/85e6?k=bea09923f72f4398c5889ebf4f2d7272

https://travelgadblog.blogspot.com/2023/01/freezers-market-is-expected-to-be-grow.html

https://sites.google.com/view/asia-pacific-biodegradabl/freezers-market-is-expected-to-be-grow-at-a-growth-rate-of-4-46-by-2028

https://anotepad.com/notes/qj73kyn3

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/20/water-sink-market-will-expect-to-grow-at-a-cagr-of-7-2-by-2028/

https://spurstartup.mn.co/posts/31521906

https://www.pearltrees.com/rup07/item496052512

https://www.xaphyr.com/blogs/218980/Water-Sink-Market-will-Expect-to-Grow-at-a-CAGR

https://acatpg.mn.co/posts/31521937?utm_source=manual

https://rupsbidkar.blogspot.com/2023/01/water-sink-market-will-expect-to-grow.html

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/water-sink-market-will-expect-to-grow-at-a-cagr-of-7l/bfc5afcb-21b5-44e7-aa7d-7c3c60182300

https://bookreadholic.blogspot.com/2023/01/water-sink-market-will-expect-to-grow.html

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche globale. Nous nous efforçons de découvrir les meilleures opportunités du marché et de cultiver une intelligence efficace afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com