La taille, la part, les tendances et la part du marché de l’ergothérapie devraient en outre atteindre 6 716,82 millions USD d’ici 2029

Le rapport de recherche commerciale sur le marché de l’ergothérapie contient des données et des informations sur le marché qui peuvent répondre à plusieurs problèmes de marketing dans différents domaines fonctionnels du marketing tels que le comportement du consommateur, le produit, les ventes, le canal de distribution, la tarification, la publicité et la distribution physique. Le rapport fournit des données sur les modèles et les améliorations, et cible les secteurs d’activité et les matériaux, les limites et les avancées. Ce rapport contient un chapitre sur ce marché et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales.

Les ergothérapeutes (ergothérapeutes) travaillent régulièrement avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des handicaps, des blessures ou des déficiences. Les approches d’ergothérapie consistent à aider les enfants handicapés à participer pleinement à l’école et aux milieux sociaux, à la réadaptation après une blessure et à fournir un soutien aux personnes âgées qui subissent des changements physiques et cognitifs.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’ergothérapie était évalué à 4 410 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 6 716,82 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

L’ergothérapie est un type de traitement médical qui implique que le patient participe à des tâches quotidiennes qui lui sont bénéfiques. L’ergothérapie évalue et intervient pour aider les gens à développer ou à maintenir des activités significatives dans leur vie, qu’il s’agisse d’individus, de groupes ou de communautés. L’ergothérapie s’adresse aux patients blessés, malades ou handicapés. L’objectif principal de l’ergothérapie est d’aider les gens à se développer, à guérir et à améliorer leur condition.

Dynamique du marché de l’ ergothérapie

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’ergothérapie au cours de la période de prévision sont les suivants:

Hausse de la population âgée

À l’échelle mondiale, la population gériatrique est en pleine expansion, selon le Population Reference Bureau. À l’échelle mondiale, la croissance rapide de la population gériatrique a entraîné une augmentation significative de l’incidence des maladies chroniques et accélérera encore la croissance du marché.

Activités de recherche croissantes

Un financement public-privé accru pour des projets de recherche spécifiques devrait en outre propulser la croissance du marché.

Hausse des dépenses de santé

Les dépenses de santé par personne dans le monde ont augmenté, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.

Opportunités

De plus, on estime en outre que les progrès technologiques offriront des opportunités potentielles de croissance du marché de l’ergothérapie dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’absence de personnel qualifié devrait encore entraver la croissance du marché de l’ergothérapie au cours de la période ciblée. Cependant, le scénario de remboursement déséquilibré pour l’ergothérapie pourrait encore remettre en question la croissance du marché de l’ergothérapie dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché de l’ergothérapie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’ergothérapie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’ ergothérapie

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché de l’ergothérapie. Conditions socio-économiques de divers pays dans le monde. L’économie mondiale a été affectée par une augmentation exponentielle des cas de COVID-19. Pendant la flambée des cas de COVID-19, qui a entraîné une perte d’emploi. Depuis, le marché de l’ergothérapie a subi une baisse car les travailleurs et les employés n’étaient pas au travail. Cependant, dans le scénario post-COVID, le marché de l’ergothérapie devrait être considérablement impacté.

Étendue du marché mondial de l’ ergothérapie et taille du marché

Le marché de l’ergothérapie est segmenté en fonction du produit, de l’application et de la maladie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Basé sur le cloud

Sur site

Sur la base du produit, le marché de l’ergothérapie est segmenté en cloud et sur site.

Maladie

Les troubles mentaux

Troubles physiques

Sur la base de la maladie, le marché de l’ergothérapie est segmenté en troubles mentaux et troubles physiques.

Application

Désordres psychologiques

Hôpital

Les autres

Sur la base des candidatures, le marché de l’ergothérapie est segmenté en troubles psychologiques, hospitaliers et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’ ergothérapie

Le marché de l’ergothérapie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et maladie, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’ergothérapie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’ergothérapie en raison de l’augmentation des dépenses liées à la recherche et à l’avancement des compétences. En outre, l’incidence croissante des troubles mentaux stimulera davantage la croissance du marché de l’ergothérapie dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché de l’ergothérapie en raison de l’augmentation des dépenses publiques dans le secteur de la santé. De plus, la sensibilisation croissante à l’ergothérapie dans plusieurs pays devrait encore propulser la croissance du marché de l’ergothérapie dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’ergothérapie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’ergothérapie, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact. sur le marché de l’ergothérapie. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Ergothérapie

Le paysage concurrentiel du marché de l’ergothérapie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’ergothérapie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’ergothérapie sont:

WebPT (États-Unis)

Santé des locaux. (NOUS)

Net Health (États-Unis)

CLINICIEN (ÉTATS-UNIS)

Optima Health Care, Inc. (États-Unis)

ClinicSource (États-Unis)

Bio Med International Pvt. Ltd (Inde)

Équipements de physiothérapie divine (Inde)

Compagnie Chirurgicale Idéale. (Inde)

Alliance Therapy Services (États-Unis)

Getinge AB (Suède)

Midmark Corporation (États-Unis)

STERIS (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

A-dec Inc. (États-Unis)

Cantel Medical (États-Unis)

Méthodologie de recherche : marché mondial de l’ ergothérapie

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

• Quels sont les membres centraux du marché des effets ?