La valeur du marché de la transformation de l’acier devrait augmenter de près de 888,69 milliards USD d’ici 2029

L’acier est un alliage fer-carbone avec la présence de 2% de carbone . La technique de traitement de l’acier améliore la résistance, la flexibilité et la résistance de l’acier. La technique de traitement de l’acier est utilisée pour fabriquer différentes nuances d’acier.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la transformation de l’acier devrait connaître un TCAC de 3,47 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 676,55 milliards USD en 2021, monterait en flèche pour atteindre 888,69 milliards USD d’ici 2029. « L’acier au carbone » domine le type de segment d’acier du marché de la transformation de l’acier en raison de la demande croissante d’acier au carbone dans l’acier. traitement car il est plus résistant que l’acier allié, et il devient plus dur à mesure que la teneur en carbone augmente pendant le processus de fabrication.

Définition du marché mondial de la transformation de l’acier

D’après le nom lui-même, il est clair que le traitement de l’acier est une technique utilisée pour fabriquer l’acier. Ce processus entraîne l’élimination des impuretés du processus de fabrication telles que l’azote, le carbone, le silicium et le phosphore du minerai. Le traitement de l’acier améliore le niveau et la qualité de l’acier.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement de l’acier

Le paysage concurrentiel du marché de la transformation de l’acier fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la transformation de l’acier.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la transformation de l’acier sont :

NACHI-FUJIKOSHI CORP. (Japon)

Daido Steel (Japon)

voestalpine High Performance Metals GmbH (Autriche)

Sandvik AB (Suède)

Kennametal Inc. (États-Unis)

Hudson Tool Steel Corporation (États-Unis)

ERASTEEL (France)

ArcelorMittal (Luxembourg)

Baosteel Group Corporation (Chine)

POSCO (Corée du Sud)

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Japon)

JFE Holdings, Inc. (Japon)

TATA Steel Ltd. (Inde)

Acier des États-Unis (États-Unis)

Angang Steel Company Limited (Chine)

Gerdau SA (Brésil)

Maanshan Iron and Steel Company Limited (Chine)

Un rapport d’étude de marché international sur le traitement de l’acier est une analyse de fond complète de cette industrie, y compris une évaluation du marché parental. Le rapport d’activité est une étude de marché professionnelle et détaillée axée sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport de marché aide également à hiérarchiser les objectifs du marché et à réaliser des affaires rentables. Ce rapport de l’industrie donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport marketing de Steel Processing contient les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent réaliser une analyse approfondie de cette industrie et des tendances futures.

Impact du COVID-19 sur le marché de la transformation de l’acier

Le COVID-19 a eu un impact sur diverses industries manufacturières au cours de l’année 2020-2021, car il a entraîné la fermeture de lieux de travail, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et des restrictions sur les transports. Plusieurs pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil et bien d’autres ont imposé un confinement face à ce qui a entraîné la fermeture des installations de production et de fabrication. Depuis janvier 2020, l’industrie du bâtiment et de la construction a connu une chute de ses revenus qui, à son tour, a eu un impact négatif sur le marché. La chaîne d’approvisionnement de nombreuses unités de fabrication a été affectée au cours de cette période, entraînant une baisse importante des revenus et des bénéfices. Le report des activités de construction et de construction a encore fait dérailler le taux de croissance du marché.

Développement récent

En septembre 2020, la grande entreprise sidérurgique publique Steel Authority of India (SAIL) a annoncé qu’elle avait presque doublé sa capacité dans cinq de ses usines. La campagne de modernisation entreprise par le gouvernement est une étape clé vers l’objectif de 300 millions de tonnes par an de production d’acier brut d’ici 2030.

En juillet 2020, JSW Steel a proclamé son intention d’augmenter la capacité de production d’environ 27 millions de tonnes d’acier brut d’ici 2022, contre environ 18 millions de tonnes en 2020.

En juillet 2019, la société privée indienne Tata Steel a annoncé son intention d’étendre sa capacité d’acier brut à 30 millions de tonnes/an d’ici 2025, contre environ 20 millions de tonnes/an en 2019. Portée du marché mondial de la transformation de l’acier

Le marché de la transformation de l’acier est segmenté en fonction du type d’acier, de la forme de l’acier, du processus, de la méthode, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’acier

Acier Carbone

Acier allié

Sur la base du type d’acier, le marché de la transformation de l’acier est segmenté en acier au carbone et en acier allié .

Forme d’acier

Acier long

Acier plat

Acier tubulaire

Sur la base de la forme de l’acier, le marché de la transformation de l’acier est segmenté en acier long, acier plat et acier tubulaire.

Traiter

Processus Bessemer

Fabrication d’acier à l’oxygène de base (BOS)

Fours à arc électrique (EAF)

Décarburation Argon Oxygène

Les autres

Sur la base du processus, le marché de la transformation de l’acier est segmenté en processus Bessemer, fabrication d’acier à l’oxygène de base (BOS), fours à arc électrique (EAF), décarburation à l’oxygène et à l’argon, etc.

Méthode

Fabrication d’acier primaire

Sidérurgie secondaire

Les autres

Sur la base de la méthode, le marché de la transformation de l’acier est segmenté en sidérurgie primaire, sidérurgie secondaire et autres.

Application

Poutres

Plaque d’acier

Bande d’acier

Billets

Fils

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de la transformation de l’acier est segmenté en poutres, tôles d’acier, bandes d’acier, billettes, fils et autres.

Industrie d’utilisation finale

Bâtiment et construction

Aéronautique et Défense

Marin

Automobile

Biens de consommation

Les autres

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché de la transformation de l’acier est segmenté en bâtiment et construction, aérospatiale et défense, marine, automobile , biens de consommation et autres.

L’étude incluse dans ce rapport aidera les organisations à comprendre les principales menaces et opportunités auxquelles sont confrontés les détaillants sur le marché mondial. En outre, l’étude fournit un aperçu du paysage concurrentiel ainsi qu’une analyse SWOT. Ce rapport fournit des informations détaillées sur les développements de produits ou technologiques sur le marché de la transformation de l’acier et un aperçu de l’impact de ces développements sur la croissance potentielle du marché.

Afin de maintenir leur suprématie dans l’industrie de la transformation de l’acier, la majorité des entreprises mettent actuellement en œuvre de nouvelles technologies, stratégies, innovations de produits, expansions et contrats à long terme. Après avoir passé en revue les entreprises clés, le rapport se concentre sur les startups qui stimulent la croissance des entreprises. Les auteurs du rapport identifient les fusions et acquisitions possibles entre les startups et les organisations clés de l’étude. Les grands acteurs travaillent dur pour adopter les dernières technologies afin d’obtenir un avantage stratégique sur la concurrence, car de nouvelles technologies sont régulièrement introduites.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Traitement de l’acier fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

