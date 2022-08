La taille et les tendances du marché des amidons de spécialité montrent une croissance rapide d’ici 2028

Le marché des amidons de spécialité devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,70% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 15,42 milliards de dollars d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des amidons de spécialité fournit une analyse et des informations sur le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. Les progrès dans le secteur des aliments et des boissons accélèrent la croissance du marché des amidons de spécialité.

L’amidon fait référence à un glucide très utilisé dans la fabrication alimentaire depuis plusieurs années servant de nutriment essentiel dans le corps. Le produit est connu pour être un granule blanc, une substance organique naturellement disponible qui est stockée par presque toutes les plantes pour l’énergie. Le produit pourrait être dit la forme modifiée de l’amidon traditionnel qui est modifié pour une exigence spécifique. Il est polyvalent et soluble dans l’eau, ce qui le rend idéal pour plusieurs fonctions, notamment l’épaississement et la stabilisation.

Principaux fabricants du marché des amidons de spécialité:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des amidons de spécialité sont Archer Daniels Midland Company, Koninklijke DSM NV, Tate & Lyle, Cargill, Incorporated, Givaudan, DuPont de Nemours, Inc., Sensient Technologies Corporation, Ingredion Incorporated, Chr. Hansen Holding A/S, Kerry Inc., MK Ingredients, Santosh Group, Birkamidon, Starch Europe, Tongaat Hulett, Roquette Frères et AGRANA Beteiligungs-AG parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par régions géographiques

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

