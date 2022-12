La taille, la part, la croissance, les perspectives de revenus, la demande et le marché de l’IRM cérébrale devraient enregistrer le TCAC le plus élevé de 5,0% d’ici 2029

Nouveau rapport de recherche sur le marché des scanners IRM cérébraux ajouté à la base de données des rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche comporte 329 pages, 53 tableaux et 244 figures, résumant les meilleures entreprises avec des tableaux et des figures.

Les IRM cérébrales globales sont complémentaires et visent à réduire la gravité des symptômes. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché de l’IRM cérébrale croîtra à un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Un rapport d'étude de marché international sur l'IRM cérébrale s'est avéré très influent sur le développement des entreprises à bien des égards. Ce document de marché examine les conditions générales du marché, l'amélioration du marché, le scénario de marché, les développements dans des régions de marché spécifiques, les coûts et les bénéfices, le statut et les prix comparatifs parmi les principaux acteurs.

L'étude de marché menée pour créer un rapport sur le marché de l'IRM cérébrale de premier ordre couvre des marchés hétérogènes selon les exigences de l'industrie de l'IRM cérébrale et met au jour les meilleures solutions et des détails sur les tendances du marché.

développement récent

En décembre 2020, pendant l’épidémie, Bestact a lancé en Chine un scanner IRM supraconducteur de 1,5 t sans hélium liquide. Le lancement de ce produit vient enrichir la gamme de produits du segment IRM supraconducteur. Il rendra le scanner IRM supraconducteur de 1,5 tonne disponible dans les centres d’imagerie et de diagnostic en Chine. devrait augmenter les revenus

Résumé des points clés du rapport de marché :

Le rapport met en évidence les tendances récentes et l’analyse SWOT Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché de l’IRM cérébrale dans les années à venir Il fournit une analyse concurrentielle, y compris les parts de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que le lancement de projets et les approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris des études qualitatives et quantitatives intégrant les implications économiques et politiques

Intégrer l’analyse régionale et nationale des forces de l’offre et de la demande influençant la croissance du marché

Valeur marchande (millions de dollars US) et unités de volume (millions) pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel des parts de marché des principaux acteurs et nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les produits adoptés, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies des principaux acteurs du marché

Certains des principaux acteurs du marché de l’IRM cérébrale sont Koninklijke Philips NV General Electric Company, FUJIFILM Holdings America Corporation, Siemens Healthcare GmbH, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ESAOTE SPA, Hyperfine, Time Medical Holding., Shenzhen Anke High-tech Co. , Ltd., UNITED IMAGING, SternMed GmbH., Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd., BASDA, Ultravision Medical Equipment Trading LLC, Neusoft Corporation, Elekta AB, alltech Medical Systems America, FONAR Corp, Bruker, Aspect Imaging Ltd., ASG Superconductors spa, MinFound Medical Systems Co., Ltd et Synaptive Medical, etc.

Dynamique du marché mondial de l’IRM cérébrale

chauffeur

Augmentation de la prévalence et de l’incidence des troubles neurologiques chroniques

L’incidence croissante des troubles neurologiques tels que les accidents vasculaires cérébraux et la démence augmentera le diagnostic et l’utilisation des équipements d’IRM cérébrale et sera donc le principal moteur de l’expansion du taux de croissance du marché.

Par exemple,

En 2021, plus de 600 000 personnes aux États-Unis recevront un diagnostic d’AVC et 250 000 de maladie d’Alzheimer, selon la Family Caregivers Alliance. Aux États-Unis, 1,2 million de personnes âgées de 18 ans et plus reçoivent chaque année un diagnostic de troubles cérébraux adultes

Augmentation des approbations de produits

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale est l’approbation de l’utilisation des IRM cérébrales, qui contribue à améliorer son infrastructure.

Croissance moyenne du développement de la technologie des équipements IRM

En outre, la croissance des développements technologiques dans les appareils d’IRM de moyenne intensité tels que l’intelligence artificielle et les ultrasons stimulera davantage la croissance du marché de l’IRM cérébrale.

En outre, les progrès de la technologie médicale, davantage d’initiatives d’organisations publiques et privées pour sensibiliser le public et l’augmentation du financement gouvernemental sont des facteurs qui élargissent le marché de l’IRM sous la pluie. D’autres facteurs tels que la demande croissante de thérapies efficaces et la sensibilisation croissante au diagnostic rapide auront un impact positif sur le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale. De plus, un revenu disponible élevé, l’augmentation des cas de crises d’épilepsie et l’évolution des modes de vie entraîneront l’expansion du marché de l’IRM cérébrale.

Chance

Hausse des dépenses de santé

En outre, l’augmentation des activités de recherche et développement et l’augmentation des investissements du gouvernement et des organisations privées offriront de nouvelles opportunités pour le taux de croissance du marché.

En outre, le lancement de thérapies efficaces et les essais cliniques en cours offriront des opportunités bénéfiques pour le marché de l’IRM cérébrale au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, les besoins actuels élevés non satisfaits et les développements dans les technologies médicales augmenteront le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale à l’avenir.

Limites/Défis

Cependant, les coûts élevés associés à la disponibilité et au manque d’infrastructures dans les pays à faible revenu entraveront le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale. De plus, les risques liés à l’utilisation d’équipements d’IRM entraveront la croissance du marché de l’IRM cérébrale. L’incurabilité de ce trouble neurologique et la mauvaise connaissance des maladies génétiques et rares défieront davantage le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché de l’IRM cérébrale fournit des détails sur les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités en termes de sources de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, domaines d’application et dominance, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’IRM cérébrale, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

L’IRM cérébrale est un trouble cérébral relativement rare avec une incidence inconnue. Selon une étude de la Family Caregivers Alliance, environ 250 000 personnes ont reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer.

Brain MRI Scanning Market vous fournit également une analyse de marché détaillée pour le profilage, le pronostic et le traitement des patients. La prévalence, la morbidité, la mortalité et l’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Analysez l’analyse d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché pour créer des modèles statistiques multivariés de cohorte plus puissants pour prévoir le marché pendant les périodes de croissance.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de l’IRM cérébrale

Aperçu du marché mondial de l’IRM cérébrale

Concurrence sur le marché mondial de l’IRM cérébrale par les fabricants

Capacité mondiale d’IRM cérébrale, production, revenus (valeur) par région

Offre mondiale d’IRM cérébrale (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale d’IRM cérébrale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial de l’IRM cérébrale par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux d’IRM cérébrales

Analyse des coûts de fabrication des IRM cérébrales

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeur/Trader

Analyse des facteurs influençant le marché

Prévisions du marché mondial de l’IRM cérébrale

Constatations et conclusions

annexe

Ce rapport d’étude / d’analyse du marché de l’IRM cérébrale contient les réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour les IRM cérébrales ? Quels sont les progrès réalisés dans cette technologie? Quelles tendances ont conduit à ces évolutions ? Quels sont les principaux acteurs mondiaux du marché mondial de l’IRM cérébrale? Quel est leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ? Quel est le statut du marché mondial de l’IRM cérébrale du marché de l’IRM cérébrale? Quels sont le volume, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché IRM cérébrale? Quel est l’état actuel du marché des IRM cérébrales? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, que ce soit par entreprise ou par pays ? Quelle est l’analyse de marché du marché de l’IRM cérébrale compte tenu de l’application et du type ? Quelles sont les prévisions pour l’industrie mondiale de l’IRM cérébrale compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production ? Quels sont les coûts et bénéfices estimés ? Qu’est-ce que la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ? Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché IRM cérébrale des matières premières en amont et des industries en aval? Quel sera l’impact économique sur l’industrie de l’IRM cérébrale ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelle est la tendance de développement de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont la dynamique du marché IRM cérébrale sur le marché IRM cérébrale? Quels sont les défis et les opportunités ? Quelles devraient être la stratégie d’entrée, les contre-mesures d’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie Scanner par résonance magnétique cérébrale?

