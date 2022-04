La valeur du marché des matériaux d’impression 3D devrait atteindre 7 823,1 millions USD en 2028, selon des rapports et des données

Le marché des matériaux d’impression 3D devrait atteindre 5,78 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le prototypage accéléré est largement accepté comme une technologie pour la conception de produits, le prototypage, l’échantillonnage de produits et la modélisation de concepts jusqu’aux étapes finales de fabrication, augmentant ainsi la croissance du marché des matériaux d’impression 3D. L’impression 3D est considérée comme l’une des technologies perturbatrices importantes de ce siècle, passant du prototypage à un processus de production potentiel dans plusieurs industries. L’impression 3D devrait avoir une influence positive sur plusieurs industries d’utilisation finale, telles que l’automobile, la santé, l’aérospatiale et la défense et les biens de consommation.

Les principaux acteurs du marché des matériaux d’impression 3D comprennent :

General Electric, Arkema SA, Höganäs AB, D Systems Corporation, The Exone Company, Royal Dsm NV, Stratasys , Ltd., EOS GmbH Electro Optical Systems, Sandvik AB, Materialise NV, Evonik Industries AG.

Le marché de la région Amérique du Nord représente la plus grande part de 31,3% du marché en 2018. La présence de grands acteurs organisés dans cette région contribue à la part importante. Ces organisations stimulent leurs tentatives d’être en phase avec les tendances du marché. Les producteurs et fournisseurs de poudres métalliques investissent dans le développement des capacités pour répondre à la demande croissante de leurs utilisateurs finaux.

Aperçu du marché:

La demande de matériaux innovants est stimulée par les transformations dans les secteurs de l’énergie, de l’automobile, de la logistique, de la fabrication, de la construction et autres, ainsi que par la croissance des technologies de l’industrie 4.0. La durabilité, l’ allègement , l’impression 3D et l’ingénierie des surfaces sont tous des sujets d’actualité dans le secteur des matériaux, tout comme les matériaux intelligents, les nano -formulations et les nouveaux composites aux propriétés améliorées. De plus, l’adoption accrue de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique (ML) et des stratégies de gestion des données encourage les scientifiques à rechercher et à développer de nouveaux matériaux beaucoup plus rapidement, réduisant ainsi le délai de mise sur le marché de plusieurs décennies à quelques années seulement.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le marché des matériaux d’impression 3D devrait atteindre 5,78 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 21,7 % au cours de la période de prévision.

Le segment des formes de filaments 3D représente la plus grande part de 33,8 % du marché en 2018.

Le type de produit céramique devrait croître au taux le plus élevé de 22,2 % au cours de la période de prévision.

Le segment des utilisateurs finaux de l’automobile devrait croître au taux le plus élevé de 22,0 % au cours de la période de prévision.

La croissance de la production et des ventes automobiles, ainsi que la forte demande d’impression 3D dans l’industrie automobile, en particulier pour les véhicules personnels, stimuleront prochainement l’activité globale.

La demande croissante des consommateurs pour améliorer l’apparence esthétique des véhicules par l’impression est le principal facteur stimulant la demande.

L’électronique grand public et l’automobile devraient dominer le marché des matériaux d’impression 3D, car ces industries utilisent la technologie d’impression 3D pour plus que le simple prototypage, afin de fabriquer des composants avec des méthodes 3D. L’industrie médicale devrait détenir le troisième plus grand marché de matériaux d’impression 3D, où il sera utilisé pour fabriquer des produits finis personnalisés en masse, tels que des prothèses auditives.

Les producteurs et fournisseurs de poudres métalliques investissent dans le développement des capacités pour répondre à la demande croissante de leurs utilisateurs finaux.

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide et devrait connaître le TCAC le plus élevé de 22,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché des matériaux d’impression 3D devrait connaître une demande croissante de la part de l’Inde, de la Chine et d’autres pays de la région Asie-Pacifique. L’augmentation des produits de consommation, de l’automobile, de la santé et d’autres entreprises dans les pays de la région permettra au marché de prendre de l’élan au cours de la période de prévision.

Le marché de cette région devrait connaître une demande croissante de polymères en raison de la demande croissante d’imprimantes de bureau.

Divers acteurs développent des stratégies pour marquer leur présence dans l’industrie.

Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté le marché en fonction du formulaire, du type de produit, des utilisateurs finaux, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2016-2026)

Plastique

Métal

Céramique

Perspectives des utilisateurs finaux (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2016-2026)

Électronique grand public

Médical

Industriel

Automobile

Autres

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2016-2026)

Fabrication

Prototypage

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

