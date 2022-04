La taille, la part et le rapport du marché de la chaîne du froid examinent les dernières tendances et les principaux moteurs de la croissance 2021-2030

Les chaînes du froid fournissent des services de stockage et de distribution pour les produits thermosensibles. En fonction de la nature et de l’objectif des applications de stockage, les chaînes du froid ont été classées comme congelées (< -18 ?), réfrigérées (entre 0 ? et 10 ?), légèrement réfrigérées (entre 10 ? et 20 ?) et normales ( >20 ?) Stockage.

Aperçu du marché :

Le marché de la chaîne du froid en Inde était évalué à 1.54 000 000 INR en 2020 et devrait atteindre 4.09 000 000 INR d’ici 2026, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 17.80 % au cours de la période 2021-2026. La demande croissante d’entrepôts frigorifiques dans les secteurs de l’alimentation, de la santé et de la vente au détail, ainsi que l’évolution du mode de vie des consommateurs, principalement en termes d’habitudes alimentaires et de sensibilisation au bien-être, sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché de la chaîne du froid en Inde. En outre, plusieurs initiatives entreprises par le gouvernement indien ont contribué à développer et à améliorer les systèmes de chaîne du froid en Inde et à donner une impulsion au marché. En 2020, le gouvernement indien a approuvé 27 projets de développement intégré de la chaîne du froid dans le cadre du Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana. Cependant,

Aperçu du segment :

sur la base des composants du marché, le marché indien de la chaîne du froid est segmenté en stockage de la chaîne du froid et logistique de la chaîne du froid. En 2020, le segment du stockage de la chaîne du froid représentait 44,50 % de la part de marché totale. D’ici la fin de 2025, le segment du stockage de la chaîne du froid devrait détenir une part d’environ 44,79 % du marché global. En raison de l’augmentation constante de la demande des secteurs de la vente au détail et de la santé pour le stockage et le transport à température contrôlée, les parts de marché des deux segments devraient changer légèrement au cours de la période de prévision. Snowman, Kool-ex, Coldstar, Gati Kausar et DHL Logistics sont quelques-uns des principaux acteurs du marché qui exploitent et gèrent à la fois le stockage de la chaîne du froid et les opérations logistiques.

Impact du COVID-19 :

L’apparition de la pandémie a contribué à la croissance du marché de la chaîne du froid en Inde. Les appréhensions concernant la contraction du COVID-19 et la demande croissante de produits de santé et de denrées périssables influencent le marché de la chaîne du froid en Inde. L’exigence croissante de stockage et de transport des vaccins COVID-19 a encore propulsé la croissance du marché. Les fruits et légumes, les produits laitiers et les produits d’origine animale sont les autres segments de marché susceptibles d’avoir un impact modéré sur le marché de la chaîne du froid en Inde.

