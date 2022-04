La valeur du marché du silicone devrait atteindre 24,86 milliards de dollars d’ici 2028, selon des rapports et des données

Le marché du silicone devrait atteindre 24,86 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à une demande croissante de véhicules automobiles dans diverses industries à l’échelle mondiale. D’après les statistiques, l’augmentation de la demande du secteur de la santé devrait devenir l’intérêt de croissance le plus courant à l’échelle mondiale dans les années à venir. La disponibilité abondante de matières premières, y compris les métaux et les polymères, associée à l’expertise technologique, a conduit au développement d’économies émergentes qui se traduisent par des taux de croissance élevés pour le marché.

Les silicones appartiennent à la famille des matériaux de spécialité à haute performance. Ce sont principalement des polymères à grosses molécules constituées de diverses sous-unités répétées. Ces polymères comprennent du siloxane , qui est une chaîne d’atomes de silicium et d’oxygène alterné couplé avec du carbone et de l’hydrogène. La production de silicones nécessite plusieurs étapes. La phase initiale consiste en la réaction entre le chlorure de méthyle et le silicium. Le produit ayant réagi est ensuite traité avec de l’eau pour séparer les atomes de chlore. Les silanes sont exposés en premier pendant le processus de production. Ceux-ci agissent comme agents dans la production de siloxanes et éventuellement de silicones. Les silicones contiennent un large éventail de propriétés chimiques et physiques. Ils résistent à l’humidité, au froid, aux rayons ultraviolets, à la chaleur et à plusieurs produits chimiques.

Demander un échantillon gratuit @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1304

L’APAC représente la plus grande part de marché de 35,31 % en 2020. La croissance du marché dans les économies émergentes comme l’Inde et la Chine est l’une des principales raisons de la croissance du marché du silicone en APAC au fil des ans. La sensibilisation croissante ainsi que l’utilisation du caoutchouc de silicone liquide grâce au moulage par injection et à la technologie de fabrication moderne dans la région devraient offrir plusieurs opportunités de croissance du marché.

Principaux acteurs clés : Dow Corning Corp., Shin-Etsu, Hutchinson, Evonik Industries AG, Kemira Oyj , CSL Silicones Incorporated, RUSNANO, Silchem , Inc., Wacker Chemie GmbH, Silteq Ltd., Quantum Silicones

Perspectives régionales

L’Asie-Pacifique devrait rester l’un des marchés de silicone les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde. La demande croissante de fabrication et d’exportation au cours de la dernière décennie a conduit plusieurs grandes entreprises mondiales non seulement à faire d’énormes investissements dans le secteur des matériaux et de la chimie de la région, mais également à établir leur propre base de fabrication dans la région pour accroître leur présence sur ce marché émergent.

Perspectives concurrentielles :

Ce rapport de marché offre une vue détaillée du scénario d’import-export, des développements récents, des réglementations commerciales, de l’optimisation de la chaîne de valeur, de l’analyse de la production, de la part de marché, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, d’impact des acteurs du marché national et localisé, d’évolution du marché, de tendances, taille, croissance du segment, niches d’application et dominance, lancements de produits, approbations de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/silicone-market

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Une caractéristique clé du silicone est sa relative inertie chimique vis-à-vis de la chimie du corps humain. Le silicone peut fonctionner comme dispositif médical sans risque d’effets défavorables sur le patient. Les utilisations courantes des silicones dans ce domaine sont les gels ou les tubes pour le revêtement de bandages. Ces substances sont également largement utilisées comme lentilles pour les implants oculaires et médicaux.

Le marché mondial du silicone croît à une vitesse rapide en raison de l’augmentation de la demande de l’industrie automobile.

Le secteur des élastomères du segment de produits représente la plus grande part de marché de 44,81 % en 2020. Cela est dû à l’augmentation de la demande des industries automobile et médicale à l’échelle mondiale.

La grande variété d’utilisation dans divers secteurs rend le marché du silicone le plus productif. La croissance de l’industrie automobile est l’un des facteurs les plus importants pour le marché.

Parmi les matières premières, le silicium devrait croître à un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision. Le silicium est un acteur dominant de l’électronique contemporaine car c’est un semi-conducteur absolu de l’électricité. Lorsqu’il est fondu dans un état fondu, le silicium peut être moulé en tranches semi-conductrices qui peuvent être utilisées comme base pour des circuits intégrés (micropuces).

Le secteur des fluides du segment de produits du marché devrait croître à un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision.

Le processus industriel représente la plus grande part de 39,30% en 2020 du marché mondial du silicone. Cette part importante est associée au fait que les silicones apportent une résistance et une grande durabilité dans les revêtements industriels et améliorent les performances des lubrifiants.

D’autres régions telles que. L’Amérique du Nord devrait atteindre 5,11 milliards USD d’ici 2028. En raison de la demande importante du Canada et des États-Unis.

La forte acceptation des consommateurs envers les produits électroniques nouveaux et avancés, y compris la miniaturisation et la légèreté, devrait stimuler le besoin croissant de silicone au cours de la période de prévision. Le silicone est principalement utilisé dans l’industrie automobile et des transports pour la production de joints de connecteur, de tuyaux de turbocompresseur, de balais d’essuie-glace en silicone, de joints, de soufflets de bougie d’allumage et de câbles d’allumage.

Wacker Chemie AG, l’un des principaux acteurs, a attribué à la société britannique Intertronics , un contrat de distribution de produits en silicone pour le Royaume-Uni et l’Irlande en juin 2020. Le même mois, Shin-Etsu Silicones of America a présenté son silane à huit carbones de haut niveau. agents de couplage.

Télécharger le rapport de synthèse @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1304

Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial du silicone en fonction de la région, du produit, de la matière première et de l’application :

Perspectives du produit (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Élastomères

Fluide

Gélules

Résines

Perspectives des matières premières (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Silicium

Oxygène

Autres

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Processus industriel

Construction de bâtiments

Électrique et Électronique

Médical & Santé

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1304

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour personnaliser le rapport, contactez Rapports et données pour un résumé d’analyste. Notre rapport offre des informations exploitables sur l’industrie pour aider les clients et les investisseurs à comprendre la dynamique du marché et à formuler des plans d’investissement stratégiques.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

Marché du phosphate de sodium @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-sodium-phosphate-market

Marché de l’iodure de potassium @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-potassium-iodide-market

Marché des alcools C12-14 @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-c12-14-alcohols-market

Marché des revêtements à libération prolongée @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-sustained-release-coatings-market

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports