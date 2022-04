La taille, la part, les tendances, la croissance, les perspectives, les stratégies, les fabricants, les pays, le type et la taille du marché des équipements de soins intensifs portables devraient monter en flèche pour atteindre 14 857,85 millions USD d’ici 2028

Le rapport de recherche sur le marché mondial des équipements de soins intensifs portables offre des informations exploitables sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent concevoir des stratégies durables et lucratives. Le rapport de marché aidera sûrement à développer l’entreprise. Le rapport fournit les fluctuations de valeur du TCAC (taux de croissance annuel composé) pour la période de prévision spécifique, ce qui semble être utile pour décider des stratégies de coût et d’investissement. Ce rapport de l’industrie fournit aux clients des informations sur la situation de leur entreprise, les aidant à garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui. il s’agit d’un rapport d’étude de marché prometteur, axé sur le client et fiable qui répond aux besoins commerciaux du client.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de soins intensifs portables affichera un TCAC d’environ 9,81 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que la valeur marchande actuelle, soit 7 027,82 millions de dollars, montera en flèche pour atteindre 14 857,85 millions de dollars d’ici 2028.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des équipements de soins intensifs portables

Certains des principaux concurrents opérant actuellement sur le marché mondial des équipements de soins intensifs portables sont GENERAL ELECTRIC ; Koninklijke Philips NV ; Medtronic ; Systèmes de vie Ventec ; Intègre les sciences de la vie ; B. Braun Melsung AG; VYAIRE ; docteur nox; Société OMRON ; Technologies médicales BPL ; MAQUET Holding BV & Co. KG; F. Hoffmann-La Roche Ltd; abbé; Soins de santé Briggs ; SOCIÉTÉ NIHON KOHDEN ; Skanray Technologies SA Limitée, ; Smith’s Medical, Inc. ; CONTEC SYSTÈMES MÉDICAUX CO., LTD. ; Animas LLC ; Carestream Santé ; MinXray Inc. ; Guangdong Biolight fait partie des principaux concurrents actuellement présents sur le marché des équipements de soins intensifs portables.

Marché mondial des équipements de soins intensifs portables

Les dispositifs médicaux portables sont des interfaces de communication sans fil qui ont une longue durée de vie de la batterie et partagent un traitement de données robuste pour fournir une interface utilisateur sophistiquée entre les patients. Les dispositifs médicaux portables sont capables de communiquer avec un médecin et des patients individuels à l’aide de différents types de réseaux (WLAN, WMAN, WPAN et WWAN)

Segmentation: marché mondial des équipements de soins intensifs portables

L’équipement de soins intensifs portable mondial est segmenté en fonction du type, du patient, de l’application, du canal de distribution et de la géographie.

Par type (imagerie diagnostique, dispositifs de surveillance), patient (adulte, gériatrique, pédiatrique, néonatal), application (neurologie, cardiologie, respiratoire, autre chirurgie), canal de distribution (appels d’offres directs, distributeurs et détaillants), géographie (Amérique Amérique du Nord , Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique)

développement récent

En juin 2017, Koninklijke Philips NV a annoncé le lancement d’une exposition innovante d’équipements de surveillance des patients et de soins intensifs avec l’aide d’IntelliSafari, qui a été lancée à Ahmedabad, en Inde. Cette fourgonnette comprendra des établissements de santé dans les villes de niveau 2 et 3 avec les dernières technologies disponibles sur le marché.

En avril 2017, Ventec Life Systems a annoncé avoir reçu l’autorisation 510(k) de la FDA américaine pour « VOCSN », son appareil de survie portable qui fournit des thérapies telles que la ventilation, l’oxygène, la toux, l’aspiration et la nébulisation. . Cette autorisation permettra de fournir ce produit innovant à de nombreux patients dans le besoin.

Scénario de marché du marché des équipements de soins intensifs portables

La préférence croissante des patients pour recevoir un traitement médical dans leurs établissements a donné naissance à des équipements de soins intensifs portables. L’équipement de soins intensifs portable est pratique à manipuler, mobile et agit comme un atout à long terme. Les acteurs du marché ont saisi l’opportunité et introduit des équipements de soins intensifs portables pour économiser d’énormes sommes qu’ils dépenseront dans un hôpital. Ceux-ci fournissent divers services de surveillance et de diagnostic aux patients ainsi qu’aux prestataires de soins de santé.

L’augmentation du nombre de patients souffrant de maladies aiguës ou chroniques a entraîné une demande accrue d’équipements de soins intensifs portables. De plus, l’augmentation de la population gériatrique dans le monde a créé des opportunités de croissance lucratives pour le marché des équipements portables de soins intensifs. Le nombre croissant d’accidents a contribué à l’augmentation significative du taux de croissance du marché. La récente épidémie de coronavirus a provoqué une augmentation de la demande d’équipements de soins intensifs portables via les plateformes de commerce électronique. La préférence croissante pour les soins de santé à domicile est un autre moteur de croissance.

Cependant, le coût élevé de cet équipement couplé au coût de maintenance élevé s’avérera être un retardateur de croissance. De plus, un niveau de connaissances et d’expérience est requis pour faire fonctionner l’équipement que tout le monde ne possède pas.

Ce rapport sur le marché des équipements de soins intensifs portables fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des équipements portables de soins intensifs,

Portée du marché et taille du marché mondial des équipements portables de soins intensifs

Le marché des équipements de soins intensifs portables est segmenté en fonction du type, du patient, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des équipements de soins intensifs portables est segmenté en dispositifs d’imagerie diagnostique et de surveillance. L’imagerie diagnostique est en outre sous-segmentée en rayons X, ultrasons et endoscopes. Les dispositifs de surveillance sont également divisés en surveillance cardiaque, surveillance neurologique, surveillance respiratoire, surveillance fœtale et néonatale, surveillance des signes vitaux et système de surveillance hémodynamique. La surveillance cardiaque est subdivisée en moniteurs Holter, systèmes ECG au repos, moniteurs ECG d’exercice, systèmes de surveillance des événements et systèmes de gestion ECG. La neurosurveillance est également divisée en moniteurs EEG, machines EMG, moniteurs ICP, machines MEG et oxymètres cérébraux.

Selon le patient, le marché est segmenté en adultes, gériatrie, pédiatrie et nouveau-nés.

Le marché peut également être segmenté en fonction des applications en neurologie, cardiologie, chirurgie respiratoire et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en soumissionnaires directs, distributeurs et détaillants.

Analyse au niveau national du marché Équipement portable de soins intensifs

Le marché des équipements de soins intensifs portables est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type, patient, application et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de soins intensifs portables sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de la prévalence d’une infrastructure de soins de santé de bonne qualité et de l’amélioration des compétences en recherche et développement pour fournir le meilleur équipement portable de soins intensifs. L’Asie-Pacifique, en revanche, prospérera au cours de la période de prévision en ayant le TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation de la population gériatrique ayant besoin d’une assistance médicale ainsi que de l’amélioration de l’infrastructure de soins de santé.

La section par pays du rapport sur le marché des équipements de soins intensifs portables fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des équipements de soins intensifs portables vous donne également une analyse détaillée du marché pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les soins de santé. scénarios réglementaires et son impact sur le marché des équipements portables de soins intensifs. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des équipements de soins intensifs portables

Le paysage concurrentiel du marché des équipements de soins intensifs portables fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. le produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises liées au marché des équipements de soins intensifs portables.

Aspectos destacados de este estudio Informe de investigación de mercado:

1. Para perfilar estratégicamente a los jugadores clave y analizar exhaustivamente su posición en el mercado en términos de clasificación y competencias básicas, y detallar el panorama competitivo para los líderes del mercado.

2. Describir y pronosticar el mercado, en términos de valor, para varios segmentos, por región América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC) y Resto del mundo (RoW)

3. Parámetros clave que impulsan este mercado y limitan su crecimiento

4. Qué desafíos enfrentarán los fabricantes, así como nuevas oportunidades y amenazas que enfrentarán.

5. Conozca las estrategias de mercado que están adoptando sus competidores y organizaciones líderes

Algunas de las preguntas clave respondidas en este informe:

● La descripción detallada de este mercado ayuda a que los clientes y las empresas desarrollen estrategias.

● Factores influyentes que hacen prosperar la demanda y las limitaciones del mercado.

● Qué es la concentración del mercado? ¿Está fragmentado o altamente concentrado?

● Qué tendencias, desafíos y barreras afectarán el desarrollo y dimensionamiento de este Mercado?

● Análisis FODA de cada jugador clave mencionado junto con el perfil de su empresa con la ayuda del mecanismo de herramientas de cinco fuerzas de Porter para complementar el mismo.

● Qué impulso de crecimiento o aceleración tiene el mercado durante el período de pronóstico?

