La valeur du marché des adhésifs en aérosol devrait atteindre 4,32 milliards USD en 2028, selon des rapports et des données

La taille du marché des adhésifs en aérosol devrait atteindre 4,32 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 4,5 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché est principalement tirée par l’utilisation généralisée des adhésifs en aérosol dans diverses industries d’utilisation finale, notamment la construction, l’emballage, l’automobile et le transport, et l’industrie du meuble. L’augmentation des investissements des gouvernements dans des pays tels que l’Inde, la Chine, l’Indonésie, les Philippines, la Malaisie et la Thaïlande pour le développement des infrastructures devrait stimuler la demande d’adhésifs en aérosol et stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’installation de carreaux et de moquettes, le collage de fibre de verre, de plastiques et l’isolation de membranes de toiture et de tuyaux sont des applications importantes des adhésifs en aérosol dans l’industrie de la construction. En outre, la croissance rapide de l’industrie automobile et des transports, en particulier dans les pays en développement, stimule la demande d’adhésifs en aérosol. La capacité des adhésifs en aérosol à coller efficacement les garnitures de pavillon, les tapis et autres tissus automobiles avec une résistance exceptionnelle se traduit par son utilisation croissante dans l’industrie automobile. Les adhésifs en aérosol ont le potentiel de résister aux effets détériorants de l’humidité, de l’humidité, de la chaleur, du froid et d’autres conditions environnementales.

Les principales entreprises présentées sur le marché comprennent:

Henkel AG & Co. KGaA , The 3M Company, HB Fuller Company, Arkema SA, Avery Dennison Corporation, Sika AG, Illinois Tool Works Inc., Eastman Chemical Company, AFT Aerosols et Quin Global.

L’augmentation des projets de recherche et développement pour la production d’adhésifs haute performance, qui sont considérés comme une option idéale pour le collage du papier, de la moquette, du carton, de la mousse d’uréthane, du tissu, du papier d’aluminium, du métal, du bois et d’une variété d’autres substrats , devrait stimuler croissance du marché au cours de la période de prévision.

Résumé du marché :

Les préoccupations du public et de la communauté concernant la performance des fabricants de produits chimiques ont conduit les acteurs de l’industrie à suivre les normes de performance environnementale. Les activités de recherche et développement en cours pour élargir le champ d’application des matériaux et des produits chimiques, tout en réduisant l’impact environnemental, sont un facteur clé de la croissance de l’industrie.

Au fil des ans, les fusions et acquisitions, les collaborations et les partenariats ont joué un rôle central dans les plans des entreprises visant à élargir la clientèle et à s’implanter solidement sur le marché. La hausse des investissements des principaux acteurs de l’industrie pour les activités de R&D renforcera encore la croissance du marché au cours de la période d’analyse.

Le rapport utilise des outils statistiques clés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du rendement du capital-risque pour offrir de meilleures informations sur le paysage du marché. Le rapport couvre également les développements récents et fournit un aperçu complet de l’industrie pour aider les lecteurs à comprendre le scénario complet et la dynamique du marché mondial Adhésifs en aérosol.

Quelques points saillants du rapport

En septembre 2019, la société 3M a lancé HoldFast 70, qui est un nouvel adhésif portable en spray pour cylindre. Le nouvel adhésif en aérosol facilite l’application, augmente la vitesse de collage et est polyvalent. Les caractéristiques améliorées du produit le rendent adapté à l’assemblage de matériaux de construction sur une large gamme de substrats. L’application sur le marché de l’adhésif en aérosol comprend les meubles, la construction, les maisons préfabriquées, le CVC et la production de véhicules récréatifs et de véhicules spécialisés.

Le segment époxy devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial des adhésifs en aérosol au cours de la période de prévision en raison de ses fortes qualités adhésives. La résistance offerte par les résines époxy aux applications thermiques et chimiques stimule sa demande parmi diverses industries d’utilisation finale.

Le segment à base d’eau devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante des effets négatifs des composés organiques volatils sur la santé humaine stimule la demande d’adhésifs à base d’eau par rapport aux adhésifs à base de solvants, car ils ne contiennent pas de composés organiques volatils (COV).

Le segment automobile et transport devrait représenter une part de revenus considérable sur le marché mondial des adhésifs en aérosol en raison de la capacité de l’adhésif en aérosol à lier efficacement les garnitures de pavillon, les tapis et autres tissus automobiles à la carrosserie du véhicule.

Le marché des adhésifs en aérosol en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements du gouvernement de plusieurs pays, tels que l’Inde, la Chine, l’Indonésie, les Philippines, la Malaisie et la Thaïlande pour le développement du secteur des infrastructures devrait influencer positivement le marché des adhésifs en aérosol.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des adhésifs en aérosol en fonction du type de résine, du type, de l’application et de la région :

Perspectives du type de résine (revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes, 2018-2028)

Polyuréthane

Éthylène d’acétate de vinyle

Caoutchouc synthétique

Époxy

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; Volume, Kilo Tonnes, 2018-2028)

À base d’eau

À base de solvant

Thermofusible

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; Volume, Kilo Tonnes, 2018-2028)

Emballage

Automobile et transport

Construction

Meubles

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; Volume, Kilo Tonnes, 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour obtenir plus d’informations sur le marché, veuillez contacter Reports and Data pour un résumé d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour assurer la croissance de votre entreprise.

