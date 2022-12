La taille, la part, les tendances, les facteurs de croissance et les perspectives régionales du marché de la robotique médicale montrent un TCAC de 15,7% jusqu’en 2029

Dans cette industrie à croissance rapide, il est souvent nécessaire d’obtenir des informations rapidement et, par conséquent, obtenir ce type de rapport d’activité sur la robotique médicale est le meilleur moyen de recueillir ces informations. L’utilisation de rapports de marché peut faire gagner beaucoup de temps en supprimant une grande partie des conjectures du processus. Ce rapport de l’industrie aide également à la recherche des meilleures pratiques, à la préparation des appels d’offres, à la préparation des réunions avec les clients et à la création de contenu. Le rapport fournit des informations sur le problème et permet de valider les informations. Le document Global Medical Robotics Market fournit une vue globale du marché, permettant une analyse comparative de toutes les entreprises du secteur et pas seulement de celles sur lesquelles il se concentre.

Le rapport d’étude de marché sur la robotique médicale Il est le mieux adapté pour collecter, documenter et analyser systématiquement des données sur les problèmes liés au marketing des produits, fournissant ainsi un excellent rapport de marché pour l’industrie de la robotique médicale. L’analyse de ce rapport complet met en évidence les segments qui connaissent la croissance la plus rapide sur la base du cadre de prévision estimé. Ce rapport de marché unique et exceptionnel a été rédigé par un groupe d’analystes enthousiastes, de chercheurs qualifiés et de prévisionnistes expérimentés qui s’y sont rigoureusement engagés. Le rapport fiable sur le marché de la robotique médicale est idéal pour l’industrie de la robotique médicale pour découvrir les meilleures opportunités du marché et se concentrer sur les informations cruciales pour un succès efficace.

Le marché mondial de la robotique médicale devrait augmenter à un rythme significatif au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la robotique médicale croîtra à un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 34 470,62 millions de dollars américains en 2029 contre 11 656,32 millions de dollars américains en 2021. L’augmentation des dépenses de santé et l’amélioration des innovations et des technologies sont les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation de la population gériatrique stimule la croissance du marché car elle conduit à une utilisation accrue des robots pour effectuer de nombreuses tâches telles que la recherche d’eau ou de nourriture, les rappels de médicaments, l’entraînement cognitif, le divertissement, la communication par téléprésence, la surveillance des signes vitaux, etc.

Ces robots ont été introduits pour répondre aux besoins des personnes âgées, y compris les soins physiques et médicaux. De plus, la population âgée est fortement touchée par les maladies chroniques, ce qui peut être un facteur de croissance du marché mondial de la robotique médicale.

L’utilisation croissante de ces applications robotiques dans les centres de réadaptation neurologique et médullaire a entraîné une demande accrue de robots exosquelettes en thérapie, dynamisant le marché mondial de la robotique médicale.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont ARxIUM, Ekso Bionics, Capsa Healthcare, ReWalk Robotics, Renishaw plc, Hocoma, Asensus Surgical US, Inc., Paro Robots US, Inc., Yukai Engineering Inc., Stryker, Accuray Incorporated, Corindus (To Siemens Healthineers Company), Kuka AG, Auris Health, Inc. (une filiale de Johnson & Johnson), CMR Surgical Ltd., Stereotaxis, Inc., InTouch Health Inc. (une filiale de Teladoc Health, Inc.) etc. et dans le monde Star. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Points clés couverts dans ce rapport d’étude de marché :

la taille du marché

Nouvelles ventes sur le marché.

Vente de remplacement au marché

base d’installation

marché de la marque

Volume du programme du marché

Analyse des prix des produits du marché.

Résultats de santé du marché

Coûts du marché pour les analyses infirmières

Cadre réglementaire et évolutions

Analyse des prix et remises

Part de marché par région

Les derniers développements des concurrents sur le marché.

Applications de marché à venir

Recherche sur les innovateurs du marché

Indicateurs clés couverts :

Chapitre 1 Introduction

buts et objectifs d’apprentissage

Quoi de neuf dans cette mise à jour ?

raison de cette recherche

portée du rapport

méthode

Importance de ce rapport

Réponses aux questions importantes dans le rapport

distribution géographique

Chapitre 2 : Résumé et faits saillants

Résumé des résultats

Chapitre 3: Tendance du marché des robots médicaux et contexte technologique

Introduire

Aperçu

département commercial

dynamique du marché

chauffeur

restriction

Chapitre 4 : Impact de la pandémie de Covid-19

Chapitre 5 : Segmentation du marché par type d’appareil

Chapitre 6 : Segmentation du marché par utilisateur final

Chapitre 7: Segmentation du marché par régions

Chapitre 8: Opportunités du marché des robots médicaux

Chapitre 9 : Paysage concurrentiel

Chapitre 10 : Annexe

Principales raisons d’acheter ce rapport :

Une analyse approfondie du marché fournit une compréhension globale du marché mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les problèmes clés et les solutions pour réduire les risques de développement.

Comprendre les moteurs et les forces motrices les plus influents dans l’analyse du marché de la robotique médicale et son impact sur le marché mondial.

En savoir plus sur les stratégies de mise sur le marché des grandes entreprises.

Découvrez les perspectives d’avenir et les perspectives de parts de marché de la robotique médicale.

Analyse des tendances agressives telles que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

