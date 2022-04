La taille, la part et la part du marché de l’analyse et de l’intelligence d’affaires devraient générer des revenus plus importants au cours de la période de prévision 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de l’analyse et de la Business Intelligence. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché Analytics et Business Intelligence présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les logiciels d’analyse et de Business Intelligence (BI) fournissent des analyses qui aident à examiner les données structurées et non structurées. L’utilisation de logiciels de veille économique et d’analyse est élevée dans les grandes entreprises, tandis que les petites et moyennes entreprises ont récemment commencé à adopter la même chose pour leurs opérations. En raison de la croissance des capacités numériques et du marketing numérique dans divers secteurs, notamment les médias, les produits de grande consommation et les télécommunications, l’analyse marketing est de plus en plus utilisée pour la publicité ciblée.

Aperçu du marché :

Le marché mondial de l’intelligence économique était évalué à 1 778.26 milliards INR en 2021. Il devrait atteindre 2 923.94 milliards INR d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC d’environ 8.70 % au cours de la période 2022-2027. Le marché de l’analyse en Inde devrait atteindre 11 200,42 milliards d’INR d’ici 2027, contre 3 356,88 milliards d’INR en 2021, avec une croissance à un TCAC d’environ 21,60 % au cours de la période 2022-2027.

Impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 a perturbé les entreprises et les économies, ainsi que la façon dont les organisations gèrent leurs opérations. Les organisations ont du mal à répondre aux attentes des clients en termes d’optimisation des processus et de problèmes de sécurité accrus. La pandémie de COVID-19 a provoqué un changement dans les modèles de travail, avec une augmentation de la demande des entreprises pour fournir aux travailleurs à distance les ressources dont ils ont besoin pour fonctionner efficacement. La pandémie a entraîné une augmentation exponentielle de l’utilisation des smartphones et des tablettes, ce qui a entraîné d’importantes opportunités de croissance pour le marché de l’analyse.

Influenceurs du marché :

Facteurs de marché:

La demande d’outils de collaboration basés sur le cloud, de solutions de gestion de contenu et de plateformes de streaming en ligne a augmenté. La plupart des organisations utilisent l’analyse pour améliorer la prise de décision et automatiser les processus pour une productivité et une rentabilité accrues. Pour répondre aux demandes des clients, les nouveaux entrants utilisent l’apprentissage automatique pour concevoir des jeux, traduire des langues, prédire les tendances futures du marché, composer de la musique et diagnostiquer des maladies.

Principaux facteurs de dissuasion à la croissance du marché :

L’augmentation des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données est un défi pour tout déploiement informatique qui utilise les données d’entreprise dans le cadre de sa chaîne de valeur. La plupart des habitants des pays en développement n’ont pas entendu parler de l’informatique en nuage ou ignorent à quel point elle peut affecter les opérations commerciales. Les défauts du système dans le flux de données se produisent lorsque les exigences du système sont omises ou ne sont pas entièrement satisfaites en raison d’une intervention d’erreur humaine dans les processus de développement, de test ou de vérification.

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

