La valeur du marché du charbon de bois en Amérique du Nord devrait augmenter de près de 463,73 millions USD d’ici 2029

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché du charbon de bois en Amérique du Nord devrait atteindre la valeur de 463,73 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 1,8 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché du charbon de bois couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Définition du marché

Le charbon de bois est un produit de résidus de carbone noir artificiel qui est produit à partir de matières végétales telles que le bois. Ce processus est effectué en présence d’oxygène pour éliminer les volatils et l’eau constitue En raison de la demande accrue pour le produit dans la cuisine récréative et la fabrication de métaux, le bâtiment et la construction , les soins de santé, la filtration industrielle et les applications pharmaceutiques, le marché du charbon de bois en Amérique du Nord est estimé se développer de manière significative au cours de la période de prévision. Dans la cuisine récréative, le charbon de bois peut être utilisé comme substitut du charbon. En outre, la popularité croissante de la cuisson au barbecue dans les restaurants devrait stimuler la demande de charbon de bois.

La définition du marché couverte dans le rapport marketing de premier ordre sur le charbon de bois en Amérique du Nord explore les moteurs du marché qui indiquent des facteurs provoquant une augmentation de la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs provoquant une baisse de la croissance du marché. Il aide les clients ou les autres acteurs du marché à prendre conscience des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu'ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport d'étude de marché étudie également la consommation du marché, les principaux acteurs impliqués, les ventes, le prix, les revenus et la part de marché avec le volume et la valeur pour chaque région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Charbon de bois

Le paysage concurrentiel du marché du charbon de bois fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du charbon de bois.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du charbon de bois sont Rancher Charcoal, The Clorox Company, Fire & Flavor, Timber Charcoal Company LLC, FogoCharcoal.com, Mesjaya Sdn Bhd, maurobera.com, Royal Oak Enterprises, LLC., Duraflame, Inc.

Impact post COVID-19 sur le marché du charbon de bois

Le COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché du charbon de bois, car presque tous les pays ont opté pour la fermeture de toutes les installations de production, à l’exception de celles qui produisent les biens essentiels.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du charbon de bois. Ainsi, le marché a entraîné un taux de croissance annuel estimé inférieur à celui de 2019 en raison de la diminution des activités des secteurs associés au marché du charbon de bois. Cependant, la croissance a été élevée après l’ouverture du marché après le COVID-19, et on s’attend à ce qu’il y ait une croissance considérable dans le secteur en raison de la demande accrue d’aliments grillés. Et ce facteur devrait en outre stimuler la croissance globale du marché.



Portée du marché du charbon de bois en Amérique du Nord

Le marché du charbon de bois est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Charbon de bois en morceaux

Briquettes de charbon de bois

Charbon japonais

Charbon de sucre

Les autres

Sur la base du produit, le marché du charbon de bois en Amérique du Nord est segmenté en charbon de bois en morceaux, briquettes de charbon de bois, charbon de bois japonais, charbon de bois de sucre, autres.

Application

Activités extérieures

Entreprise de restauration

Carburant métallurgique

Carburant industriel

Filtration

Les autres

Sur la base de l’application, le marché du charbon de bois en Amérique du Nord a été segmenté en activités de plein air, restauration, carburant métallurgique, carburant industriel, filtration, autres.



Analyse de la segmentation de l’industrie mondiale du charbon de bois en Amérique du Nord :

Cette évaluation a été effectuée sur la base de la taille, de la part et du TCAC. En outre, une analyse régionale a été effectuée par les experts en soulignant le potentiel de croissance des régions et des pays clés. Le rapport comprend également des chiffres précis et fiables basés sur la consommation et la production de charbon de bois en Amérique du Nord dans des régions clés.

L’évaluation géographique du marché du charbon de bois en Amérique du Nord est :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, nation asiatique, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (péninsule saoudienne, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport d’étude donne une approche systématique et descriptive du marché mondial du charbon de bois en Amérique du Nord. Il construit la dynamique de l’industrie, l’étendue globale de la croissance dans des segments distincts, les régions ainsi que divers autres paramètres qui ont été extrêmement efficaces pour élargir la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document visait à fournir une perspective claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial du charbon de bois en Amérique du Nord.

