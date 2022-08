La taille, la part, les tendances et les tendances du marché des films biodégradables devraient atteindre 21 270,50 millions USD et croître à un TCAC de 5,2% prévu d’ici 2028

Le film biodégradable universelLe rapport explique une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Ce rapport d’étude de marché s’avère être une source précieuse d’informations avec laquelle les entreprises peuvent obtenir une vue télescopique des tendances actuelles du marché Film biodégradable, des demandes et des préférences des consommateurs, des situations du marché, des opportunités et de l’état du marché. De plus, il contient également toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les développements clés, les applications et les engagements, ainsi que les actions détaillées des acteurs clés en ce qui concerne les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et leurs effets en termes des ventes, des importations, des exportations, des revenus et des valeurs CAGR.

Analyse et aperçu du marché : marché mondial des films biodégradables

Le marché des films biodégradables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 21 270,50 millions USD. d’ici 2028. La prise de conscience croissante des problèmes de santé associés aux films plastiques agit comme un moteur et stimule la demande pour le marché des films biodégradables

Liste des principaux acteurs du marché des films biodégradables : BASF SE, Biogeneral, Plascon Group, TAGHLEEF INDUSTRIES GROUP, Shreejistretchfilm, Polyplex, STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, Grafix Plastics, Profol GmbH, Walki Group Oy, BioBag Americas, Inc., AVERY DENNISON CORPORATION , Polystar Plastics Ltd, TIPA LTD, Cortec Corporation, BI-AX International Inc, Futamura Group, Trioplast Industrier AB, Poysha Packaging Private Limited, Layfield Group. Ltd., Accredo Packaging, Inc., Paco Label, Brentwood Plastics, Inc., Novamont SpA, PLASTIKA KRITIS SA

Analyse de marché:

Les films biodégradables sont dégradés par la nature au fil du temps sous l’influence de paramètres naturels tels que l’humidité, l’oxygène, les microbes et la lumière du soleil. Ces films ont été inventés pour éliminer les menaces telles que la pollution atmosphérique et les générations de décharges causées par les films plastiques. Ces matériaux sont fabriqués principalement par le remplacement chimique des chaînes de carbone dans les matériaux utilisés pour fabriquer les films plastiques afin que le processus de dégradation se produise plus rapidement que dans le cas des plastiques normaux.

La fluctuation des prix et la disponibilité à long terme des combustibles fossiles agissent comme un moteur et stimulent la demande pour le marché des films biodégradables. Le coût de production comparativement plus élevé des films plastiques entrave la demande du marché des films biodégradables. La croissance du marché des films durables constitue une opportunité pour le marché des films biodégradables. Incapacité du film biodégradable à se dégrader lorsque certaines conditions environnementales ne sont pas remplies, ce qui constitue un défi pour entraver la demande du marché du film biodégradable.

Ce rapport sur le marché des films biodégradables fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial des films biodégradables et taille du marché

Le marché des films biodégradables est segmenté en fonction du type, du type de produit, du type de culture et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des films biodégradables est segmenté en PLA, mélanges d’amidon, polyester biodégradable, PHA, à base de soja, à base de cellulose, à base de lignine et autres. En 2021, le segment des mélanges d’amidon domine le marché des films biodégradables, car les films biodégradables de mélanges d’amidon ont de bonnes propriétés de film qui ont comparativement moins d’effets environnementaux négatifs.

Sur la base du type de produit, le marché des films biodégradables est segmenté en oxo-biodégradable et hydro-biodégradable. En 2021, le segment oxo-biodégradable domine le marché des films biodégradables car les produits à base oxo-biodégradables sont rentables et facilement abordables pour les consommateurs.

Sur la base du type de culture, le marché des films biodégradables est segmenté en fruits et légumes, céréales et oléagineux, fleurs et plantes et autres. En 2021, le segment des céréales et des oléagineux devrait dominer le marché des films biodégradables en raison de l’excellente conformité au contact alimentaire et de la résistance et de la stabilité exclusives de ces films biodégradables qui stimulent sa demande au cours de l’année de prévision.

Sur la base de l’application, le marché des films biodégradables est segmenté en emballages alimentaires, agriculture et horticulture, produits cosmétiques et de soins personnels, emballages industriels et autres. En 2021, le segment de l’agriculture et de l’horticulture domine le marché des films biodégradables car les films biodégradables sont largement utilisés dans les applications agricoles et horticoles pour augmenter l’efficacité de l’utilisation de l’eau, ce qui contribue à stimuler sa demande au cours de l’année de prévision.

Opportunités de marché :

Croissance de la prise de conscience des avantages du marché du film biodégradable

Demande croissante de film biodégradable

Opportunités croissantes de recherche et développement

Par exemple,

En septembre 2020, AVERY DENNISON CORPORATION Brésil a reçu le prix de la durabilité de l’industrie pour la troisième fois consécutive pour son programme de recyclage des déchets d’étiquettes. Cette réalisation devrait augmenter son goodwill et ses ventes dans le pays ainsi que sur le continent.

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’écouvillon de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs.

