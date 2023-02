La transformation numérique sur le marché des dépenses affichera un TCAC remarquable, 2058,55 milliards USD d’ici 2029, les principaux moteurs, la taille, la part, les applications et l’analyse des opportunités 2022-2029

Le document de grande envergure sur la transformation numérique du marché des dépenses se présente comme un outil influent que les acteurs peuvent utiliser pour se préparer à se tailler la part du lion du marché mondial de la transformation numérique des dépenses. Ce rapport de marché peut être utilisé par les acteurs du marché pour en savoir plus sur le paysage concurrentiel et le niveau de concurrence sur le marché mondial. Ce rapport de marché comprend une évaluation complète des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Toutes ces informations sont fournies de telle manière qu’elles expliquent correctement divers faits et chiffres à l’entreprise. L’analyse du marché et l’analyse de la concurrence aident l’entreprise à déterminer la gamme en termes de tailles, de couleurs, de designs, de prix, etc. dans laquelle ses produits doivent être proposés aux consommateurs.

Le rapport généralisé sur le marché de la transformation numérique des dépenses met en lumière une évaluation étendue des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Ce rapport d’étude de marché présente plusieurs avantages qui peuvent être projetés sur les aspects généraux de l’industrie de la santé. En outre, l’analyse des parts de marché ainsi que l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réussite de ce rapport sur le marché. Toutes ces informations sur l’industrie du rapport d’étude de marché mondial conduiront à des idées exploitables et à une meilleure prise de décision. Avec ce rapport, il devient simple de collecter plus rapidement des informations sur l’industrie. Selon le rapport d’activité de Digital Transformation in Spending, le marché devrait se développer dans diverses régions géographiques.

La transformation numérique mondiale du marché des dépenses était évaluée à 511,90 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 2058,55 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 19,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Transformation numérique dans l’analyse du marché des dépenses :

Ce rapport sur le marché de la transformation numérique des dépenses fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la transformation numérique des dépenses, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché de la transformation numérique des dépenses comprend:

Microsoft Inc (États-Unis)

IBM (États-Unis)

SAP SE (Allemagne)

Oracle (États-Unis)

Google Inc (États-Unis)

Cognizant (États-Unis)

Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis)

Adobe (États-Unis)

Accenture (Irlande)

HCL Technologies Limited (Inde)

Broadcom (États-Unis)

Equinix, Inc. (États-Unis)

Dell Inc., (États-Unis)

TIBCO Software Inc. (États-Unis)

Marlabs (États-Unis)

Alcor Solutions, Inc. (États-Unis)

SmartStream Technologies ltée. (ROYAUME-UNI)

Yash Technologies (États-Unis)

Interfaçage (Canada)

Kissflow, Inc. (Inde)

eMudhra (Inde)

Fabricant de processus (États-Unis)

Process Street (États-Unis)

Les esprits les plus heureux (Inde)

Logiciel Scoro (Royaume-Uni)

Brillio (États-Unis)

Aexonic Technologies (États-Unis)

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2021, en préparation de la deuxième saison, Oracle et SailGP, la meilleure ligue de courses de voile au monde, ont étendu leur plateforme de transformation numérique à succès. SailGP utilise Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pour fournir des données en temps réel aux huit équipes nationales de la ligue ainsi qu’aux partenaires de diffusion et aux téléspectateurs du monde entier.

En avril 2020, IBM a dévoilé une technologie innovante basée sur l’IA. IBM a récemment introduit des solutions révolutionnaires alimentées par l’IA pour aider la communauté de la santé et de la recherche à trouver plus rapidement des informations médicales et des traitements COVID-19.

Transformation numérique dans la dynamique du marché des dépenses

Conducteurs

Demande croissante de transformation numérique personnalisée

Chaque entreprise est confrontée à différents problèmes de croissance de l’entreprise, tels que les opérations de vente, la coopération d’entreprise et la clientèle numérique. Les solutions de transformation numérique répondent avec succès aux problèmes propres au secteur industriel et au segment d’entreprise. Par exemple, un fabricant de pièces automobiles ne peut pas potentiellement bénéficier de la même stratégie de transformation numérique qu’une entreprise qui fabrique des textiles. En conséquence, les fournisseurs du marché proposent des solutions de transformation numérique hautement personnalisées pour résoudre les difficultés de leurs clients face à la croissance de l’entreprise. Avec les données d’entreprise, ce niveau de personnification est réalisable. Les données d’entreprise sont générées en grand nombre et se développent de manière exponentielle. Étant donné que la plupart d’entre eux ne sont généralement pas rationalisés, les nouvelles technologies telles que l’IA, le big data, le ML, et l’analyse des données peut produire des informations commerciales utiles et augmenter considérablement les revenus dans ces situations. En conséquence, les fournisseurs du marché se concentrent sur la création de solutions de transformation numérique individualisées qui répondent précisément aux besoins de diverses industries et entreprises.

En outre, des facteurs tels que la demande croissante d’appareils mobiles associée à la facilité d’accès offerte par les services en ligne et la chaîne de blocs accéléreront l’expansion globale du marché au cours de la période de prévision. De plus, le besoin croissant d’améliorer les performances opérationnelles devrait stimuler le taux de croissance de la transformation numérique sur le marché des dépenses. L’augmentation des dépenses consacrées aux activités de marketing et de publicité par les entreprises aura un impact positif supplémentaire sur le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Adoption d’initiatives numériques

Les industriels doivent mettre en œuvre des programmes à grande échelle pour avoir une influence substantielle. Le développement de nouveaux processus commerciaux à l’échelle de l’entreprise est nécessaire pour la mise à l’échelle. Les entreprises devront résoudre les conflits potentiels à mesure que leur présence en ligne se développera, car les canaux traditionnels, comme les interactions en personne, continueront d’être importants. La phase d’acceptation et de mise à l’échelle est généralement l’aspect le plus difficile de toute initiative de numérisation. Pour réussir, les organisations industrielles doivent continuellement réévaluer leurs principaux domaines, leviers de valeur, solutions et cas d’utilisation. De nombreuses applications dans tous les secteurs, y compris les secteurs de la manutention, de l’aviation, de la médecine, de l’agriculture et de l’énergie, ont montré la valeur de l’automatisation basée sur l’IA. L’IA est utilisée pour identifier les problèmes d’équipement et trouver des irrégularités dans les produits,

Lancements de produits en plein essor et autres innovations

De plus, les lancements de produits en plein essor et les autres innovations des acteurs du marché offrent en outre de nombreuses opportunités de croissance sur le marché. Les entreprises leaders de la transformation numérique sur le marché des dépenses offrent les mesures nécessaires pour améliorer la transformation numérique dans la qualité, la précision et les performances des dépenses, offrant ainsi davantage de fonctionnalités de pointe et de sécurité.

Contraintes/Défis

Intégration de données à partir de silos de données

Les entreprises doivent extraire correctement la valeur des données afin de réduire les risques, de cibler les consommateurs importants et d’évaluer les performances de l’entreprise. Il faut que suffisamment de données soient disponibles pour monétiser ces actifs de données. Cependant, les entreprises, en particulier les entreprises centralisées, peuvent rencontrer des difficultés supplémentaires lorsqu’elles combinent des données provenant de diverses sources de données en informations pertinentes. Les industries qui traitent des données personnelles sensibles sur des individus, telles que le BFSI et les secteurs de la santé, sont très préoccupées par l’échange de données. À mesure que le besoin d’échange de données augmente, il doit être équilibré avec des outils de réduction des risques. Ce facteur pose divers obstacles à la croissance du marché.

Préoccupations concernant la sécurité des données

Les données, qui constituent le fondement des solutions de transformation numérique, continuent d’être un élément crucial que la plupart des organisations trouvent difficile à gérer. La probabilité d’atteintes à la sécurité et de pertes de données a augmenté en raison de l’inefficacité de la maintenance d’exaoctets et de pétaoctets de données. Les équipes marketing ont besoin de données sécurisées et en temps réel pour offrir une expérience client fantastique dans l’industrie féroce d’aujourd’hui. Les organisations auront besoin de mesures de sécurité et de confidentialité plus strictes à mesure que l’Internet des objets (IoT) devient plus courant afin de prévenir les violations. La question de la sécurité menace le succès de la numérisation. Il y aura plus de problèmes de sécurité et de confidentialité à mesure que les équipements compatibles avec l’Internet des objets (IoT) prolifèrent, et chaque point de terminaison, passerelle, capteur et smartphone sera une cible tentante pour les pirates. Ces appareils sont portables grâce au programme middleware, ce qui les rend vulnérables à la perte de contrôle physique et aux failles de sécurité du réseau. Le danger de perte de données et d’exposition des appareils et des données depuis et vers n’importe quel système en raison d’attaques basées sur le réseau peut augmenter lors de l’utilisation d’appareils portables. Les menaces amplifiées entravent toujours l’adoption rapide de la transformation numérique dans les secteurs industriels à forte intensité de données. Ce facteur est donc estimé être un défi important pour la transformation numérique du marché des dépenses au cours de la période de prévision. Les menaces amplifiées entravent toujours l’adoption rapide de la transformation numérique dans les secteurs industriels à forte intensité de données. Ce facteur est donc estimé être un défi important pour la transformation numérique du marché des dépenses au cours de la période de prévision. Les menaces amplifiées entravent toujours l’adoption rapide de la transformation numérique dans les secteurs industriels à forte intensité de données. Ce facteur est donc estimé être un défi important pour la transformation numérique du marché des dépenses au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché mondial de la transformation numérique dans les dépenses :

Technologie

Cloud computing

Intelligence artificielle

Mégadonnées et analytique

Mobilité/Médias sociaux

La cyber-sécurité

Internet des objets

Autres

Un service

Services professionnels

Implémentation et intégration

Type de déploiement

Nuage

Sur site

Taille de l’organisation

Petites et moyennes entreprises

Grandes Entreprises

Vertical

Bancaire

Services financiers et assurance

Informatique et Télécom

Fabrication

Éducation

Détail

Médias et divertissement

Gouvernement

Autres

Analyse au niveau du pays du marché de la transformation numérique des dépenses

The countries covered in the Digital Transformation in Spending market report are South Africa, Saudi Arabia, U.A.E., Egypt, Israel, the Rest of Middle East and Africa, U.S., Canada, Mexico, Germany, U.K., France, Italy, Spain, Russia, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Rest of Europe, China, Japan, India, South Korea, Australia, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific, Brazil, Argentina and Rest of South America. North America dominates globally due to rising demand for advanced technologies and software design and development.

The country section of the report also provides individual market-impacting factors and market regulation changes that impact the market’s current and future trends. Data points like downstream and upstream value chain analysis, technical trends, porter’s five forces analysis, and case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, the impact of domestic tariffs, and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Key Benefits of the report:

This study presents the analytical depiction of the global Digital Transformation in Spending industry along with the current trends and future estimations to determine the imminent investment pockets.

The report presents information related to key drivers, restraints, and opportunities along with detailed analysis of the global Digital Transformation in Spending market share.

The current market is quantitatively analysed to highlight the global Digital Transformation in Spending market growth scenario.

Porter’s five forces analysis illustrates the potency of buyers & suppliers in the market.

The report provides a detailed global Digital Transformation in Spending market analysis based on competitive intensity and how the competition will take shape in the coming years.

Table des matières : Transformation numérique mondiale sur le marché des dépenses

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Transformation numérique mondiale sur le marché des dépenses , type d’agriculture

7 Transformation numérique mondiale sur le marché des dépenses, logiciels

8 Transformation numérique mondiale sur le marché des dépenses, par service

9 Transformation numérique mondiale sur le marché des dépenses, par solution

10 Transformation numérique mondiale dans l’application du marché des dépenses

10 Transformation numérique mondiale sur le marché des dépenses, par région

11 Transformation numérique mondiale sur le marché des dépenses, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

