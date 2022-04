La taille et la part du marché des émulsions polymères atteindront 63,22 milliards USD d’ici 2027

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des émulsions polymères était évalué à 37,38 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 63,22 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 6,8%. L’étude couvre les émulsions à base de polymères, qui sont ensuite utilisées dans diverses applications industrielles telles que le secteur manufacturier, l’automobile, les peintures et revêtements, les adhésifs, etc. Les émulsions de polymères sont préférées à leurs substituts, en raison de leur faible teneur en COV (composés organiques volatils). . Un avantage associé aux émulsions de polymères est que la phase aqueuse continue qu’elles contiennent est un excellent conducteur de chaleur, permettant une polymérisation rapide sans perte de contrôle de la température.

La prise de conscience croissante des consommateurs en faveur d’opter pour des peintures et des émulsions respectueuses de l’environnement, un stockage et un développement faciles en raison de la nature ininflammable des émulsions de polymères, une qualité supérieure du produit final, une faible empreinte carbone dans les activités de production, a conduit au développement du polymère marché des émulsions. La disponibilité de fonds publics et privés pour la recherche et un scénario réglementaire favorable sont quelques-uns des facteurs clés qui propulsent la croissance du marché dans l’industrie. Cependant, les réglementations gouvernementales strictes en matière de protection de l’environnement, certains des procédés d’émulsion de polymère étant énergivores, la hausse des prix du pétrole brut, sont le principal obstacle à la croissance du marché au cours de la période 2019-2027.

Paysage concurrentiel :

Voici les principaux participants de l’industrie :

Dow Chemicals (États-Unis), Clariant International, DIC Corporation, Mallard Creek Polymers, British Paints, Synthonomer, Wacker Chemie AG (Allemagne), Kansai Nerolac Paints Ltd., Asian Paints Ltd, The Lubrizol Corporation.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que:

Le marché des émulsions polymères est dominé par l’Asie-Pacifique, qui détient environ 35% de part de marché, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. L’évolution des tendances de l’industrie et des réglementations gouvernementales à travers le monde est le facteur clé pour accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision dans toutes les régions.

La Chine domine l’application des émulsions polymères avec sa part de marché de 45 % dans la région APAC. Cela est dû au développement industriel rapide qui a eu lieu ces dernières années dans le pays. La production basée sur les économies d’échelle joue un rôle central dans l’attribution à la Chine d’une part de marché majoritaire.

Les peintures et les revêtements représentent environ 40 % de l’application de l’émulsion de polymère dans la région APAC. Le type d’émulsion polymère le plus couramment utilisé dans la région APAC est l’émulsion acrylique.

Avec la croissance démographique, les besoins en biens de consommation durables et en automobiles augmentent également à l’échelle mondiale, en raison de laquelle la croissance de l’industrie des émulsions de polymères s’est accélérée. On s’attend à ce que la croissance du marché se poursuive selon la tendance actuelle.

Le marché des émulsions de polymères est très concurrentiel et les fabricants se font concurrence sur la base de la différenciation des produits via des facteurs tels que le processus de production non polluant, la faible empreinte carbone, les prix compétitifs.

De fortes fluctuations des prix du pétrole brut et des réglementations gouvernementales strictes en matière de protection de l’environnement sont susceptibles d’entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché :

Le secteur des matériaux et de la chimie gagne rapidement du terrain au cours des dernières années et devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision, principalement en raison de l’augmentation demande de matières premières et de produits chimiques dans divers secteurs industriels tels que les médias et la santé, la biotechnologie et la pharmacie, l’alimentation et les boissons, le papier et la pâte à papier, entre autres. En outre, la demande croissante de produits biologiques due à une prise de conscience croissante des émissions de carbone excédentaires, à l’augmentation des investissements dans les activités de R&D et à l’augmentation du revenu par habitant devrait alimenter la croissance du marché à l’avenir.

Paysage concurrentiel :

Le rapport met en lumière le paysage concurrentiel et fournit des informations détaillées sur chaque acteur du marché, y compris sa position financière mondiale, son portefeuille de produits, sa croissance des revenus, ses plans d’expansion commerciale et son aperçu de l’entreprise. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies de croissance inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les partenariats pour acquérir une assise solide sur le marché. Certains des principaux acteurs du marché mondial des émulsions polymères sont répertoriés ci-dessous.

Type

Styrène-butadiène

Acrylique

Styrène-acrylique

Acétate de vinyle

Nitriles

Type d’application

Peintures et revêtements

Adhésifs

Autres

Segmentation régionale :

Amérique

du Sud

Europe

Asie Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur le rapport ou pour vous renseigner sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous nous assurerons que votre rapport est conçu selon vos besoins.

