La taille et les prévisions du marché des revêtements de sol en bois et stratifiés atteindront 102,54 milliards USD avec un TCAC de 5,40% au cours de la période de prévision

Le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés atteindra une valeur estimée à 102,54 milliards USD et croîtra à un taux de 5,40 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. La croissance des activités de construction commerciale et résidentielle est un facteur vital qui stimule la croissance du marché du caoutchouc butyle. .

Les revêtements de sol en bois et stratifiés sont un type de revêtement de sol utilisé pour recouvrir la surface des bâtiments. Le revêtement de sol stratifié est un produit de revêtement de sol artificiel multicouche qui est fusionné avec le processus de stratification. Il ressemble à du bois ou à de la pierre avec une couche d’applique photographique sous la couche protectrice transparente et la couche interne est composée de résine de mélamine et de panneaux de fibres de bois.

Hausse des activités de rénovation chez les ménages et les commerces les espaces sont le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, ainsi que de la disponibilité croissante des revêtements de sol stratifiés au format imprimé numériquement, de nombreuses options de couleurs et de tailles, ainsi que de la personnalisation, de l’augmentation du revenu disponible, de l’inclinaison accrue vers la modernisation des ménages, de la prévalence croissante de la rentabilité et du faible entretien produit, les préférences croissantes pour les revêtements de sol en bois, l’industrialisation croissante et l’urbanisation accrue dans les pays développés et en développement, l’évolution du mode de vie et les développements technologiques croissants sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés. De plus, les activités continues de recherche et développement et la modernisation croissante créeront de nouvelles opportunités pour le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés au cours de la période de prévision 2020-2027.

Cependant, le coût élevé et volatil de la matière première est le facteur vital parmi d’autres qui agit comme un frein, et mettra davantage à l’épreuve la croissance de le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Revêtements de sol en bois et stratifiés

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements de sol en bois et stratifiés fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Industries mohawks

Shaw Industries Group, Inc.

CLASSEN

Cibler les États-Unis et le Canada

Décor de puissance

Licence AFI LLC

Kastamonu intégré

Couronne d’origine

Groupe Formica

Nature-Plancher

Groupe d’entreprises Samling

Mannington Mills, Inc.

Groupe EGGER

SUISSE KRONO AG

ALSAPAN Siège social

Der International Flooring Co., Ltd

KAINDL FLOORING GMBH

MeisterWerke Schulte GmbH

Hamberger Industriewerke GmbH

PLANCHER ROBINA SDN. Ltd

Ce rapport sur le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché et taille du marché des revêtements de sol en bois et stratifiés

Le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés est segmenté en fonction du produit, de l’application et du type. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit , le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés est segmenté en revêtements de sol en bois et en revêtements de sol stratifiés. Les revêtements de sol en bois ont été segmentés en chêne rouge, chêne blanc et érable.

Sur la base de l’ application , le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés est segmenté en résidentiel, commercial et industriel.

Le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés est également segmenté sur la base du type de revêtement de sol de terrasse, de revêtement de sol en bois massif et de revêtement de sol d’ingénierie.

Analyse au niveau du pays du marché des revêtements de sol en bois et stratifiés

Le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, produit, application et type, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des revêtements de sol en bois et stratifiés en raison de l’augmentation de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux pour répondre aux besoins croissants de logement de la population croissante, du développement croissant des infrastructures et de l’urbanisation rapide, de l’augmentation du niveau de revenu et de l’augmentation des dépenses d’amélioration de l’habitat dans cette région. . L’Europe est la région attendue en termes de croissance du marché des revêtements de sol en bois et stratifiés en raison de la disponibilité croissante de bois brut de qualité et d’un grand nombre de fabricants de premier plan et d’investissements croissants dans la construction commerciale dans cette région. Les États-Unis devraient également continuer à connaître une demande importante de produits de revêtement de sol en bois et stratifiés en raison de la prévalence croissante de produits rentables et nécessitant peu d’entretien et de la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages du produit dans cette région.

