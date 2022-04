La valeur du marché des enzymes agricoles devrait atteindre 1,15 milliard USD d’ici 2027 | Rapports et données

Le marché des enzymes agricoles devrait atteindre 1,15 milliard USD d’ici 2027. Le secteur devrait être alimenté par des besoins croissants en matière de sécurité alimentaire en raison de la croissance démographique rapide, des développements dans les technologies agricoles et de la demande accrue de produits sans produits chimiques. Les entreprises développent des techniques avancées de stockage d’enzymes agricoles économes en eau et en énergie.

La tendance à la hausse de l’agriculture biologique et la demande accrue d’aliments biologiques jouent un rôle essentiel dans l’augmentation de la demande d’enzymes agricoles de la part des consommateurs. Un autre facteur qui devrait alimenter le développement du marché mondial des enzymes agricoles est l’augmentation des modèles de rendement de production dans la zone urbaine.

Les principaux participants sont Koninklijke DSM NV, Novozymes A/S, Syngenta AG, BASF SE, Agrinos as, Stoller USA Inc., Bioworks , Inc., Agri Life, AB Enzymes, Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, EI Du Pont De Nemours et Company, Aries Agro Limited et Camson Bio Technologies Limited, entre autres.

Le développement des verticales biologiques dans l’ensemble de l’industrie est en train de gagner les humains, et les acteurs agricoles ne sont pas loin. Comme le client millénaire demande que les choix les plus sains soient présentés, cela a également un impact minimal sur l’environnement. La demande de catalyseurs organiques est élevée et contribue massivement à la croissance du marché mondial. Cela conduit également à la croissance en tant que considération, car la capacité d’augmenter le rendement dans une zone donnée est limitée en raison du manque de terres disponibles.

Aperçu du marché:

L’industrie des produits chimiques et des matériaux n’a cessé de croître, car c’est l’industrie dont on peut dire qu’elle façonne toutes les autres industries. L’industrie chimique et des matériaux se développe en raison de l’introduction de nouveaux produits et technologies, d’une conscience environnementale croissante et de l’évolution des préférences des clients. Au cours des dernières années, la croissance économique et la croissance des industries auxiliaires dans les économies émergentes ont été essentielles à la croissance de l’industrie chimique et des matériaux.

Une nouvelle tendance a émergé : la production de produits chimiques biosourcés et renouvelables. Ces produits sont susceptibles de résoudre les problèmes environnementaux liés à l’industrie chimique. La durabilité environnementale, la responsabilité sociale et le développement économique sont les exigences auxquelles l’industrie doit répondre afin de surmonter les défis de croissance à long terme.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

La principale croissance du marché provient de l’utilisation d’enzymes agricoles dans le sol qui sont utilisées comme indicateur de fertilité du sol, en raison de leur résilience et de leur action rapide sur le contrôle du sol par rapport aux variables du sol.

La croissance du marché mondial des enzymes agricoles propulsée par des facteurs principaux tels que l’augmentation des besoins de sécurité alimentaire en raison de la croissance rapide de la population, les développements de la technologie agricole et la demande croissante de produits sans produits chimiques. Les entreprises conçoivent des technologies de pointe pour le traitement des enzymes agricoles qui conservent l’eau et l’énergie.

Au cours des dernières années, tous les principaux acteurs du marché ont fortement investi dans des initiatives de R&D, contribuant à l’invention de plusieurs produits innovants. Les grands acteurs visent à enrichir leur portefeuille de produits par des fusions et acquisitions stratégiques de petites et moyennes entreprises. Dans les années à venir, on s’attend donc à une intense rivalité entre les joueurs.

En janvier 2017, Monsanto a collaboré avec Novozymes A/S (Danemark) pour créer le partenariat BioAg . Cette coalition a produit un nouveau médicament appelé Acceleron B-300 SAT qui améliore et améliore l’absorption des nutriments des plantes.

En mars 2019, Kemin Industries a conclu une collaboration stratégique avec la société partenaire basée en Chine CRVAB Bio-Technology Ltd pour étendre sa production à l’échelle mondiale grâce à l’échange technologique de capacités de fermentation et de production.

Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté le marché des enzymes agricoles en fonction du type d’enzyme, du type de culture, de l’application et de la région :

Perspectives des types d’enzymes (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Phosphatases

Déshydrogénases

Sulfatases

Protéases

Lipases

Polymérases

Perspectives des types de cultures (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Céréales et grains

Graines oléagineuses et légumineuses

Fruits et légumes

Gazon et plantes ornementales

Autres

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Fertilité des cultures

Amélioration de la croissance des cultures

Contrôle des cultures

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

Amérique latine

