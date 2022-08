La taille, la part et le rapport de croissance du marché de l’administration de médicaments injectables explorent les tendances et l’analyse de l’industrie 2028

Le rapport sur le marché de la distribution de médicaments injectables présente le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marché. Se familiariser avec les informations les plus pertinentes sur les produits et le marché aide les entreprises à réaliser une croissance durable sur le marché. Le marché complet de la distribution de médicaments injectables Le rapport d’enquête fournit la même chose en étudiant le marché et l’industrie de la distribution de médicaments injectables sous de nombreux aspects. De nombreux experts de l’industrie fournissent leurs contributions pour la réalisation d’analyses de marché détaillées qui ont été utilisées avec beaucoup de vigilance pour encadrer ce meilleur rapport d’étude de marché. Le rapport sur la distribution de médicaments injectables répertorie les profils d’entreprise des principaux acteurs du marché et des marques qui explorent leurs actions concernant les lancements de produits, les améliorations de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions en ce qui concerne l’effet sur les ventes, l’importation, l’exportation, les revenus et les valeurs du TCAC.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’administration de médicaments injectables était évalué à 17,13 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 46,84 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 13,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Scénario de marché de la livraison de médicaments injectables

Les formulations, les techniques, les technologies et les systèmes de transport d’un ingrédient pharmaceutique dans le corps sont collectivement appelés administration de médicaments. Les injecteurs sans aiguille, les seringues traditionnelles, les auto-injecteurs et les stylos injecteurs font partie des systèmes d’administration de médicaments injectables.

On estime que le marché de l’administration de médicaments injectables augmentera rapidement au cours de la période de prévision. Les modes de vie sédentaires se sont répandus dans le monde en raison de l’adoption rapide de la technologie. Les taux d’obésité augmentent en raison de ce changement de mode de vie, qui entraîne une multitude de maladies chroniques, notamment le diabète et les maladies cardiovasculaires. Avec le développement des maladies chroniques, le désir des systèmes de santé de se concentrer davantage sur les technologies avancées d’administration de médicaments est monté en flèche. Par conséquent, cela a conduit à l’introduction de dispositifs d’administration de médicaments injectables sur le marché.

Les fabricants suivants sont couverts dans ce rapport :

Baxter, BD, Gerresheimer AG, Pfizer, Inc., Novartis AG, Schott AG, Eli Lilly and Company, Sandoz International GmbH, Terumo Corporation, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., West Pharmaceutical Services, Inc., SHL Medical AG, Insulet Corporation, Dispositifs d’administration de médicaments E3D Elcam, Ypsomed AG, AbbVie Inc., Mylan NV, Johnson & Johnson Services, Inc., Sanofi et Novo Nordisk A/S

Segmentation du marché mondial de la distribution de médicaments injectables par :

Par type (dispositifs d’administration de médicaments injectables, formulation d’administration de médicaments injectables), emballage de formulation (ampoules, flacons, cartouches, bouteilles),

Par Application Thérapeutique (Maladies Auto-immunes, Troubles Hormonaux, Maladies Orphelines, Cancer, Autres)

Par modèle d’utilisation (soins curatifs, vaccination, autre)

Par site d’administration (peau, système circulatoire/musculo-squelettique, organes, système nerveux central)

Par canal de distribution (hôpital, pharmacies de détail)

Par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, établissements de soins à domicile, autres)

Opportunité de marché : marchés émergents

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

