La taille et les prévisions du marché des composés de moulage de feuilles (SMC) devraient atteindre 2,65 milliards USD d’ici 2028 à un TCAC de 5,40 % à l’échelle mondiale

On estime que le marché des composés de moulage en feuille (SMC) atteindra une valorisation estimée à 2,65 milliards USD d’ici 2028, tout en augmentant à un taux de 5,40% sur la période de prévision 2021-2028. Le rapport sur le marché du Sheet Molding Compound (SMC) analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de l’utilisation croissante de matériaux légers dans les transports et de leurs avantages en termes de performances, tels qu’une moindre corrosion dans l’industrie de la construction.

Sheet Moulding Compound est un matériau en polyester renforcé de fibre de verre formable principalement utilisé dans le moulage par compression. Il est généralement utilisé pour les composants plus grands qui nécessitent une plus grande résistance mécanique. Les thermodurcissables renforcés de fibres sont des composés de moulage en feuille. L’avantage le plus important des composés de moulage en feuille est leur poids léger par rapport à d’autres substances telles que les métaux et même d’autres polyesters tels que les composés de moulage en vrac.

Consommation croissante de projets de construction modernes , demande croissante de véhicules utilitaires et de tourisme soumis à des réglementations strictes en matière d’émissions, pénétration croissante des fibres de carbone dans le développement de SMC à faible densité, demande croissante de matériaux et de composés biosourcés, divers L’adoption de composés de moulage en feuille par l’industrie en tant que mesure de réduction du poids du produit sont quelques-uns des facteurs majeurs et importants susceptibles de stimuler la croissance du marché des composés de moulage en feuille (SMC) au cours de la période prévue de 2021-2028. D’autre part, la croissance des ventes de produits dans le segment de l’ automobile et des transports ainsi que l’expansion de l’industrie de la construction contribueront davantage en générant de nombreuses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des composés de moulage en feuille (SMC) par rapport aux prévisions susmentionnées. laps de temps.

Le coût élevé associé à l’utilisation du produit et la complexité croissante et les problèmes de recyclage sont susceptibles d’agir comme des facteurs de restriction du marché pour la croissance des composés de moulage en feuille (SMC) au cours de la période prévue mentionnée ci-dessus. La disponibilité facile d’alternatives de produits sera le défi le plus grand et le plus important pour la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Composé de moulage en feuille (SMC)

Le paysage concurrentiel du marché des composés de moulage de feuilles (SMC) fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des composés de moulage de feuilles (SMC) sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des composés de moulage de feuilles (SMC) sont POLYTEC Holding AG; IDI Composites International Inc. Polymère; Teijin Co., Ltd. Groupe prémélangé ; Menzolit ; Huayuan New Materials Co., Ltd. ; Technologie de moulage de base. Changzhou Jiangshi Composite Technology Co., Ltd. ; Koninklijke Ten Cate bv. ; Showa Denko Co., Ltd. ; China International Composites Industry Technology Expo ; One Star ; Materials Sdn Bhd ; Mitsui Chemicals Corporation ; MCR Mixt Composite Recyclable Materials ; Zoltek ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Ce rapport sur le marché du composé de moulage en feuille (SMC) détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local et analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des composés de moulage de feuilles (SMC), contactez Data Bridge Market Research pour un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des composés de moulage de feuilles (SMC) et taille du marché

Le marché des composés de moulage de feuilles (SMC) est segmenté en fonction du type de fibre, du type de résine, de la densité, du type et de l’utilisation finale. La croissance entre différents segments de marché vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type de fibre, le marché des composés de moulage en feuille (SMC) est segmenté en fibre de verre et fibre de carbone.

Sur la base du type de résine, le marché des composés de moulage en feuille (SMC) est segmenté en polyester , vinylester et autres.

Sur la base de la densité, le marché des composés de moulage en feuille (SMC) est segmenté en basse densité, moyenne densité et haute densité.

Sur la base du type, le marché des composés de moulage de feuilles (SMC) est segmenté en usage général, ignifuge, résistant à la corrosion, isolant électronique et autres.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des composés de moulage en feuille (SMC) est segmenté en automobile, électricité et électronique, aérospatiale et défense, construction, biens de consommation, soins de santé et marine.

L’évaluation géographique du marché Sheet Molding Compound (SMC) est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial des composés de moulage de feuilles (SMC). Il construit la dynamique de l’industrie, les différents segments, l’étendue globale de la croissance dans les régions et divers autres paramètres qui sont très efficaces pour augmenter la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une vue claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial du composé de moulage de feuille (SMC).

